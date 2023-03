La Smart Keyboard Folio – compatibile con iPad Pro 11″ di terza generazione e iPad Air di quarta generazione – è attualmente al minimo storico su Amazon. È un’occasione ghiotta per rendere davvero completo il tuo tablet made-in-Cupertino, ma occorre far presto perché la promo potrebbe scadere a breve (anche nel giro di poche ore). Il risparmio non è tale da far gridare al miracolo (34€ in meno), ma resta interessante.

Apple Smart Keyboard Folio: il tuo iPad ti ringrazierà

«La Smart Keyboard Folio per iPad Pro e iPad Air è una tastiera comodissima, e quando la chiudi diventa una cover elegante che protegge il tuo dispositivo davanti e dietro», scrive Apple. «Puoi scegliere fra due comodi angoli di visione e non devi ricaricarla né abbinarla: ti basta agganciarla al tuo iPad e iniziare a scrivere». In effetti, permette di trasformare quasi il tablet di Cupertino in un portatile vero e proprio. O per lo meno a qualcosa che ci si avvicina molto.

Modelli di iPad compatibili

iPad Pro 11″ (quarta generazione)

iPad Pro 11″ (terza generazione)

iPad Pro 11″ (seconda generazione)

iPad Pro 11″ (prima generazione)

iPad Air (quinta generazione)

iPad Air (quarta generazione)

Che modello di iPad ho?

Se hai un iPad ma non ricordi di che modello si tratti, devi seguire pochi e semplici passaggi per scoprirlo:

Apri l’app di sistema Impostazioni, quindi Generali e poi Info. Cerca ora la voce Numero modello e tocca il codice prodotto per visualizzare il numero del modello, composto da una lettera seguita da quattro numeri e nessuna barra (ad esempio A2342).

Confronta il numero del modello con l’elenco disponibile su questa pagina del sito Apple.

