Smart Air Quality Monitor: monitoraggio della qualità dell’aria in sconto

Smart Air Quality Monitor è il sistema di monitoraggio smart della qualità dell’aria di Amazon, e permette di tenere sotto controllo i parametri dell’aria che respiriamo in casa o in ufficio. Un must se si ha fumatori in casa, animali, stufe e caldaie da interno, e se si vive in città o in alcune zone d’Italia.

A Colpo D’occhio

Il dispositivo impiega fino a 48 ore per calibrarsi correttamente e allinearsi con l’ambiente circostante; è alimentato da un cavo micro USB per l’alimentazione, con un assorbimento massimo di 5W. Non ha display, microfoni o speaker: solo un LED con cui comunica, oltre ovviamente all’app per iPhone e Android.

Ovviamente, si configura in pochi istanti come tutti i prodotti Amazon, e ovviamente supporta Alexa, il che permette conoscere al volo i parametri ambientali con un semplice comando vocale. E i valori sono leggibili anche su dispositivi come Echo Show.

Cosa Monitora?

I parametri che vengono analizzati H24 sono i seguenti:

COV : composti organici volatili

: composti organici volatili CO : monossido di carbonio

: monossido di carbonio PM (2.5) : particolato

: particolato Livello di umidità

Livello di temperatura

L’insieme di questi fattori determina un IQA vale a dire un Indice di Qualità dell’Aria sintetico. Il software mostra il valore di riferimento in un determinato momento, i grafici di andamento orario, giornaliero e settimanale e include consigli per capire come migliorare il comfort ambientale.

Limitazioni

Questo dispositivo non sostituisce un rilevatore di monossido di carbonio:

Il dispositivo esegue il monitoraggio della qualità dell’aria e può registrare i livelli di monossido di carbonio (CO), ma non sostituisce gli allarmi per il monossido di carbonio e non è certificato come allarme o rilevatore di CO.

Per una recensione più approfondita, ti rimandiamo al bellissimo post degli amici di Telefonino.net.