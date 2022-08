Gli iPhone presentano sin dal primo modello un look rifinito e curato nei minimi dettagli. Apple ha sempre fatto scuola in questo senso e tante aziende hanno preso spunto proprio dal colosso di Cupertino per la realizzazione dei proprio prodotti (copie venute male, diciamo la verità). E tu avresti qualche suggerimento? Come vorresti che fosse l’iPhone del futuro?

Grazie a questo sito, puoi realizzare l’iPhone che hai sempre sognato. Oppure uno smartphone talmente brutto da strappare un sorriso. Puoi sperimentare e creare combinazioni senza senso: aggiungi la click wheel degli iPad, il Pro Stand, oppure la Digital Crown. E pensa che alla fine puoi anche condividere il tuo capolavoro con un video che vede la partecipazione di Tim Cook. Il risultato? 92 minuti di applausi.

Sei pronto a lanciare la sfida al dott. Frankenstein? Di seguito l’esempio di un dispositivo che non debutterà mai sul mercato (e per fortuna).

iPhone del futuro? Dai torniamo seri…

Sì, è il caso di tornare seri, perché tra pochissimi giorni Apple presenterà l’attesissimo iPhone 14. Anzi, a voler essere precisi, svelerà ben quattro nuovi smartphone, tutti della nuova linea del 2022. Due in particolare attireranno l’attenzione, ovvero i modelli Pro e Pro Max, i primi due smartphone made-in-Cupertino privi della tacca sul display. A settembre inizia la rivoluzione.

Se però non hai alcuna intenzione di spendere 1000 e più euro per il prossimo device con la mela morsicata sul retro, ti segnalo alcune offerte che potrebbero fare al caso tuo. A questi prezzi, iPhone 13 è davvero un best buy.