Siri cambia volto con iOS 27: l’app dedicata su iPhone può diventare la vera risposta di Apple a ChatGPT

Apple starebbe preparando per Siri il cambiamento più profondo degli ultimi anni e questa volta non si parlerebbe solo di risposte migliori, ma di un modo completamente nuovo di usare l’assistente ogni giorno su iPhone.

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, con iOS 27 Apple starebbe lavorando a una nuova app Siri da portare direttamente nella schermata Home. L’idea segnerebbe un passaggio molto netto rispetto al modello attuale: Siri non sarebbe più soltanto una voce da richiamare al bisogno, ma diventerebbe uno spazio dedicato, pensato per conversazioni continue, richieste articolate e cronologia sempre disponibile.

È un cambiamento che riflette bene anche le nuove abitudini degli utenti. Sempre più persone usano applicazioni come ChatGPT, Claude o Gemini non per una domanda sporadica, ma come strumenti da aprire spesso, consultare, riprendere e usare in modo più strutturato. Apple, secondo i rumor, avrebbe ormai capito che Siri non può restare legata a un’interazione breve e frammentata se vuole restare centrale nell’esperienza iPhone.

Una Siri più simile a un chatbot, ma integrata nell’universo Apple

La novità più interessante sarebbe proprio la forma che Siri potrebbe assumere. Le anticipazioni parlano di una interfaccia più vicina a quella di una chat, con conversazioni organizzate, possibilità di scrivere o parlare e accesso più immediato ai thread precedenti. In pratica, Siri verrebbe ripensata come un assistente conversazionale vero e proprio, più leggibile e più adatto a richieste lunghe o articolate.

Il punto, però, non sarebbe solo imitare le app AI già popolari. Il vantaggio che Apple proverebbe a giocarsi starebbe soprattutto nell’integrazione. La nuova Siri, secondo le indiscrezioni, dovrebbe avere una comprensione più profonda del contesto personale, con accesso a informazioni provenienti da app di sistema come Messaggi, Calendario, Mail e Note. Questo significa che potrebbe non limitarsi a rispondere in modo generico, ma aiutare davvero a ritrovare dati, organizzare attività e collegare contenuti già presenti nell’ecosistema Apple.

Cronologia, file e sincronizzazione tra iPhone, iPad e Mac

Un altro tassello che renderebbe Siri più moderna riguarda la gestione delle conversazioni passate. Se il rumor verrà confermato, l’assistente non sarà più qualcosa di effimero che risponde e scompare, ma un ambiente in cui ritrovare thread precedenti, tenere in alto quelli più utili e continuare richieste iniziate magari ore prima o su un altro dispositivo.

Si parla anche della possibilità di caricare file e immagini nella chat, chiedendo a Siri di analizzarli, riassumerli o usarli come base per nuove richieste. In più, la sincronizzazione tramite iCloud dovrebbe portare la stessa esperienza su iPhone, iPad e Mac, rendendo l’assistente meno legato a un singolo momento e più simile a un servizio continuo.

Perché questa indiscrezione conta davvero

Il motivo per cui questa voce sta facendo così rumore è semplice: se Apple scegliesse davvero questa strada, Siri smetterebbe di inseguire da lontano il mercato dei chatbot e proverebbe finalmente a entrarci con un formato competitivo. Alcune ricostruzioni parlano anche di una base tecnologica collegata a Gemini e di future integrazioni con chatbot terzi, segno che Apple starebbe valutando un approccio più aperto di quanto fatto finora.

Per chi usa ogni giorno un iPhone, il risultato più interessante non sarebbe tanto avere “un altro chatbot”, ma avere un assistente integrato nel sistema, capace di dialogare con le app, ricordare il contesto e restare sempre a portata di tap. Per ora resta tutto nel campo dei rumor, ma è uno di quei rumor che raccontano già con una certa chiarezza dove Apple potrebbe voler portare Siri nel prossimo ciclo software.