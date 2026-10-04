SIM Swapping, così accedono al tuo conto tramite il tuo numero di telefono e lo svuotano

Il punto debole resta sempre lo stesso: molte verifiche di sicurezza passano ancora dalla linea mobile.

Il meccanismo descritto da Saily colpisce una fragilità ancora molto diffusa: l’uso degli SMS per confermare accessi, autorizzare operazioni o recuperare una password. Se un criminale prende il controllo del numero di telefono della vittima, può ricevere al posto suo i codici temporanei inviati da banche, servizi finanziari, caselle di posta o exchange di criptovalute.

Da lì, spesso, tutto accelera. Prima il tentativo di accesso, poi la richiesta di reset, infine l’ingresso nel conto corrente o nel portafoglio digitale. Non sempre l’attacco va a segno, perché molti istituti usano controlli ulteriori. Ma il rischio resta alto per chi affida la propria sicurezza al solo messaggio sul telefono. Gli esperti di Saily lo dicono chiaramente: l’obiettivo è “ottenere il controllo sui codici di autenticazione inviati tramite SMS e sulle procedure di reimpostazione delle password”.

Il problema non riguarda solo utenti distratti. Anche chi è prudente può essere esposto, se i suoi dati personali — nome, indirizzo, data di nascita, informazioni sul gestore telefonico — sono già finiti online dopo una fuga di dati o una campagna di phishing. A volte basta poco: un dettaglio trovato in rete, una vecchia password riutilizzata, una telefonata costruita bene.

SIM trasferita a tradimento: così sparisce la linea

Il SIM swapping scatta quando l’aggressore convince un operatore telefonico a spostare il numero della vittima su una nuova SIM, fisica o virtuale, controllata dal criminale. In quel momento il telefono della persona colpita perde segnale, gli SMS non arrivano più e le chiamate finiscono altrove. Spesso il primo campanello d’allarme è proprio questo: la rete che sparisce senza una ragione.

Telefono, SIM e vassoio SIM su un tavolo: un’immagine che richiama i rischi del SIM swapping e dei codici via SMS.

“L’attacco avviene spesso in pieno giorno”, spiegano gli esperti di Saily. Secondo la ricostruzione della società, gli aggressori possono chiamare un operatore e chiedere il trasferimento del numero sulla loro SIM. Sembra una mossa semplice, ma dietro c’è preparazione: documenti falsi, risposte convincenti alle domande di sicurezza, dati personali raccolti prima.

Non è il classico furto del telefono. È un furto d’identità applicato alla linea mobile. La vittima può essere in ufficio, in treno, in viaggio. Si accorge dopo qualche minuto che qualcosa non va: non arriva un messaggio della banca, un’app chiede una nuova autenticazione, il telefono resta isolato. Solo allora, spesso, scatta l’allarme.

Dark web, prezzi e servizi: il numero di telefono è in vendita

A preoccupare gli esperti di cybersecurity è anche la crescita di un vero mercato del SIM swapping nel dark web, dove questi attacchi vengono venduti come servizi. Secondo i dati diffusi da Saily, il furto di un singolo numero può partire da circa 300 dollari e arrivare in media tra 1.000 e 1.300 dollari, in base al Paese, all’operatore e al profilo della vittima.

La scheda, da sola, vale molto meno. Nel comunicato della società si legge che una SIM rubata o anonima può essere venduta tra 2 e 20 dollari. La differenza dice tutto: non conta il pezzo di plastica, conta il controllo del numero. È quello che apre la porta a codici, notifiche e sistemi di recupero degli account.

Saily segnala anche un aumento delle conversazioni nei forum frequentati dagli hacker. Nell’ultimo anno, le menzioni legate alle SIM avrebbero superato quota 1.150, mentre quelle sullo SIM swapping sarebbero salite oltre 400, quattro volte più dell’anno precedente. Numeri che non bastano da soli a misurare l’intero fenomeno, ma indicano una direzione chiara: il numero di telefono è diventato una chiave d’accesso. E per questo viene comprato, venduto, preso di mira.

Difendersi dal SIM swapping: meno SMS e più controlli

La prima misura consigliata dagli esperti è lasciare, quando possibile, l’autenticazione tramite SMS. Meglio usare app di autenticazione, passkey o chiavi di sicurezza hardware: strumenti meno esposti al furto del numero. Non sono soluzioni comode per tutti, ma riducono molto il rischio che una SIM compromessa basti per entrare in un account.

C’è poi il rapporto con gli operatori telefonici. Gli utenti possono chiedere informazioni sul blocco della portabilità del numero o su procedure aggiuntive per autorizzare trasferimenti e sostituzioni della SIM. Controlli d’identità più severi, spiegano gli esperti, possono rendere più difficile il lavoro dei criminali.

Se si sospetta un attacco, bisogna muoversi subito: contattare la banca, cambiare le password principali da un dispositivo sicuro e andare in un punto vendita del proprio operatore mobile. Presentarsi di persona resta, secondo Saily, uno dei modi più affidabili per dimostrare la propria identità e bloccare il trasferimento fraudolento.

Serve attenzione anche sui social. Pubblicare in tempo reale informazioni su viaggi, spostamenti o assenze può dare ai criminali un dettaglio utile per rendere più credibile la richiesta all’operatore, magari sostenendo che la vittima non possa presentarsi in negozio. Sembrano abitudini innocue. Ma nel SIM swapping, spesso, sono proprio i dettagli a fare la differenza.