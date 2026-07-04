SIM con numeri rari, se possiedi una di queste puoi estinguere il mutuo di casa: le numerazioni che valgono milioni

Un collezionista italiano rimasto anonimo, conosciuto come Mr Sim, ha riacceso i riflettori sul mercato delle SIM con numeri rari.

Nel 2026 ha ottenuto quattro certificazioni Guinness World Record per numerazioni telefoniche considerate uniche, tra cui il celebre 333 3333333. E ha raccontato di aver rifiutato un’offerta da 2 milioni di euro arrivata, a suo dire, da Dubai. Una storia singolare, certo. Ma anche la conferma che dietro questi numeri esiste un mercato vero, fatto di collezionisti, aziende e compratori pronti a spendere cifre altissime per una numerazione facile da ricordare.

Il record del 333 3333333 e il prefisso italiano che lo rende unico

Il pezzo più famoso della collezione di Mr Sim è il numero (+39) 333 3333333, certificato dal Guinness World Records come uno dei numeri mobili più rari al mondo nella sua categoria. Il motivo è tutto nella sequenza: nove cifre uguali di fila, rese possibili dal prefisso mobile italiano 333. Una combinazione che, secondo quanto riferito dal collezionista, non avrebbe equivalenti in altri Paesi. In sostanza, un numero così poteva nascere solo in Italia. Non per una scelta estetica, ma per come sono strutturate le numerazioni disponibili.

Il proprietario racconta di averlo da circa 18-19 anni e che il numero non avrebbe mai cambiato intestatario. Nella sua raccolta ci sono anche altre SIM certificate, come (+39) 340 1234567, premiata per la sequenza crescente, e (+39) 337 6543210, per quella decrescente. Per molti restano curiosità. Per i collezionisti, invece, hanno un valore preciso: rarità, memoria immediata e impossibilità di replica. Un po’ come accade con certe targhe particolari o con gli orologi fuori produzione.

Le chiamate quotidiane e la prova di proprietà mostrata da Mr Sim

La fama del 333 3333333 ha anche un rovescio della medaglia. Nell’intervista concessa allo YouTuber Andrea Galeazzi, Mr Sim ha spiegato che quel numero riceve ogni giorno circa 1.500-2.000 chiamate. Spesso arrivano da persone che lo inseriscono nei moduli online come recapito inventato, convinte che non possa appartenere davvero a qualcuno. E invece appartiene a qualcuno. E squilla di continuo.

Durante l’intervista, il collezionista ha mostrato anche una prova concreta della proprietà del numero, facendo vedere che la SIM era attiva e riconducibile a lui. Un dettaglio non da poco, perché attorno alle numerazioni rare girano spesso annunci poco chiari, promesse difficili da controllare e valutazioni molto diverse tra loro. Lui ha scelto di restare anonimo, ma ha voluto documentare almeno il punto centrale della storia: il numero esiste, funziona ed è suo. “È una cosa che mi accompagna da anni”, ha detto, lasciando capire che per lui il valore affettivo conta quanto quello economico.

L’offerta da Dubai e il mercato globale dei numeri rari

A incuriosire più di tutto è stata l’offerta da 2 milioni di euro che Mr Sim sostiene di aver ricevuto per il 333 3333333. A contattarlo, secondo il suo racconto, sarebbe stato un avvocato di Salerno, presentatosi come intermediario di una famiglia reale di Dubai. La proposta era semplice: comprare il numero. La risposta, però, è stata no. “Non è un discorso economico, non è una cosa a cui riesco a dare un valore”, ha confidato il collezionista.

Il caso, però, non nasce dal nulla. Nel mondo arabo, e soprattutto negli Emirati, i numeri telefonici rari sono spesso visti come simboli di prestigio, al pari delle targhe automobilistiche speciali o di altri oggetti da collezione. Lo stesso Mr Sim ha ammesso di aver venduto in passato altri numeri a compratori di Dubai, confermando che un mercato internazionale esiste davvero. Sul mercato secondario le cifre cambiano molto: si va da poche decine di euro per numerazioni con coppie o terzine ripetute, fino a diverse migliaia di euro per combinazioni più pulite e facili da ricordare. Nei casi estremi, come quello del 333 3333333, il prezzo diventa una trattativa privata. E per chi ha la SIM giusta, può valere più di un mutuo.