Prezzi molto bassi, confezioni fatte bene, animazioni su iPhone: tutto può sembrare in regola. Il rischio riguarda soprattutto marketplace, annunci privati e canali non ufficiali. Prima di pagare, però, ci sono alcuni controlli rapidi che possono evitare una fregatura.

Il passaggio più importante è verificare il numero di serie degli AirPods sul sito ufficiale Apple per la copertura: checkcoverage.apple.com. È la pagina usata per controllare la garanzia Apple, ma serve anche a capire se quel seriale risulta collegato a un prodotto riconosciuto dall’azienda. Basta inserire il codice, completare il captcha e aspettare la risposta.

Se il sito mostra le informazioni sulla copertura del dispositivo, anche con garanzia scaduta, il seriale appartiene a un prodotto Apple reale. Se invece non compare nulla, o il sistema dice che il numero non è riconosciuto, il sospetto di avere davanti AirPods falsi diventa forte. Attenzione, però: non è una prova assoluta sul singolo paio, perché alcuni falsari copiano seriali autentici. Resta comunque il primo controllo da fare. Subito, anche da casa.

Seriale su scatola, custodia, auricolari e iPhone: dove guardare

Il numero di serie può comparire in più punti, e conviene confrontarli. Sulla scatola degli AirPods di solito si trova sull’etichetta posteriore, insieme al codice del modello e alle altre indicazioni del prodotto. Sulla custodia di ricarica, invece, è scritto in piccolo, spesso all’interno del coperchio. Serve guardare bene, magari con una luce diretta o usando la fotocamera del telefono per ingrandire.

Controllo di auricolari wireless e custodia con lo smartphone prima dell’acquisto, per evitare prodotti contraffatti.

Un altro controllo passa dall’iPhone collegato agli AirPods. Dopo l’abbinamento, nelle impostazioni Bluetooth o nella scheda dedicata agli auricolari, iOS mostra le informazioni del dispositivo. Nei modelli più recenti compaiono anche i numeri di serie della custodia e dei singoli auricolari. Qui i dettagli contano: se i dati mancano, sono poco chiari o non coincidono con quelli sulla confezione, meglio fermarsi. Prima di chiudere l’acquisto, è sempre utile chiedere una foto nitida del seriale. È una richiesta semplice, ma spesso dice molto.

Copia o originali? I dettagli fisici e software da controllare

Oltre alla verifica online, ci sono segnali pratici che possono smascherare una copia degli AirPods. Il primo è la qualità dei materiali: plastiche troppo leggere, cerniera della custodia ballerina, scritte marcate male, caratteri diversi da quelli Apple, pezzi che sembrano muoversi all’interno. Anche l’imballaggio può tradire il falso. Le confezioni originali Apple sono pulite, precise, con cartone e adesivi curati. Molte imitazioni, invece, hanno pellicole, inserti o dettagli che non tornano.

Poi c’è il lato software. Gli AirPods originali mostrano su iPhone l’animazione di abbinamento, il widget della batteria e, da iOS 16 in poi, l’accesso diretto alle opzioni nella parte alta delle impostazioni quando sono collegati. Alcune copie riescono a imitare l’animazione iniziale, quindi quel dettaglio da solo non basta. Ma un messaggio di iOS su un accessorio non compatibile, l’assenza delle opzioni avanzate o l’impossibilità di aggiungerli all’app Dov’è sono campanelli d’allarme. Anche la cancellazione del rumore e la modalità trasparenza, se dichiarate ma deludenti nella prova reale, possono pesare più di una scatola fatta bene.

Se dopo questi controlli restano dubbi, la strada più sicura è rivolgersi al supporto Apple, in un Apple Store o in un centro assistenza autorizzato. I tecnici possono verificare l’autenticità del prodotto e controllare se seriale, custodia e auricolari corrispondono davvero. In molti casi la verifica si fa in pochi minuti, al banco, soprattutto quando il cliente segnala un sospetto di contraffazione o problemi di connessione.

Il consiglio vale soprattutto per chi compra AirPods usati o trova offerte molto più basse rispetto ai canali ufficiali. Ricevuta d’acquisto, controllo del seriale e prova con iPhone riducono il rischio, ma non lo azzerano. Meglio perdere dieci minuti prima che scoprire dopo, magari senza possibilità di rimborso, di aver pagato una copia ben confezionata. Nel mercato tech di oggi, purtroppo, anche una scatola pulita può mentire.