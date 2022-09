I canali che vedete controllano il funzionamento della trasmissione instradando il fluido idraulico pressurizzato lungo il percorso giusto per innestare una marcia o l’altra; è il famoso “ fluido di trasmissione.” Oggigiorno, la trasmissione è controllata dall’elettronica, ma per decenni tutto funzionava grazie alla pressione idraulica.

In pratica, questa componente è un piccolo computer analogico con diversi ingressi (velocità del motore, impostazione dell’acceleratore, etc.). Aprendo e chiudendo le valvole in base alla pressione, questa macchina genera segnali di uscita idraulica che controllano le valvole dell’attuatore che a loro volta selezionano la marcia corretta.

La differenza con un computer digitale è nell’ordine della complessità e della programmabilità: una valvola del cambio automatico non è programmabile. Può cioè svolgere solo compiti fissi, ma è di fatto una delle tante applicazioni dell’informatica idraulica.