Si prevede il panico da Lidl con il lancio del prodotto tech per auto ad appena 7 euro: andrò di prima mattina per comprarlo

Il dispositivo è un supporto con caricatore QI da agganciare alle bocchette di ventilazione tramite pinza, pensato per ricaricare il telefono in auto senza collegarlo via cavo. Pesa appena 0,12 chilogrammi, misura 10 centimetri di lunghezza, 13 di larghezza e 10 di altezza, ed è costruito in PC + ABS. Esiste in due colori, bianco e nero, ma la variante nera risulta al momento esaurita: si acquista solo in bianco.

Le connessioni sono il vero argomento di vendita. Oltre alla base a induzione, il supporto integra due porte USB di tipo A e una presa con tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0. La ricarica senza fili arriva a un massimo di 10 watt, e nella confezione è incluso un cavo USB tipo A verso micro-USB. Una dotazione di cavi che, vista la diffusione ormai quasi totale dell’USB-C, suona curiosamente datata per un prodotto presentato come novità.

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Qui sta il punto che stride con i toni dell’annuncio. I 10 watt offrono una ricarica wireless standard, non ultrarapida. È la stessa fonte a riconoscerlo, attribuendo l’interesse generale non alla potenza ma alla versatilità degli attacchi e al prezzo difficile da battere. Anche il giudizio degli utenti racconta qualcosa di più sfumato del clamore atteso: il caricatore viaggia su una media di 3,5 stelle su 5, un voto tiepido per un oggetto descritto come capace di scatenare code chilometriche. Tra i commenti, chi lo promuove cita soprattutto la tenuta salda sulla griglia di aerazione e il rapporto qualità-prezzo, più che le prestazioni di ricarica.

Il lancio segue uno schema che la catena ripete con regolarità. Il precedente prodotto di richiamo era un condizionatore d’aria, anch’esso annunciato con la stessa formula delle file agli ingressi. Accessori di questo tipo si sono diffusi insieme all’aumento dei viaggi su strada: l’uso continuo del GPS e delle app musicali svuota in fretta la batteria, e un supporto con ricarica integrata riduce i cavi sparsi sul cruscotto, con un beneficio indiretto sulla sicurezza alla guida.

La stessa fonte suggerisce una mossa che smorza l’idea della corsa al negozio: per evitare spostamenti a vuoto verso i punti vendita fisici, conviene verificare la disponibilità locale dall’app ufficiale prima di muoversi. Resta da vedere se le code annunciate si formeranno davvero, o se basterà un controllo dallo smartphone — magari mentre si ricarica.