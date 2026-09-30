Si pagherà a consumo e questa per noi non è una buona notizia

Microsoft sta portando Copilot verso formule sempre più legate all’utilizzo effettivo, e per aziende e professionisti il cambiamento potrebbe avere effetti tutt’altro che marginali.

Il tema riguarda soprattutto il pagamento a consumo, che promette maggiore flessibilità ma rende più difficile prevedere la spesa complessiva. Più l’AI entra nel lavoro quotidiano, più diventa importante capire quanto verrà usata e con quali conseguenze sul budget. La comodità, in questo caso, rischia di avere un costo meno immediato da leggere.

Dal canone fisso al pay-per-use: Copilot cambia prezzo, e non è un dettaglio

Il punto non è solo tecnico. Con Copilot, Microsoft sta spostando almeno una parte delle funzioni più avanzate dal classico canone fisso a una formula più vicina al pay-per-use, cioè si paga in base a quanto si usa davvero il servizio. Per molte aziende può sembrare una soluzione comoda: si attivano agenti, automazioni o strumenti AI specifici solo quando servono, senza legarsi subito a licenze più grandi.

Il problema, però, è evidente. Se l’assistente viene usato ogni giorno da decine o centinaia di dipendenti, magari per analizzare file, preparare riepiloghi o cercare informazioni negli archivi interni, il conto può diventare molto meno chiaro rispetto a un abbonamento mensile.

Nelle comunicazioni ufficiali su Microsoft 365 Copilot e Copilot Studio, Microsoft presenta il modello a consumo come un modo per portare l’AI “dove serve”, con più elasticità per le organizzazioni. Il linguaggio è quello del cloud: crediti, uso misurato, crescita graduale. Sulla carta fila. Nella pratica, però, qualcuno in amministrazione dovrà tenere d’occhio dashboard, soglie e budget. E non sarà sempre semplice spiegare perché un reparto abbia generato più costi di un altro dopo una settimana piena di riunioni, report e richieste all’assistente.

Agenti AI, documenti e riunioni: Copilot entra nel lavoro di tutti i giorni

La direzione è netta: Copilot non deve restare una finestra a parte. Deve entrare nel lavoro normale, dentro Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e negli strumenti usati per creare agenti AI personalizzati.

L’idea è che l’assistente possa preparare la sintesi di una riunione, cercare un dato in un documento condiviso, rispondere a una domanda su un progetto o avviare una procedura interna senza costringere l’utente a cambiare programma. Tutto molto pratico. E anche molto pervasivo.

È qui che il pagamento a consumo diventa delicato. Più l’AI si infila nei gesti di tutti i giorni, più cresce il rischio che l’uso aumenti senza che ci sia una percezione immediata del costo. Una richiesta per riassumere un verbale, un’altra per controllare una tabella, poi un agente che recupera dati dal CRM prima della riunione delle 9.30. Piccole operazioni, prese una per una. Sommate, però, possono pesare. In questo scenario, un responsabile IT non deve soltanto attivare Copilot: deve anche decidere chi può usare cosa, con quali limiti e con quali controlli.

Imprese al bivio: più produttività, ma anche più dipendenza da Microsoft

Per le imprese il bivio è concreto. Da una parte Microsoft Copilot promette di aumentare la produttività, tagliando tempi morti, ricerche manuali e attività ripetitive. Dall’altra spinge le aziende ancora più dentro l’ecosistema Microsoft, dove posta, documenti, riunioni, archivi e automazioni finiscono per parlare con lo stesso assistente. È un vantaggio operativo, certo. Ma è anche una forma di dipendenza tecnologica difficile da sciogliere, una volta che processi e abitudini si sono consolidati.

La vera domanda, quindi, non è se l’AI serva. In molti casi serve già. La domanda è quanto costerà usarla quando diventerà invisibile, distribuita in ogni applicazione e misurata a consumo. Per chi gestisce i bilanci, la promessa della flessibilità dovrà essere accompagnata da regole chiare: tetti di spesa, report comprensibili, formazione degli utenti e una valutazione seria del ritorno economico. Altrimenti il rischio è semplice: scoprire che la comodità di Copilot pay-per-use si paga non solo in fattura, ma anche in controllo.