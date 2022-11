Nel mercato degli auricolari wireless si è ritagliato il suo spazio anche Amazon, il gigante di Seattle. Gli Echo Buds 2ª gen sono di indubbia qualità – poi ti permettono di comunicare direttamente con Alexa – e in occasione del Black Friday, sono scontati del 50%, quindi passano da 119,99 euro a 59,99 euro. Sono da prendere subito, senza pensarci due volte!

Gli auricolari wireless Echo Buds supportano l’audio dinamico e la cancellazione attiva del rumore (ANC). I driver sono di ottima qualità e offrono un audio nitido e bilanciato, possibile anche grazie al design in-ear che aderisce bene all’orecchio. Per quanto riguarda il design, gli Echo Buds sono piccoli, leggeri e resistenti al sudore, con una tenuta confortevole pensata anche per lunghi periodi di utilizzo continuo.

Come ampiamente prevedibile, gli auricolari wireless fanno coppia l’app Alexa ma – essendo compatibili con iOS e Android – li puoi utilizzare anche con Siri e Google Assistant. Con i comodi comandi vocali puoi ascoltare musica in streaming, i podcast, gli audiolibri, le ultime notizie e così via. Insomma, ti basta chiedere.

La batteria poi è ottima: con un singolo ciclo di ricarica, l’autonomia è di 5 ore, che diventano 15 considerando anche la custodia di ricarica. Inoltre, con una ricarica rapida di soli 15 minuti sono garantite circa 2 ore di autonomia. Niente male, vero?