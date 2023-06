Sfrutta la potenza del Mac mini 2018 a quasi META' PREZZO

Ha bisogno di un computer potente, versatile e compatto da portare sempre con te soprattutto nei viaggi di lavoro? Amazon ha quello che fa per te! Ad oggi il Mac mini 2018 è disponibile a soli 699 euro, con uno sconto eccezionale del 49%.

Questo vuole dire che potrai acquistare il potente dispositivo risparmiando addirittura 660 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed il pagamento può essere effettuato anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? La promozione è in scadenza, non c’è tempo da perdere!

Mac mini 2018: massima potenza per tutti i tuoi progetti

Il Mac mini 2018 è la soluzione ideale per chi desidera un computer desktop performante senza rinunciare alla praticità e all’estetica elegante. Con il suo design compatto e leggero, questo Mac può essere posizionato ovunque, dal tuo ufficio alla tua sala, senza occupare spazio prezioso.

Grazie al potente processore Intel Core i5 di ottava generazione, il Mac mini 2018 offre prestazioni straordinarie per tutte le tue attività quotidiane e professionali. Con una velocità di clock fino a 3,6 GHz e la tecnologia Turbo Boost, potrai eseguire le applicazioni più esigenti senza problemi, gestire il multitasking in modo fluido e goderti una navigazione veloce e reattiva.

La memoria RAM da 8 GB garantisce un’ottima capacità di gestione delle applicazioni e dei file, consentendoti di lavorare in modo efficiente e senza interruzioni. Inoltre, il Mac mini 2018 è dotato di un’unità di archiviazione SSD da 128 GB, che offre tempi di avvio rapidi e una memorizzazione veloce dei tuoi dati.

La connettività del Mac mini 2018 è completa e versatile. Troverai quattro porte Thunderbolt 3, due porte USB 3.0, una porta HDMI 2.0 e una porta Ethernet, permettendoti di collegare tutti i dispositivi di cui hai bisogno, dal monitor esterno ai tuoi dispositivi di archiviazione. Inoltre, è dotato di Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 5.0 per una connessione senza fili affidabile e veloce.

Ad oggi il Mac mini 2018 è disponibile a soli 699 euro, con uno sconto eccezionale del 49%. Cosa aspetti? La promozione è in scadenza, non c’è tempo da perdere!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.