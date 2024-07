SFRUTTA IL CODICE SCONTO disponibile su eBay su iPhone 15

iPhone 15 è il top di gamma di casa Apple e uno dei migliori telefoni del panorama internazionale e oggi, su eBay, è presente un coupon (PSPRLUG24) dal valore di 35€ che fa calare il prezzo di iPhone 15 fino a 682,99€.

Coupon disponibile su iPhone 15: promozione eBay

iPhone 15 vanta un design robusto e raffinato. Il display Super Retina XDR da 6,1″ offre una luminosità fino a due volte superiore a quella di iPhone 14, regalandoti un’esperienza visiva immersiva anche in pieno sole.

La fotocamera principale da 48MP cattura immagini ad altissima risoluzione, ricche di dettagli e colori vivaci. Con il teleobiettivo 2x di qualità ottica, puoi avvicinarti ai soggetti e comporre foto perfette. La modalità Ritratto di nuova generazione porta i tuoi selfie a un livello superiore, con dettagli ancora più definiti e colori più intensi. E grazie alla nuova funzione, puoi spostare la messa a fuoco su un altro soggetto anche dopo lo scatto.

Il potentissimo chip A16 Bionic assicura prestazioni fluide e reattive, permettendoti di goderti al meglio tutte le funzionalità di iPhone 15. Dalla fotografia computazionale alle transizioni fluide della Dynamic Island, fino alla modalità “Isolamento vocale” per le chiamate, il chip A16 Bionic garantisce un’esperienza utente impeccabile.

Il nuovo connettore USB-C ti offre ancora più flessibilità. Potrai caricare il tuo Mac o iPad con lo stesso cavo che usi per iPhone 15, e persino utilizzarlo per caricare il tuo Apple Watch o gli AirPods. iPhone 15 mette al primo posto la tua sicurezza e la tua privacy. Con SOS emergenze via satellite, potrai chiamare i soccorsi anche in assenza di campo o di reti Wi-Fi. iPhone 15 include diverse funzioni che proteggono la tua privacy e ti aiutano a tenere sotto controllo i tuoi dati.

