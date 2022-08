Set di 2 router WiFi Mesh: copertura perfetta fino a 350㎡

Se il router WiFi non copre tutta casa, ecco come risolvere e portare internet ovunque e senza buchi. Basta adottare un kit di router Mesh come gli ottimi TP-Link Deco M5 da 2 unità che basta per coprire fino a 350㎡. Sono scontati di quasi il 30%, e li paghi 106,99€ invece di 149€ .

I router Mesh sono dei piccoli router che distribuiscono la connessione WiFi per tutta casa in modo intelligente e automatico. A differenza dei router monolitici che creano buchi di copertura, i router Mesh possono essere posizionati esattamente dove serve, portato internet dove c’è necessità.

Oltre a coprire ampi margini di spazio, tuttavia, questo tipo di router è progettato per agganciarsi ai suoi simili e configurarsi in modo automatico. Ciò significa che aggiungere o togliere elementi alla rete è semplicissimo e chiunque può farlo: basta aprire l’app sul telefonino.

Il sistema Deco 5 distribuisce una connessione wireless veloce, stabile e senza interruzioni fino a 1267Mbps su una superficie fino a 350㎡. Include la tecnologia di ottimizzazione automatica della rete (TP-Link ART) e permette di espanderla e ottenere coperture estese e complesse fino a 10 unità Deco. Il che significa che se le tue esigenze cambiano in futuro, basta aggiungere elementi per una copertura più ampia.

Inoltre, includono QoS automatico per attribuire la giusta priorità ad ogni applicazione evitando congestionamenti, ed è pure controllabile coi comandi vocali di Amazon Alexa.