Set da scrivania con Tastiera e Mouse Wireless Trust a soli 26€ (-33% su Amazon)

Tastiera e Mouse Wireless Trust Trezo: funzionalità e modalità di utilizzo

Il set composto da Tastiera e Mouse Wireless Trust Trezo è una combo perfetta per rendere più efficiente la tua postazione di studio e di lavoro.

Nello specifico la tastiera è dotata di tasti morbidi e silenziosi così da poter essere utilizzata nella massima comodità e versatilità in qualsiasi luogo, senza disturbare chi ti sta vicino. Inoltre, la sua modalità di utilizzo è particolarmente semplice e confortevole in quanto dispone di poggiapolsi, tasti multimediali, resistenza ai liquidi e layout QWERTY italiano.

Allo stesso tempo, anche il mouse è super silenzioso con regolazione DPI (1000-1400-1800) che permette di stabilirne la sensibilità in base alle esigenze del momento. In più vanta un design ambidestro perfetto per utenti sia mancini che destri, così da essere compatibile davvero con tutti.

In generale, questo set da scrivania offre un’esperienza di lavoro totalmente wireless che si contraddistingue anche per una batteria di lunga durata: ben 48 mesi per la tastiera e 12 mesi per il mouse. Per finire, è realizzato all’85% con materiali riciclati per un design sempre più sostenibile e attento all’ambiente.

Oggi il set composto da Tastiera e Mouse Wireless Trust Trezo è disponibile su Amazon a soli 26 euro con un super sconto del 33%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitatissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.