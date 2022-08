Set 3 Router WiFi Mesh SCONTO SUPER: Internet su 500 m²

Il sistema Mesh Tenda Nova WiFi MW6 Gigabit Dual Band (confezione da 3) porta Internet in tutta casa e senza buchi, con una copertura totale di ben 500 m². E grazie alla promo di oggi, ti porti via l’intero set da 3 router a soli 90€ incluse spedizioni invece di 121€ .

Cos’è il WiFi Mesh?

I router di oggi, soprattutto quelli offerti in comodato dal gestore telefonico, tentano di infilare all’interno del medesimo pacchetto tutte le funzionalità che in genere servono agli utenti. Col risultati di non fare bene nessuna di queste cose. Risultato: il WiFi va singhiozzo, è lento oppure ha addirittura dei buchi di copertura in determinati punti di casa, del negozio o dell’ufficio.

Un tempo si sarebbero piazzati Access Point WiFi super potenti, con antenne ipertrofiche che fanno spavento; la strada che più moderna invece è costituita dalle reti Mesh. Che poi non è altro che una rete WiFi distribuita: invece di un unico Access Point super potente che serve tutta casa, ce ne sono diversi che posizioni in modo strategico dove serve. Così da annullare i buchi neri.

Questi router hanno un altro vantaggio: oltre a coprire ampi margini di spazio, sono anche progettato per configurarsi in modo per lo più automatico. Ciò significa che aggiungere o togliere elementi alla rete è semplicissimo e alla portata di tutti. E se serve più copertura, basta aggiungere nuovi moduli, e il gioco è fatto.

Router Tenda Mesh

Questo set di router WiFi di Tenda ha ottime recensioni, support 802.11S per una vera rete mesh WiFi e nasce per la casa intelligente del futuro. È progettato per sostituire la funzione Access Point WiFi del tuo router, per fornire una copertura Wi-Fi fino a 500 m².

Compatibile con tutti i provider di servizi Internet (livebox, freebox, ecc.), fornisce una rete gigabit completa e con prestazioni più che adeguate per lo streaming video 4K e il trasferimento ad alta velocità.

Permette di tenere collegati fino a 90 dispositivi contemporaneamente, il che significa che non dovrai preoccuparti se acquisti altre lampadine smart o l’ennesimo Amazon Echo. Ogni nodo copre fino a 180 m² di spazio ed elimina i buchi nel Wi-Fi.

