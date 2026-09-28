Serviranno pellicole per lo schermo obbligatorie per l'iPhone? Risponde Apple

L’idea è chiara: rendere il display più resistente nell’uso di tutti i giorni, così da ridurre il bisogno di pellicole e vetri aggiuntivi.

A dirlo, senza troppi giri di parole, è stato Tom Marieb, nuovo vicepresidente hardware di Apple, durante un confronto con la stampa specializzata ripreso da TechRadar. “Quando vedo qualcuno applicare una pellicola protettiva al proprio iPhone, mi vengono i brividi”, ha spiegato. Una frase netta, legata al lavoro che l’azienda di Cupertino dice di mettere nello sviluppo dei suoi display. Per Apple, insomma, lo schermo non è solo qualcosa da difendere: è una parte essenziale dell’esperienza d’uso.

Il punto è semplice. Se un utente compra un iPhone di fascia alta, Apple vuole che lo usi per come è stato pensato: colori, risposta al tocco, sensazione sotto le dita. Senza strati in più a cambiarne resa e percezione. Una posizione che farà discutere, soprattutto tra chi apre la scatola e mette subito cover e vetro temperato. Ma il messaggio da Cupertino è questo: il nuovo vetro nasce proprio per rendere quella protezione meno necessaria.

Ceramic Shield 2 alla prova: cosa cambia su iPhone 17, iPhone 18 Pro e Apple Watch

Al centro c’è il Ceramic Shield 2, seconda generazione del vetro pensato per resistere meglio a graffi, urti e segni del tempo. Secondo Apple, il materiale offre una resistenza ai graffi fino a tre volte superiore rispetto alla prima generazione di Ceramic Shield, già vista sugli iPhone degli anni scorsi. La nuova versione ha debuttato sulla famiglia iPhone 17 e, stando a quanto riportato nell’intervista, arriverà anche su iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo, Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4.

Una pellicola protettiva viene rimossa da uno smartphone, tema al centro del dibattito su display più resistenti senza protezioni.

Alcuni test indipendenti, compresi quelli del canale YouTube JerryRigEverything, hanno rilevato un passo avanti nella resistenza ai graffi. Nei classici test con scala di durezza Mohs, molti display per smartphone mostrano segni visibili già ai livelli 6 o 7. Sul Ceramic Shield 2, invece, i solchi più profondi compaiono intorno al livello 8, associato a materiali molto duri come il topazio. Sono prove controllate, certo. Non la vita vera, con chiavi in tasca, sabbia nella borsa o monetine sullo schermo. Però indicano una direzione precisa.

Graffi, urti e usura: il compromesso dietro il nuovo vetro

Marieb ha spiegato che Apple avrebbe potuto spingere ancora di più sulla resistenza ai graffi, ma non senza rinunciare a qualcosa. Il nodo è trovare il giusto equilibrio tra durezza della superficie e capacità del vetro di reggere usura, piccoli colpi e sollecitazioni continue. Un materiale molto duro può segnarsi meno, ma può anche assorbire peggio alcune tensioni. Uno più flessibile, al contrario, può sopportare meglio certi urti ma graffiarsi prima. È qui che si gioca il compromesso.

Per questo, ha aggiunto il dirigente, Apple non si limita a vecchi test da laboratorio o a parametri astratti. “Cerchiamo di chiederci: come lo usano davvero i clienti? A quali condizioni lo sottopongono nel mondo reale?”, ha detto Marieb a TechRadar. Da qui nascono prove pensate per imitare l’uso quotidiano: telefoni infilati in tasca, appoggiati sui tavoli, portati in borsa, esposti a polvere, cadute leggere e sfregamenti ripetuti. Non scenari estremi, ma gesti normali.

Schermo nudo o pellicola: fin dove ci si può fidare

Secondo Marieb, i test interni di Apple sono costruiti per simulare in poche settimane fino a cinque anni di usura. In questo modo gli ingegneri possono confrontare materiali, rivestimenti e soluzioni diverse senza aspettare anni, prima di decidere cosa portare sui prodotti finali. Per il dirigente, un segnale incoraggiante è che i vantaggi del Ceramic Shield 2 restino visibili anche dopo uno o due anni di uso senza pellicola protettiva. È lì, sostiene Apple, che si capisce davvero se il lavoro sul vetro ha funzionato.

Resta però un limite evidente: il vetro resta vetro. Anche il Ceramic Shield 2 può rompersi con una caduta sfortunata, come mostrano diverse segnalazioni di utenti su forum e piattaforme come Reddit. Una pellicola può aiutare contro alcuni graffi o assorbire piccoli urti superficiali, ma non mette lo schermo al sicuro da tutto. La scelta, quindi, resta personale: fidarsi del display “nudo” pensato da Apple, oppure continuare a proteggere l’iPhone con uno strato in più, accettando qualche compromesso su tatto e resa visiva.