Serata insolita su Netflix? Con il codice segreto sblocchi una marea di film a tema

Non è un trucco illegale, né una funzione per pochi. Sono codici interni legati ai generi, utili per trovare titoli che spesso non compaiono nella homepage e per uscire, almeno un po’, dalla bolla dell’algoritmo Netflix. Il punto è capire dove inserirli. E sapere che non tutti funzionano allo stesso modo.

Prima di diventare la piattaforma di streaming usata da milioni di abbonati, Netflix spediva DVD per posta. L’utente sceglieva un titolo online, lo ordinava e lo riceveva a casa, nella famosa busta rossa che sarebbe poi diventata uno dei simboli del marchio. Era il 1998, Internet era un’altra cosa, ma il sito aveva già bisogno di mettere ordine tra film e serie. Così nacque una struttura ad albero, fatta di categorie e sottocategorie, ognuna legata a un numero.

Da lì arrivano i cosiddetti codici Netflix, rimasti in piedi anche dopo il passaggio allo streaming. Secondo le ricostruzioni più citate da siti specializzati e guide dedicate alla piattaforma, oggi sarebbero circa 36.000. Non tutti, però, portano a pagine piene di contenuti. Alcuni sono molto generici, come “azione e avventura”. Altri entrano in nicchie minuscole, difficili da intercettare scorrendo la normale homepage dell’app. Una scorciatoia, insomma. Utile, ma non miracolosa.

Come usare gli URL nascosti e la ricerca per codice su browser, TV e console

Il modo più semplice per usare i codici segreti Netflix è passare dal browser. Basta digitare nella barra degli indirizzi netflix.com/browse/genre/ e aggiungere alla fine il numero della categoria. Un esempio: il codice 89585 rimanda alle commedie horror. L’indirizzo completo diventa quindi netflix.com/browse/genre/89585. Se quella categoria è disponibile nel proprio Paese, Netflix apre una pagina con i titoli collegati.

Un utente cerca categorie nascoste dello streaming usando codici numerici su laptop, con la TV in sottofondo.

Su smart TV, console e altri dispositivi la strada può essere meno comoda, perché inserire un URL intero non è sempre pratico. In molti casi si può provare a scrivere direttamente il codice nella barra di ricerca dell’app, anche se il risultato non sempre coincide con quello ottenuto dal browser. Nelle community dedicate allo streaming c’è chi racconta di salvare sul computer gli indirizzi più utili tra i preferiti e poi aggiungere i titoli alla propria lista. «Così trovo cose che non mi comparivano mai», scrivono spesso gli utenti nei forum. Ed è proprio questo il senso dello strumento.

Perché alcune categorie funzionano in Italia e altre no: il peso dei cataloghi locali

Non tutti i codici Netflix danno gli stessi risultati. Il motivo principale è il catalogo. I diritti di film, serie e documentari vengono trattati Paese per Paese: un titolo disponibile negli Stati Uniti può non esserlo in Italia, oppure può entrare e uscire dalla piattaforma a seconda degli accordi con produttori e distributori. Per questo alcune categorie, pur esistendo, possono apparire vuote o quasi.

Secondo le stime riportate da guide di settore, in Italia funzionerebbero circa 1.700 codici, mentre negli Stati Uniti il numero supererebbe i 5.000. Sono dati indicativi, perché il catalogo cambia spesso e Netflix non pubblica un elenco ufficiale aggiornato per ogni mercato. Il meccanismo, però, è semplice: i codici aprono una porta, ma dietro quella porta deve esserci davvero qualcosa disponibile nella propria area geografica. Solo allora la categoria prende forma.

C’è anche un altro punto. L’algoritmo Netflix propone contenuti in base a ciò che l’utente ha già guardato, valutato o lasciato a metà. È comodo, perché accorcia i tempi della scelta. Ma può anche restringere il campo. Chi guarda molte serie crime vedrà altri crime. Chi sceglie spesso commedie leggere riceverà suggerimenti simili. I codici nascosti servono anche a questo: uscire dal giro dei soliti consigli e cercare generi che la homepage, da sola, forse non mostrerebbe mai.

I codici più utili per scoprire generi, sottogeneri e contenuti in 4K

Tra i codici Netflix più usati ci sono quelli dei grandi generi: azione e avventura corrisponde al 1365, le commedie d’azione al 43040, i thriller d’azione al 43048, le avventure al 7442 e i western al 7700. Per l’animazione giapponese il codice anime è 7424, mentre la fantascienza anime rimanda al 2729. Sono categorie larghe, certo, ma spesso bastano per recuperare titoli finiti lontano dalle prime righe della piattaforma.

Ci sono poi strade più specifiche. Film per famiglie è associato al 51056, film d’essai al 29764, film noir al 7687, film muti al 53310. Le commedie romantiche rispondono al codice 5475, quelle da seconda serata al 1402, mentre le commedie sportive usano il 5286. Per chi cerca storie più cupe, drammi giudiziari è indicato con 528582748, drammi indipendenti con 384 e gli strappalacrime con 6384.

Anche l’horror ha le sue scorciatoie: le commedie horror si trovano con 89585, i film horror demenziali con 4021. Per i musical, il codice dei musical classici è 32392. Quanto ai contenuti in 4K e HDR, Netflix segnala la qualità direttamente nella scheda del titolo, se il piano di abbonamento e il dispositivo lo permettono: accanto al film o alla serie possono comparire le etichette Ultra HD 4K o HDR. Trovare la categoria giusta, quindi, non basta. Il titolo deve essere disponibile, la connessione deve reggere e lo schermo deve essere compatibile. Solo allora il codice diventa davvero utile.