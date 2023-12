SENZA FILO: Cuffie Sony Wireless comode ed ECONOMICHE come regalo!

Queste cuffie non sono solo un accessorio, ma un vero e proprio compagno di vita per chi ama la musica e la libertà. Con una durata della batteria fino a 50 ore, puoi dimenticarti di ricaricare frequentemente e goderti la tua playlist preferita per giorni interi. E se ti trovi a corto di batteria, non preoccuparti: una ricarica rapida di soli 3 minuti ti offre 1,5 ore di ascolto, così non dovrai mai interrompere il tuo flusso musicale.

La WH-CH520 non è solo resistente, ma anche incredibilmente comoda. Grazie a un archetto regolabile e padiglioni morbidi, queste cuffie si adattano perfettamente alla tua testa, garantendo comfort per tutto il giorno. Il design leggero e pieghevole le rende inoltre il compagno di viaggio ideale, facile da riporre in borsa o zaino.

Ma la vera magia sta nella qualità del suono. Con la certificazione 360 Reality Audio, queste cuffie ottimizzano l’esperienza sonora analizzando la forma individuale dell’orecchio e offrendo un suono immersivo che ti farà sentire al centro della tua musica preferita. Inoltre, la connessione Multipoint ti permette di collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente, così potrai passare senza interruzioni dalla musica sul tuo laptop a una chiamata sul tuo smartphone.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica. Acquistare le Sony a soli 39,00€ con uno sconto del 44% è un affare che capita raramente.