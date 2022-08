Quando si abbinano i concetti di “musica” e “wireless” il primo pensiero va sempre agli auricolari, come gli AirPods di Apple. In realtà, il mercato offre anche un bel po’ di opzioni relative alle cuffie wireless/Bluetooth, considerate da pochi ma in grado di garantire una fedeltà e una qualità davvero di un altro pianeta. Certo, molto dipende da cosa si compra. Come sempre, del resto.

Parlando di cuffie wireless, ti voglio segnalare un’ottima offerta che trovi oggi su Amazon. Si tratta di uno sconto del 42% sulle Sennheiser HD 450BT con cancellazione attiva del rumore. Risparmiando ben 76,49 euro, le paghi solo 103,50 euro. Un vero affare.

Partiamo dal brand: da ben 75 anni Sennheiser si dedica all’innovazione audio in studio, sul palco e in laboratorio. Ecco perché è uno dei marchi più gettonati in assoluto. E le sue 450BT sono l’ennesima testimonianza di questa estrema attenzione alla qualità.

Le cuffie wireless oggi in sconto sono il frutto di una combinazione vincente tra un suono di qualità superiore, la tecnologia Bluetooth più avanzata e un’eccellente batteria con autonomia da 30 ore. Insomma, le Sennheiser HD 450BT sono perfette ovunque, e per qualsiasi tipo di contenuto audio.

La cancellazione attiva del rumore garantisce un suono accattivante che può essere ascoltato senza distrazioni dall’esterno, in particolare in ambienti rumorosi. Il suono è di qualità, con bassi dinamici profondi e il supporto al codec wireless di alta qualità con AptX e bassa latenza.

Non manca poi un lato tech. L’app Sennheiser Smart Control (la puoi scaricare da qui) ti permette di selezionare le modalità audio e di personalizzare l’esperienza sonora in base alla tua playlist. La piattaforme offre inoltre una modalità podcast che ottimizza l’intelligibilità di podcast, audiolibri e altri contenuti vocali.

Le HD 450BT sono un portento e per questo, se sei interessato/a, ti consiglio di concludere l’acquisto quanto prima. Lo sconto del 42% potrebbe avere brevissima durata.