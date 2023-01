A guardarlo sembra un Apple Watch con tutti i fronzoli. Ha la scocca impermeabile IP67, supporta ben 25 modalità di allenamento diverse, ha uno schermo da 1,69 pollici, quadranti personalizzabili, meteo, Activity Tracker e monitoraggio salute ma costa solo 29€ con un Coupon. È il prodotto ideale per chi vuole un assaggio di smartwatch senza spendere le centinaia di Euro richieste da Apple.

Sembra Apple Watch

Non è un segreto che Apple Watch sia un gingillo high-tech popolare e molto ricercato. Incarna un design elegante e una tale gamma di caratteristiche che tanti vorrebbero averne uno. Tuttavia i prezzi che arrivano a superare i 1.000€ per le versioni di punta possono intimidire chi vorrebbe provare questa tecnologia. Ed è qui che entrano in gioco i cloni di Apple Watch.

Si tratta di uno smartwatch che sembra e funziona come un Apple Watch originale, ma a una frazione del costo. Con funzionalità come Health Monitor, 25 diversi tipi di allenamento e scocca IP67 resistente a acqua e polvere, questi cloni offrono molti dei vantaggi dell’originale, ma ad un prezzo molto più ragionevole.

Mentre un Apple Watch originale può costare da 400€ a 1.000€, un clone può essere acquistato a meno di 30€. Ciò lo rende un’opzione eccellente per gli utenti con budget limitato o per chi è ancora indeciso. Nulla vieta, una volta fatta l’esperienza positiva, di passare ad un prodotto di fascia più alta. Noi per esempio, siamo partiti da varie generazioni di Xiaomi Mi Band (dalla 1S alla 7) per arrivare infine ad un GTR 3 Pro di Amazfit che fa tutto quel che fa Apple Watch ma costa comunque meno della metà.

Un altro vantaggio di un clone di Apple Watch è la gamma di funzionalità che offre. Molti di questi prodotti sono dotati di un monitor di salute che consente di monitorare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e la qualità del sonno. Questa è una caratteristica chiave per le persone che cercano di mantenere uno stile di vita sano e di perseguire i propri obiettivi di fitness.

Inoltre, questi prodotti includono sempre tanti diversi tipi di allenamento, tra cui corsa, ciclismo, nuoto e altro ancora con cui monitorare i tuoi progressi e vedere come sta evolvendo ogni tipo di allenamento. Uno sprone essenziale per rimanere attivi e in forma.

Ma forse il vantaggio più significativo dei cloni di Apple Watch è che… somigliano all’Apple Watch originale. Ciò significa che non devi sacrificare lo stile per l’accessibilità. Insomma, ti godi un’usabilità e un’estetica elegante e sofisticata senza doversi dissanguare.

Che tu abbia un budget limitato o stia solo cercando un’alternativa più conveniente, un clone di Apple Watch è un’ottima opzione da considerare. Soprattutto se, come questa, costa tanto poco.

Come Apple Watch a 25€

Questo Orologio Smartwatch Multifunzione sembra in tutto e per tutto un Apple Watch e include anche molte delle sue funzionalità. Fa da cardiofrequenzimetro, include 25 modalità sportive (fitness, yoga, ciclismo, camminata, corsa, etc…), monitoraggio del sonno, calcolatrice, cronometro, timer, sveglia, previsioni del tempo, promemoria sedentari, promemoria acqua, controllo musica oltreché da activity tracker (contapassi, calorie, distanza). Oltre ovviamente a ricevere tutte le notifiche del telefono.

Include uno schermo da 1,69 pollici con 6 livelli di luminosità e un quadrante modificabile. Si connette al GPS del telefono per monitorare il movimento, la distanza, le calorie bruciate e la forma fisica in tempo reale. E ottimizza i tuoi allenamenti e rileva le tendenze della salute per motivarti a migliorare i tuoi obiettivi di salute e fitness.

Impermeabile IP67 e compatibile con Android e iPhone, costa solo 29€ incluse spedizioni grazie a un Coupon. Importante, ricordati di spuntare la voce Applica coupon 10€ per ottenere lo sconto immediato al momento del check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.