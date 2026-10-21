Sei mesi di sconto sullo streaming con la nuova offerta

La promozione di Disney+ è rivolta a chi non ha mai avuto un abbonamento alla piattaforma e a chi vuole riattivare un profilo rimasto fermo. La regola indicata nella pagina dell’offerta è semplice: bisogna aver compiuto 18 anni. Per il pagamento sono accettate carte Mastercard, Visa e American Express.

Lo sconto dura sei mesi dal momento in cui si attiva il piano scelto. Disney, nelle informazioni diffuse, non indica una data di scadenza generale valida per tutti. Meglio quindi controllare direttamente su disneyplus.com prima di procedere. C’è poi un dettaglio da non trascurare: l’offerta sembra pensata per nuove attivazioni o riattivazioni, non per gli abbonamenti già attivi.

Piano Standard con pubblicità: prezzo basso, ma con qualche limite

Il piano più economico in promozione è Standard con pubblicità: costa 5,99 euro al mese per sei mesi. È la porta d’ingresso al catalogo Disney+, con visione consentita su due dispositivi in contemporanea.

Un utente valuta tre piani di abbonamento sulla TV, tema legato alla promozione Disney+ scontata per sei mesi.

Il prezzo è più basso, ma qualche rinuncia c’è. La qualità video arriva fino a 1080p Full HD, quindi niente 4K. Sono previste interruzioni pubblicitarie su alcuni contenuti on demand e anche sui contenuti in diretta. Manca inoltre il download offline, comodo per chi guarda film e serie in viaggio, in treno o su un tablet senza una connessione stabile. In sostanza: va bene per spendere meno, non per chi vuole tutte le funzioni della piattaforma.

Standard e Premium a confronto: download, 4K e visioni in contemporanea

Il piano Standard senza pubblicità è proposto a 8,99 euro al mese per sei mesi, contro il prezzo di rinnovo indicato a 10,99 euro al mese. Rispetto alla versione con pubblicità mantiene le due riproduzioni simultanee e la qualità fino a Full HD, ma aggiunge due cose importanti: niente spot sui contenuti on demand e possibilità di fare il download dei titoli compatibili.

Il piano Premium è invece quello più completo. In promozione costa 11,99 euro al mese per sei mesi, rispetto ai 15,99 euro del prezzo pieno. Qui lo sconto arriva a 4 euro al mese, il taglio più alto tra quelli previsti. Le differenze si notano soprattutto in casa, quando più persone guardano contenuti nello stesso momento: sono incluse fino a quattro riproduzioni in contemporanea, qualità video fino al 4K e audio Dolby Atmos sui contenuti compatibili. Restano compresi anche il download e l’assenza di pubblicità sui contenuti on demand.

Per una famiglia, o per chi usa spesso più schermi insieme, il Premium può avere più senso. Chi guarda da solo, o non usa un televisore 4K, può invece accontentarsi dello Standard. Alla fine la scelta dipende da abitudini molto pratiche: quanti dispositivi si usano, quanto pesa la pubblicità, se si scaricano contenuti prima di partire.

Cosa succede dopo sei mesi: rinnovo, prezzi pieni e disdetta

Finito il periodo dei sei mesi promozionali, il piano scelto si rinnova automaticamente al prezzo in vigore al momento del pagamento, a meno che non venga disdetto. In base ai prezzi indicati nell’offerta, si parte da 6,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità; lo Standard sale a 10,99 euro al mese, mentre il Premium torna a 15,99 euro al mese.

Nella comunicazione dell’offerta non sono indicati vincoli di permanenza. L’utente può quindi gestire il rinnovo dall’area account, controllando date e condizioni prima dell’addebito successivo. Conviene farlo subito dopo l’attivazione, magari segnando sul calendario la fine dei sei mesi. È lì che si capisce davvero il risparmio: utile per chi vuole provare Disney+ a prezzo ridotto, meno per chi dimentica il rinnovo e dal settimo mese si ritrova con la tariffa piena.