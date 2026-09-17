Segni sulla pelle causati dai PC, è allarme dopo quello che è accaduto ad alcuni utenti

Il caso, pubblicato questa settimana su BMJ Case Reports, arriva dal Regno Unito e racconta un rischio poco evidente: il calore costante di un computer portatile appoggiato direttamente sul corpo può danneggiare la pelle anche senza causare una vera ustione.

Quando il bambino è arrivato in pronto soccorso, i medici hanno notato una chiazza di circa 15 centimetri sull’addome. Era rosso-bruna, irregolare, con un disegno simile a un reticolo. All’inizio non faceva male. E al tatto non risultava calda.

La prima ipotesi è stata quella di una ecchimosi spontanea, un livido comparso senza un trauma evidente. Il piccolo non aveva febbre, non era stanco e la visita generale non mostrava altri campanelli d’allarme. Anche i genitori, sentiti dai sanitari, non ricordavano cadute o colpi tali da spiegare quella macchia.

Poi è emerso un elemento in più. Una radiografia del torace, fatta per prudenza, ha mostrato una piccola opacità nel polmone sinistro, compatibile con una lieve area infiammatoria. Durante il prelievo del sangue, inoltre, il bambino ha raccontato di essere stato spinto contro una sedia dai fratelli circa una settimana prima. «Non l’avevo detto perché non volevo che li sgridassero», avrebbe spiegato ai sanitari, secondo la ricostruzione clinica.

A quel punto i medici hanno chiesto una TC addominale per escludere lesioni interne. L’esame non ha trovato danni agli organi. La piccola anomalia al polmone è stata letta come una possibile infezione lieve. Il bambino è stato dimesso con un breve ciclo di antibiotici e l’indicazione di tornare in ospedale se la lesione sulla pelle fosse peggiorata.

La svolta nell’anamnesi: otto ore al giorno con il portatile sulla pancia

Due settimane dopo, il bambino è tornato in ospedale. Questa volta il segno era più grande, più scuro e faceva male alla pressione. C’erano aree rosate e la superficie della pelle appariva in parte alterata. Non era più una semplice macchia da tenere d’occhio.

Studio a casa con il portatile appoggiato al corpo: un’abitudine che può favorire la “sindrome della pelle tostata”.

Solo allora i medici hanno approfondito meglio le abitudini quotidiane del piccolo paziente. Mara Znagoveanu ed Edward Artley hanno scoperto che il bambino seguiva un percorso di istruzione parentale e passava molte ore al giorno davanti al portatile. Secondo il caso clinico, il dispositivo veniva tenuto spesso direttamente sull’addome, anche per otto ore al giorno, a volte mentre era collegato alla corrente.

Quel dettaglio ha cambiato tutto. Non era un livido. E non era nemmeno la conseguenza dell’urto contro la sedia. La diagnosi è stata erythema ab igne, conosciuto anche come “sindrome della pelle tostata”: una condizione della pelle legata all’esposizione ripetuta a fonti di calore non abbastanza forti da provocare subito un’ustione, ma sufficienti a creare un danno nel tempo.

Il caso, segnalato anche da Ars Technica e ripreso da testate tecnologiche internazionali, richiama l’attenzione su un rischio spesso sottovalutato nell’uso di tutti i giorni dei dispositivi. Un laptop non deve diventare bollente per causare problemi. Può bastare un calore costante, vicino alla pelle, per molte ore.

Che cos’è l’erythema ab igne e perché può comparire anche senza ustioni

L’erythema ab igne è una reazione cutanea nota da tempo ai dermatologi. In passato si vedeva soprattutto in persone esposte a stufe, camini o bracieri. Più di recente è stata osservata anche in chi usa a lungo borse dell’acqua calda, termofori o dispositivi elettronici appoggiati al corpo.

Il meccanismo non è stato chiarito in ogni dettaglio. L’ipotesi più accettata nella letteratura medica è che il calore cronico a bassa intensità danneggi i piccoli vasi sanguigni superficiali. Da qui deriverebbero il passaggio di globuli rossi nei tessuti e il tipico aspetto a rete, rossastro o brunastro, che può ricordare un merletto.

Nella maggior parte dei casi si tratta di una condizione benigna, che tende a migliorare quando viene tolta la fonte di calore. Nel caso del bambino britannico, i controlli successivi hanno mostrato un miglioramento progressivo fino alla scomparsa della lesione. Ma serve tempo. E, soprattutto, bisogna interrompere l’abitudine che ha provocato il problema.

Gli autori del caso pubblicato su BMJ Case Reports hanno insistito sull’importanza dell’anamnesi, cioè delle domande sulle abitudini del paziente. Un segno sulla pelle, soprattutto in un bambino, può avere molte cause. A volte la spiegazione decisiva non arriva da un esame, ma da una frase detta quasi per caso: “Lo tengo sulla pancia mentre studio”.

Prevenzione quotidiana: supporti, pause e attenzione ai dispositivi in carica

La prevenzione passa da gesti semplici. Evitare di tenere il laptop a contatto diretto con la pelle, usare un tavolo o un supporto rigido, fare pause regolari e controllare se il dispositivo si scalda troppo, soprattutto quando è in carica. Accorgimenti banali, certo. Ma nella routine di casa possono sfuggire.

Il caso non dice che i computer portatili siano pericolosi di per sé. Mostra piuttosto che un uso molto prolungato e ravvicinato, soprattutto nei bambini che studiano molte ore da casa, può esporre a un rischio reale. Addome, cosce e gambe sono le zone più coinvolte quando il dispositivo resta appoggiato al corpo.

I medici consigliano di chiedere una valutazione sanitaria se compaiono macchie persistenti, reticolari, scure o dolenti dopo un’esposizione al calore. Non sempre serve una cura specifica, ma è importante capire la causa. Prima si elimina la fonte, più facile è il recupero della pelle. In questo caso, è bastato spostare il portatile dalla pancia a un piano di lavoro.