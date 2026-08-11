Come capire velocemente se il tuo computer è sotto controllo

A casa, in ufficio o durante il lavoro da remoto, un computer può finire sotto controllo di hacker o malware senza dare subito segnali clamorosi. Spesso tutto parte da dettagli: rallentamenti improvvisi, webcam che si accende, browser cambiato, antivirus disattivato. Riconoscerli in fretta può evitare furti di dati, accessi non autorizzati e, nei casi peggiori, ricatti digitali.

Rallentamenti, surriscaldamento e traffico anomalo: i segnali tecnici da non ignorare

Il primo campanello d’allarme è spesso il più semplice: il computer rallenta senza motivo apparente. Non parliamo del normale affaticamento di un dispositivo vecchio, ma di un cambio netto, improvviso. Il browser si apre a fatica, un documento impiega troppo tempo, anche una cartella sembra bloccarsi. In questi casi conviene controllare i processi attivi: su Windows con Task Manager, che si apre con Ctrl + Shift + Esc, su macOS con Monitoraggio Attività, nella cartella Utility. Se un processo sconosciuto usa troppa CPU, memoria o rete, meglio non liquidarlo come una stranezza.

Occhio anche al portatile che si scalda troppo e alla batteria che scende più in fretta del solito. Può essere colpa di una batteria ormai consumata, di troppe schede aperte o di un aggiornamento pesante. Ma non sempre. Alcuni malware lavorano di nascosto, consumano risorse e generano traffico dati anche quando l’utente non sta facendo nulla. Succede con programmi malevoli pensati per l’accesso remoto, il furto di credenziali o l’invio di informazioni a server esterni. Davanti a un computer sempre caldo anche a riposo, un tecnico di solito parte da lì: processi, rete, programmi che si avviano da soli.

Webcam, browser e pop-up: quando i comportamenti strani possono indicare un’intrusione

La webcam che si accende da sola è uno dei segnali che spaventano di più. Non sempre, va detto, significa che qualcuno sta spiando. A volte dipende da un’app di videoconferenza rimasta aperta, da un permesso dato mesi prima o da un aggiornamento del sistema. Se però la spia compare per pochi secondi mentre non si sta usando nessun programma video, è il caso di controllare subito quali applicazioni hanno accesso alla videocamera. Su Windows e macOS si fa dalle impostazioni privacy. La regola pratica è semplice: togliere i permessi a tutto ciò che non si riconosce.

Anche un browser modificato senza consenso non va preso alla leggera. Homepage cambiata, motore di ricerca sconosciuto, barre aggiuntive o estensioni mai installate possono segnalare adware o componenti malevoli. Non è solo una seccatura: con queste modifiche un attaccante può deviare le ricerche, mostrare pubblicità ingannevoli o seguire parte della navigazione. Lo stesso vale per i pop-up sospetti, soprattutto se invitano a cliccare su falsi aggiornamenti, premi, avvisi bancari o presunti problemi del computer. Qui la regola è netta: non cliccare. Chiudere la finestra, controllare le estensioni e avviare una scansione.

Antivirus spento e programmi sconosciuti: come capire se il sistema è compromesso

Un segnale più tecnico, ma molto importante, è trovare l’antivirus disattivato senza averlo fatto. Molti malware provano a spegnere o aggirare i programmi di protezione per restare nascosti. Se Windows Defender, un firewall o un altro software di sicurezza risultano inattivi, bisogna riattivarli e guardare le notifiche recenti. Da non ignorare anche gli avvisi su file messi in quarantena, accessi bloccati o attività insolite. Sembrano messaggi di routine. In realtà, spesso dicono più di quanto sembri.

Poi c’è l’elenco dei programmi installati. Su Windows si controlla dalle impostazioni delle app; su macOS dalla cartella Applicazioni e dagli elementi di login. La presenza di software sconosciuti, strumenti di controllo remoto mai autorizzati o app con nomi generici può indicare che qualcosa non va. Attenzione però a non cancellare tutto a caso: alcuni elementi poco familiari appartengono al sistema o ai driver. Meglio cercare il nome del programma, verificare chi lo ha prodotto e, se il dubbio resta, chiedere aiuto a un tecnico o al reparto IT. Nei computer aziendali, soprattutto, improvvisare può fare più danni.

Scansione, isolamento e denuncia: le prime mosse se si sospetta un attacco

Se i segnali si sommano — rallentamenti, browser alterato, pop-up, antivirus spento, traffico anomalo — la prima cosa da fare è scollegare il computer da Internet, spegnendo il Wi-Fi o staccando il cavo di rete. Serve a bloccare, o almeno limitare, eventuali comunicazioni verso l’esterno. Subito dopo va avviata una scansione completa con un antivirus aggiornato. Nei casi più seri può servire un supporto di emergenza avviabile da USB. Prima di inserire password, entrare nella banca online o aprire documenti sensibili, meglio aspettare l’esito dei controlli.

Se appaiono schermate di blocco, file rinominati o un messaggio che chiede denaro in criptovalute, il rischio è di trovarsi davanti a un ransomware. In questi casi gli esperti sconsigliano di pagare: non c’è garanzia di recuperare i dati e si alimenta il circuito criminale. La strada corretta è conservare le prove, spegnere il dispositivo se necessario, contattare un professionista e presentare denuncia alla Polizia Postale. Per ridurre i rischi in futuro restano tre abitudini semplici: backup regolari, aggiornamenti fatti per tempo e attenzione ai link ricevuti via mail, chat o SMS. Spesso un’intrusione comincia proprio da un clic fatto di fretta.