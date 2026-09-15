Secondo la scienza l'effetto Tetris esiste davvero ma sono in pochi a identificarlo

Prima di finire sui tavoli di psicologi e neuroscienziati, Tetris era solo il gioco creato nel 1984 dal programmatore russo Alexey Pajitnov. Blocchi geometrici che scendono dall’alto, incastri da trovare in fretta, linee da completare prima che lo schermo si riempia. Chi ci ha giocato a lungo lo conosce bene: a un certo punto non si vedono più soltanto pezzi colorati, ma schemi, vuoti da riempire, rotazioni possibili. E quando la partita finisce, qualcosa resta.

È da lì che prende forma quello che la rivista Wired avrebbe poi chiamato effetto Tetris. Un divano troppo vicino a una libreria, le valigie nel bagagliaio, le scatole sugli scaffali del supermercato: la mente, ancora presa dal gioco, prova quasi a mettere in ordine gli oggetti reali come fossero tetramini. Non è una visione in senso clinico. Somiglia piuttosto a un’eco mentale, a una sovrapposizione passeggera. “Mi sembrava di continuare a giocare anche lontano dallo schermo”, hanno raccontato molti appassionati, con parole diverse ma con la stessa sensazione di fondo.

Lo studio di Harvard del 2000: sogni, memoria e pezzi colorati

Il salto dalla curiosità popolare alla ricerca arrivò con lo studio condotto da Robert Stickgold e pubblicato nel 2000. Il ricercatore della Harvard Medical School chiese a un gruppo di partecipanti — circa una trentina, secondo le ricostruzioni più citate — di giocare a Tetris per sessioni prolungate. Poi, durante la notte, li svegliava a intervalli regolari e domandava che cosa stessero sognando o vedendo in quel momento.

Oggetti quotidiani impilati come blocchi e uno schermo sfocato evocano l’effetto Tetris e la ricerca di schemi nella mente.

Il dato rimasto più famoso riguarda il 63% dei partecipanti: riferì immagini legate al gioco, come pezzi colorati, forme in movimento, blocchi che cadevano o si incastravano. Una scena semplice, quasi banale. Eppure preziosa. Per Stickgold, quei sogni indicavano che il cervello, durante il sonno, continuava a lavorare sulle informazioni appena apprese. Non una copia esatta della partita, quindi, ma una rielaborazione. Da quel momento l’effetto Tetris cominciò a essere osservato come una finestra su memoria, apprendimento e consolidamento delle esperienze.

A colpire gli studiosi fu soprattutto la tenacia di quelle immagini, presenti anche quando la persona non stava più giocando. Il cervello sembrava riprendere un compito ripetuto tante volte e trasformarlo in tracce visive. Blocchi che scendono, spazi da chiudere, forme da sistemare. Niente di spettacolare, in apparenza. Ma molto indicativo.

Dal caso Tetris ai Game Transfer Phenomena: la cornice scientifica si allarga

Negli anni successivi il concetto si è ampliato. Nel 2011, le ricercatrici Angelica B. Ortiz de Gortari e Karin Aronsson, insieme allo psicologo Mark Griffiths, hanno descritto un quadro più largo: i Game Transfer Phenomena, spesso indicati con la sigla GTP. L’idea è semplice: alcuni elementi dei videogiochi — suoni, immagini, movimenti, automatismi — possono passare per brevi momenti nella vita quotidiana di chi gioca molto o con grande concentrazione.

Non succede solo con Tetris. Può capitare dopo un gioco di guida, quando si legge il traffico con categorie prese dalla pista. O dopo un titolo d’azione, quando un rumore richiama una scena appena giocata. O ancora dopo un gestionale, quando si tende a organizzare le attività reali con la stessa logica dello schermo. La differenza, spiegano gli studiosi, sta nella frequenza e nel peso che questi episodi hanno sulla vita della persona. Un conto è un’associazione passeggera. Un altro è parlare di disagio clinico. Nel dibattito pubblico, questa distinzione spesso si perde.

Così l’effetto Tetris è diventato anche una formula comoda per raccontare certe piccole ossessioni quotidiane. Chi lavora per ore su un montaggio video può continuare a “tagliare” mentalmente le scene anche a cena. Un architetto nota proporzioni ovunque. Un attore, magari, prova a controllare l’espressione del volto anche davanti a un regalo poco gradito. Cambia l’attività, ma il meccanismo resta simile.

Perché non è dipendenza né allarme sociale, ma un indizio sulla mente

Parlare di effetto Tetris non significa dire che i videogiochi “zombifichino” i giocatori o li rendano aggressivi. Le ricerche citate non portano a questa conclusione. Raccontano altro: il cervello umano è sensibile alla ripetizione, riconosce gli schemi, li conserva e li riattiva quando dorme, sogna o interpreta ciò che ha intorno. È un funzionamento normale, non un segnale di pericolo di per sé.

Proprio per questo il fenomeno interessa la psicologia cognitiva. Mostra che l’apprendimento non si ferma quando si spegne la console, il computer o il telefono. La mente continua a riordinare, scegliere, comprimere. A volte lo fa con immagini curiose, come i blocchi di Tetris che scivolano nel sonno. Altre volte con pensieri che tornano, frasi insistenti, gesti ripetuti quasi senza accorgersene.

Il punto, per gli studiosi, non è demonizzare il gioco. È capire come un’esperienza intensa lasci tracce. Tetris, con la sua struttura semplice e ripetitiva, si è rivelato un caso di scuola: abbastanza lineare da essere studiato, abbastanza coinvolgente da restare in testa. E forse è anche per questo che, quarant’anni dopo la sua nascita, continua a dire qualcosa non solo sulla storia dei videogiochi, ma sul modo in cui la mente cerca ordine dentro il caos.