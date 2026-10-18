Secondo gli esperti questi 4 dispositivi tech non andrebbero mai acquistati usati

Alcuni dispositivi, se comprati di seconda mano, possono portarsi dietro rischi di sicurezza, igiene o scarsa durata. Il punto non è bocciare il mercato dell’usato, cresciuto anche per il rincaro dei prodotti tech, ma capire bene cosa si sta acquistando: una cosa è l’usato venduto senza controlli, un’altra è il ricondizionato certificato, testato, pulito, riparato quando serve e coperto da garanzia.

Tra i prodotti da trattare con più cautela ci sono gli auricolari usati, soprattutto i modelli true wireless come AirPods e simili. Sono dispositivi piccoli, delicati e, soprattutto, finiscono a contatto diretto con l’orecchio. Lauren Benton, general manager negli Stati Uniti di Back Market, lo ha spiegato a Yahoo Tech senza troppi giri di parole: non comprerebbe un paio di AirPods Pro usati “con lo sporco di qualcun altro”, mentre prenderebbe in considerazione un modello ricondizionato professionalmente, quindi testato, sanificato e con gommini sostituiti.

Ma non è solo una questione di pulizia. Negli auricolari wireless le batterie sono difficili da cambiare e si consumano in fretta, spesso prima del resto del prodotto. Il risultato è semplice: meno autonomia, meno affidabilità e una vita residua più corta. Chris McGraw, esperto tech citato da Yahoo, ha detto di essere favorevole all’usato “tranne che per gli auricolari”. Una sintesi efficace: in questo caso lo sconto può non valere il rischio.

Power bank e stazioni di ricarica: perché le batterie al litio richiedono prudenza

Ancora più delicato è il capitolo power bank e stazioni di ricarica portatili. Dentro ci sono batterie agli ioni di litio che, se rovinate, vecchie o prodotte senza standard adeguati, possono surriscaldarsi. Il rischio più serio è la fuga termica, una reazione a catena che può provocare incendi difficili da spegnere. Non a caso, le batterie al litio sono sottoposte a regole precise sia nel trasporto aereo sia nello smaltimento dei rifiuti elettronici. Calore, urti, pressione, fori, difetti di fabbrica e semplice invecchiamento aumentano i margini di pericolo.

Controllo di power bank e auricolari su un banco da laboratorio: l’usato può nascondere rischi di batteria e igiene.

Per questo gli esperti consigliano di comprare power bank nuovi, meglio se di marchi conosciuti e con certificazioni chiare, evitando inserzioni anonime su marketplace poco controllati. Il problema è molto concreto: da fuori è quasi impossibile sapere come sia stata trattata una batteria. E lì il risparmio diventa una scommessa.

Tv e stampanti di seconda mano: costi nascosti, guasti e convenienza reale

Per le tv usate il discorso cambia, ma la conclusione spesso resta la stessa: prima di comprare bisogna fare bene i conti. I televisori nuovi, anche grandi e smart, costano molto meno rispetto a quindici anni fa. Spedire o trasportare un pannello grande, fragile e pesante può mangiarsi buona parte del risparmio. Poi c’è un aspetto che spesso si sottovaluta: quasi ogni smart tv ha al suo interno un vero computer, con software, app, memoria e aggiornamenti da controllare.

Le stampanti di seconda mano, invece, sono considerate un acquisto ancora meno consigliabile. Michael LeBeau, fondatore di EverTech Electronics Recycling in Massachusetts, ha spiegato che le stampanti consumer “non sono costruite per durare” e che i modelli migliori restano cari anche sul mercato dell’usato. A questo si aggiunge il problema dell’assistenza: trovare ricambi o riparatori può essere complicato. Cartucce secche, testine o rulli consumati, connessioni instabili. Piccoli guasti, sulla carta. Ma abbastanza per trasformare una spesa modesta in una seccatura lunga e poco conveniente.

Dove acquistare usato sicuro: ricondizionato, garanzie e verifiche prima del pagamento

Il mercato dell’elettronica ricondizionata resta una strada valida, soprattutto per smartphone, tablet e computer portatili. A patto, però, di scegliere canali affidabili. Michael Lipson, chief technology officer di Swappa, ha ricordato che conta molto “dove si compra”, perfino più di “che cosa si compra”: un marketplace organizzato, con venditori verificati, controlli sui dispositivi e regole di reso, offre tutele ben diverse rispetto a uno scambio tra privati su piattaforme poco regolate.

Prima di pagare, gli esperti consigliano di controllare stato della batteria, durata residua degli aggiornamenti software, condizioni estetiche, garanzia e possibilità di restituzione. Per gli smartphone va verificato anche l’IMEI: un telefono denunciato come smarrito o rubato può finire in blacklist e non funzionare con i principali operatori. Per i computer, invece, i portatili business — come alcune serie Lenovo ThinkPad o MacBook ricondizionati — sono spesso indicati come buoni candidati, perché pensati per durare e con ricambi più facili da trovare.

La distinzione decisiva resta sempre la stessa: usato venduto “così com’è” o ricondizionato garantito. Un dispositivo ricondizionato dovrebbe arrivare pulito, testato, riparato se necessario e accompagnato almeno da una garanzia breve. Leggere le condizioni prima dell’acquisto, controllare subito il prodotto appena arriva e segnalare eventuali difetti nei tempi previsti può evitare molti guai. In questo settore, un po’ di prudenza vale quasi quanto lo sconto.