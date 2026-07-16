Secondo gli esperti di tecnologia queste 3 app preinstallate su iPhone vanno rimosse subito

Non serve toccare subito foto, video o chat: si può partire dalla schermata Home, in pochi secondi, togliendo le app che non si usano davvero.

Tra le app native iPhone che molti utenti possono eliminare senza stravolgere l’uso quotidiano del telefono ci sono Borsa, Suggerimenti, Libri, Podcast, Traduci, Casa, Freeform, Watch, Fitness, Memo Vocali, Contatti, Calendario, Mail, Mappe, Musica, FaceTime e TV. Dipende, naturalmente, dalle abitudini di ciascuno e dai servizi già usati. Apple, nelle pagine di supporto, spiega che diverse app integrate possono essere tolte dalla schermata Home e, in molti casi, rimosse dal dispositivo: basta tenere premuta l’icona, scegliere “Rimuovi app” e confermare.

Non tutte, però, pesano allo stesso modo nella vita di tutti i giorni. Chi non ha un Apple Watch, per esempio, può valutare di cancellare l’app Watch. Chi ascolta musica solo con Spotify o YouTube Music può fare a meno di Apple Music. Chi usa Gmail o Outlook può eliminare Mail, tenendo presente che alcuni collegamenti di sistema potrebbero comportarsi diversamente. Sono piccoli tagli, ma vanno fatti con ordine.

Quanto storage si può recuperare eliminando app di sistema

Lo spazio su iPhone recuperato cambia molto da app ad app. Conta anche ciò che l’app contiene: una singola applicazione preinstallata spesso occupa poche decine o centinaia di megabyte, mentre Musica, Podcast, Libri o TV possono diventare pesanti se ci sono contenuti scaricati offline. Apple chiarisce che la rimozione delle app integrate libera lo spazio dell’app e dei dati locali collegati, ma non è una bacchetta magica per chi ha migliaia di foto o video in 4K.

Schermata di gestione app su smartphone in un setup da scrivania, per parlare di come liberare spazio eliminando app preinstallate.

In concreto, cancellando un gruppo di app mai aperte — per esempio Borsa, Suggerimenti, Freeform, Podcast, TV e Libri — si può recuperare da qualche centinaio di megabyte fino a diversi gigabyte, se ci sono download salvati. Prima di procedere, gli esperti suggeriscono di controllare Impostazioni > Generali > Spazio iPhone, dove iOS mostra il peso di ogni app e indica gli interventi più utili. Solo dopo ha senso cancellare. Spesso, infatti, il problema non è l’app in sé, ma la cache, gli allegati di Messaggi, i video ricevuti su WhatsApp o le foto duplicate.

Cosa succede ai dati quando si rimuovono le app native

Quando si elimina una app di sistema iOS, i dati locali collegati possono sparire dal dispositivo. Quelli sincronizzati con iCloud o con un account esterno, invece, restano disponibili, a patto che la sincronizzazione sia attiva. È qui che nascono molti dubbi. Rimuovere Contatti, per esempio, non significa per forza cancellare i contatti salvati su iCloud o Google: si elimina l’app dal telefono.

Lo stesso vale per Calendario, se gli eventi sono legati a un account online. Con Mail, gli account restano nelle impostazioni, ma l’app non sarà utilizzabile finché non verrà installata di nuovo. Apple segnala anche che togliere alcune app può influire su funzioni collegate: eliminando Musica, potrebbero cambiare alcune integrazioni con CarPlay o con la gestione dei file audio; cancellando FaceTime, non si potrà usare quel servizio finché l’app non tornerà sul dispositivo.

Prima di muoversi, meglio controllare i backup. “Controllate iCloud, non solo la schermata Home”, ripetono spesso i tecnici nei centri assistenza. Un consiglio semplice, ma utile per evitare brutte sorprese.

Reinstallare le app Apple eliminate è facile: si apre App Store, si cerca il nome dell’app — per esempio “Podcast”, “Mail”, “Mappe” o “Libri” — e si tocca l’icona della nuvola per scaricarla di nuovo. Con una rete stabile bastano di solito pochi secondi, e molti dati tornano disponibili se erano sincronizzati con iCloud o con l’account usato prima.

Chi vuole tenere l’iPhone più leggero può anche scegliere altre strade: usare le versioni web di alcuni servizi da Safari, affidarsi ad app già presenti per più funzioni, oppure evitare il download offline di musica, film e podcast quando non serve. Attenzione però alle app di terze parti: non sempre sono più leggere di quelle Apple. Alcune partono snelle, poi crescono con cache, notifiche e file temporanei. Il consiglio pratico resta lo stesso: controllare ogni tanto Spazio iPhone, eliminare ciò che non si usa davvero e scaricare di nuovo solo quando serve. Un gesto banale, ma su un iPhone quasi pieno può fare la differenza.