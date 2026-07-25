Se vuoi comprare una nuova TV, sono queste le vere caratteristiche che devi cercare: ti sembrerà di essere al cinema

Tra OLED, QLED, Mini-LED, HDR e refresh rate, il rischio è pagare funzioni che poi non si useranno mai davvero. Il punto, spiegano diversi esperti di home entertainment, non è rincorrere la scheda tecnica più ricca. È capire dove finirà il televisore, che cosa si guarda ogni giorno e quanto resta da spendere per tutto il resto. In sintesi: meglio una scelta sensata che la corsa all’ultimo modello.

Prima di comprare una TV 4K, la domanda giusta non è “quale marca?” e nemmeno “quanto costa?”. È un’altra: che uso se ne farà tutti i giorni? Sport, film, serie in streaming, videogiochi, oppure un televisore acceso in sottofondo mentre si cucina o si guarda il telefono.

Chris McGraw, senior deals writer di Yahoo Tech, la mette così: «La scheda tecnica conta meno delle abitudini reali di chi guarda». Tradotto: chi segue soprattutto partite in salotto ha bisogno di cose diverse da chi guarda film la sera, al buio.

Prima domanda: che cosa guardi davvero, tra sport, cinema, streaming e gaming

Per lo sport in TV, pesano soprattutto luminosità e fluidità delle immagini. Un buon pannello LED o Mini-LED con refresh rate a 120 Hz può andare meglio di un modello più costoso, ma poco adatto a una stanza molto illuminata. Per il cinema, invece, un OLED resta una scelta forte: neri profondi, contrasto alto, resa migliore con contenuti 4K di qualità e luci basse.

Chi usa soprattutto Netflix, YouTube o guarda programmi in streaming senza troppe pretese può fermarsi a un buon 4K con menu rapido e semplice. Spesso, rispetto a un televisore di cinque o sei anni fa, il salto si vede già tutto.

Misurare distanza e dimensioni sul muro aiuta a scegliere la TV giusta prima dell’acquisto, evitando schermi troppo piccoli o troppo grandi.

Capitolo a parte per il gaming. Qui contano gli ingressi HDMI 2.1, un refresh rate alto e la compatibilità con le console più recenti, dalla PlayStation 5 alle Xbox Series. Un pannello OLED può aiutare, certo, ma non è obbligatorio. In molti casi, ha spiegato McGraw, «è meglio comprare la tecnologia che si userà davvero, non quella che suona meglio nella pubblicità».

Schermo troppo piccolo? È l’errore più comune

Uno degli sbagli più frequenti quando si compra una televisione nuova è scegliere una diagonale troppo piccola per la stanza. Per anni passare da 32 a 40 pollici sembrava già un salto enorme. Oggi, in molti salotti, un 55 pollici è quasi il punto di partenza. Eppure il dubbio resta sempre lo stesso: “Non sarà troppo grande?”. Nella maggior parte dei casi, no.

Secondo le indicazioni più diffuse tra i rivenditori specializzati, un 55 pollici va bene in camere da letto, soggiorni piccoli e appartamenti compatti. Un 65 pollici è spesso la scelta più equilibrata per un salotto medio. Dai 75 pollici in su si entra invece nelle stanze ampie, nelle taverne e negli spazi pensati per l’home cinema. Nei periodi di promozioni, poi, la differenza di prezzo tra 55 e 65 pollici può essere ridotta. A volte si parla di poche decine di euro, per avere però uno schermo molto più grande.

Prima di ordinare, però, serve il metro. Bisogna misurare il mobile, la parete, la distanza dal divano e perfino il passaggio da scale o ascensore. Riportare indietro un TV da 75 pollici non è una semplice seccatura: può diventare una piccola impresa domestica. Occhio anche all’altezza. Uno schermo montato troppo in alto stanca la vista, aumenta i riflessi e può trasformare un acquisto costoso in qualcosa di scomodo da usare.

4K, HDR, refresh rate e HDMI: le sigle che servono davvero

Nel mondo delle smart TV, le sigle non mancano. Alcune sono importanti, altre servono più al marketing che all’uso di tutti i giorni. La risoluzione 4K oggi è lo standard da cercare: buona qualità, prezzi ormai accessibili e tanti contenuti disponibili. L’8K, invece, per la maggior parte delle persone resta una spesa difficile da spiegare. I contenuti nativi sono ancora pochi e il costo in più non sempre si traduce in un vantaggio visibile.

Sul fronte HDR, trovare Dolby Vision o HDR10+ è un buon segnale, soprattutto per film e serie con una qualità video alta. Non serve avere tutto, ma almeno uno standard evoluto aiuta il televisore a gestire meglio luci, ombre e colori. Anche il refresh rate va guardato con attenzione: 60 Hz bastano per un uso normale, mentre 120 Hz sono consigliabili per sport e videogiochi. Chi gioca molto può valutare anche i 144 Hz, se il budget lo permette.

Poi ci sono le porte, spesso ignorate fino al momento in cui manca un ingresso. Una TV nuova dovrebbe avere abbastanza HDMI per console, decoder, soundbar e lettori esterni. Meglio ancora se c’è almeno una porta HDMI 2.1, utile per restare tranquilli qualche anno. Anche il pannello va scelto senza fissarsi sul prezzo più alto: OLED per chi cerca la migliore immagine in stanze controllate, Mini-LED per luminosità e visione diurna, QLED per colori più vivaci, LED tradizionale per chi vuole spendere meno. Il modello più caro non è sempre quello giusto.

Non solo TV: nel conto entrano soundbar, supporti, cavi e luce della stanza

Il prezzo della TV non è l’unica spesa da mettere in conto. I televisori moderni sono sottili e belli da vedere, ma proprio per questo spesso hanno altoparlanti limitati. C’è poco spazio per bassi pieni e dialoghi chiari. Una soundbar di fascia media può cambiare parecchio la resa di film, partite e serie, soprattutto quando le voci finiscono coperte da musica ed effetti. «Non serve un impianto surround completo per sentire la differenza», ha osservato Rick Broida, senior tech writer di Yahoo, parlando dei modelli con canale centrale dedicato ai dialoghi.

Nel budget vanno considerati anche supporto da parete, cavi HDMI adatti, eventuale canalina per nascondere i fili e, se il sistema del televisore è lento, uno streaming device esterno. Fire TV Stick, Chromecast, Apple TV o Roku possono rendere più rapida la navigazione tra app e aggiornamenti, soprattutto dopo qualche anno. Un buon cavo HDMI, spesso sotto i 10 euro, evita problemi con risoluzione e refresh rate: costa poco, ma può fare la differenza.

Infine c’è la stanza. Tende, veneziane o una posizione diversa del televisore possono migliorare la visione più del passaggio a un modello superiore, soprattutto se l’ambiente è molto luminoso. Prima di aspettare mesi per uno sconto minimo, conviene chiedersi se la TV scelta risponde già a spazio, abitudini e budget complessivo. Se la risposta è sì, l’acquisto ha senso. Anche senza inseguire l’ennesima offerta.