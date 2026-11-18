Ma il rischio c’è: portarsi a casa un telefono rubato, bloccato dall’operatore o non adatto alla propria rete. Per questo, prima di pagare, controllare il codice IMEI è una delle mosse più semplici e sensate per evitare brutte sorprese.

Il codice IMEI, sigla di International Mobile Equipment Identity, è un numero di 15 cifre legato a ogni dispositivo mobile. In pratica è la targa del telefono. Non identifica chi lo usa, ma l’apparecchio: è il dato che gli operatori telefonici leggono quando un dispositivo si collega alla rete.

Il punto è questo. Se uno smartphone viene denunciato come rubato o smarrito, l’operatore può inserirlo in una lista nera attraverso il suo IMEI. Risultato: il telefono magari si accende, mostra le app, va in Wi-Fi, ma non prende la rete cellulare. E scoprirlo dopo aver pagato non è esattamente un dettaglio.

Nei mercatini online, dove spesso si chiude tutto in pochi messaggi e con un appuntamento “davanti alla metro alle 18”, quel numero diventa una prima protezione. Non basta da solo a garantire tutto, certo. Però aiuta a capire se la versione del venditore sta in piedi.

Dove trovare l’IMEI: scatola, impostazioni, ricevute e codice *#06#

Il numero IMEI si recupera in vari modi. Proprio per questo, un venditore serio non dovrebbe avere problemi a fornirlo. Di solito è stampato sulla confezione originale del telefono, vicino al codice a barre. Può comparire anche nelle ricevute d’acquisto, nei documenti digitali inviati dal rivenditore o nell’area clienti dell’operatore telefonico.

Controllo di uno smartphone usato in negozio: verificare l’IMEI e i documenti aiuta a evitare truffe e blocchi di rete.

Chi ha il dispositivo in mano può verificarlo dalle impostazioni. Su molti telefoni Android bisogna entrare in “Impostazioni” e poi in “Info sul telefono”, o in una voce simile. Sugli iPhone si trova in “Generali” e poi “Info”. I nomi possono cambiare un po’ a seconda del modello e della versione del sistema, ma il dato è lì, tra le informazioni del dispositivo.

C’è anche il metodo più rapido, quello che molti tecnici usano ancora al banco: digitare *#06# nel tastierino telefonico. In pochi secondi compare il codice IMEI sullo schermo. Se il venditore è lì con voi, in negozio o durante uno scambio di persona, chiedere di fare questa verifica davanti ai propri occhi è normale. Non serve fare scenate. Basta un controllo, prima di tirare fuori i soldi.

Prima di comprare: le domande da fare e i rifiuti da non sottovalutare

Prima di acquistare uno smartphone di seconda mano, conviene chiedere poche cose, ma essenziali: il codice IMEI, lo stato della batteria, eventuali riparazioni, la provenienza del telefono e, se c’è, una prova d’acquisto. Una risposta del tipo “non ce l’ho, ma funziona benissimo” dovrebbe far tirare il freno. Anche se il prezzo sembra un affare.

Il rifiuto di comunicare l’IMEI è uno dei segnali da non ignorare, soprattutto se arriva insieme a risposte vaghe o frettolose. “Te lo mando dopo”, “non so dove trovarlo”, “fidati, è pulito”: frasi così, in una chat privata, meritano prudenza. È comprensibile che un venditore non voglia pubblicare il codice direttamente nell’annuncio. Diverso è non darlo a un acquirente davvero interessato, magari dopo aver già concordato luogo e modalità dello scambio.

Secondo le indicazioni degli esperti di tecnologia e tutela dei consumatori, il solo IMEI non permette di hackerare un telefono né di localizzarlo a distanza. Resta comunque meglio condividerlo in privato e tenere traccia della conversazione. Uno screenshot con data, profilo del venditore e messaggi può tornare utile se, dopo l’acquisto, qualcosa non torna.

Furto, blocchi e rete: come controllare senza finire su siti truffa

Una volta ottenuto il codice IMEI, il passo successivo è verificare se il telefono risulta rubato, smarrito o bloccato da un operatore. Online ci sono diversi servizi che promettono controlli sull’IMEI, alcuni gratuiti e altri a pagamento. Prima di inserire il numero, però, meglio controllare che il sito sia affidabile, leggere recensioni recenti e stare alla larga da pagine piene di pop-up o da richieste di dati bancari inutili.

Il controllo serve anche per capire la compatibilità di rete. Un telefono comprato all’estero, o venduto in origine da un operatore specifico, potrebbe non supportare tutte le bande usate in Italia. Oppure potrebbe avere restrizioni. Il problema si presenta soprattutto con dispositivi importati, modelli ricondizionati da canali poco chiari o telefoni venduti senza scatola e senza documenti.

Nella pratica, la scelta più sicura è mettere insieme più verifiche: IMEI, ricevuta, stato del dispositivo, identità del venditore e possibilità di provare una SIM prima del pagamento. Se l’acquisto avviene di persona, meglio incontrarsi in un luogo pubblico e prendersi qualche minuto per accendere il telefono, controllare che non ci siano blocchi account e vedere se la rete aggancia. Poco tempo, ma può evitare parecchie grane.