Se visualizzi questo messaggio, sostituisci immediatamente il caricabatterie del tuo smartphone

Un cavo usurato, un alimentatore che scalda troppo o un connettore che balla possono rendere la ricarica instabile e, nei casi peggiori, danneggiare il telefono o creare rischi in casa. Il caricatore è spesso l’accessorio più maltrattato: finisce nello zaino, resta piegato dietro al comodino, viene prestato, tirato, arrotolato in fretta. Eppure da quel piccolo cavo passa ogni giorno energia sufficiente a mettere sotto stress batteria, porta di ricarica e componenti interni.

Il primo controllo è anche il più semplice: osservare bene il cavo del caricabatterie, soprattutto vicino alle estremità, dove la guaina si piega e si consuma più facilmente. Se si vedono fili scoperti, tagli nella copertura, parti annerite o un connettore USB-C piegato, il caricatore va cambiato. Non quando smette del tutto di funzionare: prima. Non sempre, però, il danno salta agli occhi. Meglio controllare il cavo sia da scollegato sia durante l’uso, senza toccare parti rovinate e senza tentare rimedi improvvisati con nastro adesivo o fascette.

“Se la guaina è compromessa, l’isolamento non è più garantito”, ripetono spesso i tecnici nei centri di riparazione. Tradotto: un caricabatterie danneggiato può provocare falsi contatti, cortocircuiti e, nei casi più seri, surriscaldamenti pericolosi. C’è anche un tema di qualità: non tutti i cavi USB-C sono uguali, anche se sembrano identici. Materiali scadenti, connettori fragili e schermature povere si rovinano prima, soprattutto se lo stesso cavo viene usato più volte al giorno per smartphone, auricolari, tablet e power bank.

Ricarica lenta o a singhiozzo: quando il colpevole è il cavo

Un altro segnale da non liquidare come un semplice fastidio è la ricarica lenta. Se lo smartphone impiega molto più tempo del solito per arrivare al 100%, oppure passa di continuo da “in carica” a “non in carica”, il problema potrebbe non essere la batteria. Spesso è il cavo USB-C, oppure l’alimentatore.

Ispezione di un cavo USB-C rovinato: uno dei segnali che indicano quando sostituire subito il caricabatterie dello smartphone.

Il punto è semplice: un caricatore può sembrare integro e non lavorare più come dovrebbe. Succede con accessori usati da uno o due anni, piegati sempre nello stesso punto o lasciati in ambienti caldi. In questi casi il telefono riceve energia in modo irregolare. Risultato: tempi più lunghi, ricariche meno stabili e più stress per la batteria.

Prima di pensare a un guasto dello smartphone, conviene fare una prova concreta: collegare il telefono a un altro caricabatterie certificato, meglio se originale o di un marchio affidabile. Se la ricarica torna normale, il sospetto diventa quasi una certezza: il vecchio caricatore va messo da parte. Senza rimpianti.

Alimentatore troppo caldo: il rischio per telefono e sicurezza in casa

Il surriscaldamento dell’alimentatore è uno dei segnali più seri. Un caricatore può diventare tiepido durante l’uso, soprattutto con la ricarica rapida. Ma non dovrebbe mai scottare al punto da essere difficile da tenere in mano. Se succede, va staccato dalla presa e non usato di nuovo. Il calore eccessivo può indicare un difetto interno, un componente consumato o un problema nei collegamenti.

Non è solo una questione di durata del telefono: un alimentatore difettoso può creare rischi in casa, soprattutto se resta collegato di notte, vicino a tessuti, cuscini, divani o prese multiple già cariche. Una scena comune, sul comodino. Ma non sempre innocua. Anche senza arrivare a un incidente, un caricatore che scalda troppo può pesare sulla salute dello smartphone. La batteria agli ioni di litio soffre le temperature alte, e ricaricarla spesso in condizioni non corrette può ridurne l’efficienza nel tempo. Cambiare un caricabatterie surriscaldato costa molto meno di una riparazione della porta USB-C o di una batteria nuova.

Connettore instabile: perché forzarlo può rovinare la porta USB-C

Quando il connettore USB-C non resta inserito bene, si muove nella porta o si scollega al minimo spostamento, il problema non va ignorato. Molti provano a inclinarlo, a spingerlo più forte, a cercare “la posizione giusta”. È una cattiva abitudine. Forzare il cavo può danneggiare la porta di ricarica dello smartphone, una delle parti più delicate e più usate del dispositivo.

A volte la causa è banale: polvere o pelucchi nella porta USB-C. In quel caso è meglio rivolgersi a un tecnico o procedere con molta cautela, senza usare oggetti metallici. Più spesso, però, il difetto è nel connettore del caricatore, deformato da urti, cadute o strattoni ripetuti. E se il contatto salta mentre il telefono è in carica, il dispositivo continua ad avviare e interrompere il passaggio di corrente.

La regola pratica è questa: se il cavo non entra più stabile come prima, oppure la ricarica dipende da come viene appoggiato lo smartphone, è il momento di cambiare accessorio. Meglio scegliere un caricabatterie compatibile e certificato, con potenza adatta al modello in uso. Un controllo di pochi secondi può evitare una riparazione più costosa. E può allungare la vita del telefono.