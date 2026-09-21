Se usi sempre questo programma sulla lavatrice rischi di fare un disastro

A ricordarlo è Roams VIP, servizio di risparmio e intermediazione di Roams, in un video pubblicato su TikTok dedicato ai limiti dei programmi rapidi usati troppo spesso. L’idea è quella che hanno in molti: se il lavaggio dura meno, allora consuma meno. Non è detto. “Stai rovinando la tua lavatrice e il colpevole ha un nome: il ciclo breve”, si sente all’inizio del video. Una frase secca, che ha fatto discutere parecchi utenti abituati a impostare quel programma quasi senza pensarci.

Il nodo è il rapporto tra durata del lavaggio e consumo energetico. Un programma più corto, spiega Roams VIP, non è per forza più leggero per la lavatrice. Per concentrare lavaggio, risciacquo e centrifuga in pochi minuti, la macchina può lavorare con più intensità. “Essendo un programma molto più breve, la lavatrice impiega molto meno tempo, ma lavora molto di più”, viene spiegato nel video. Il vantaggio, insomma, si vede subito: il bucato finisce prima, si stende prima, la giornata sembra più semplice.

Ma sulla bolletta elettrica il risparmio non è automatico. Alcuni cicli rapidi possono richiedere picchi di energia più alti, soprattutto se scaldano l’acqua e prevedono centrifughe spinte. Molto dipende dal modello, dal carico e dal programma scelto. Non è una regola valida per tutte le lavatrici, ma un avvertimento sì: usare sempre il lavaggio rapido pensando di consumare meno può essere un errore.

Temperature e igiene: il problema dei cicli troppo corti

C’è poi il tema della temperatura dell’acqua. Roams VIP cita uno studio pubblicato su PLOS ONE per spiegare che un ciclo breve impostato a 60 gradi non sempre raggiunge, o mantiene, quella temperatura abbastanza a lungo da garantire lo stesso risultato di un lavaggio più esteso. È un dettaglio che conta, soprattutto con asciugamani, biancheria, capi sportivi o indumenti molto sporchi. Il numero sul display, da solo, non dice tutto. Conta anche per quanto tempo l’acqua resta calda e quanto il detersivo riesce davvero ad agire.

Lavatrice con cestello e cassetto del detersivo aperti: un’immagine che richiama i limiti dei cicli brevi usati troppo spesso.

Nel video vengono citati microrganismi come Pseudomonas, Acinetobacter e Mycobacterium, che possono restare nei tessuti se il lavaggio non è adeguato. Senza allarmismi: non significa che ogni programma breve lasci i vestiti sporchi. Significa però che, per alcuni carichi, non è la scelta migliore. Soprattutto quando non basta una semplice rinfrescata.

Detersivo, residui e fibre: cosa succede se lo si usa ogni giorno

L’uso continuo del ciclo breve può pesare anche sulla manutenzione della lavatrice. Secondo Roams VIP, nei programmi troppo rapidi il detersivo potrebbe non sciogliersi del tutto, specie se se ne usa troppo o se il prodotto non è adatto a lavaggi brevi. I residui, giorno dopo giorno, possono finire nel cestello, nelle guarnizioni e nei condotti interni.

Da lì arrivano cattivi odori, minore efficienza e bucati che sembrano puliti solo a metà. Spesso ce ne si accorge tardi: prima un odore leggero quando si apre l’oblò, poi qualche alone sui capi, infine la sensazione che il lavaggio non faccia più il suo dovere. Anche i tessuti possono risentirne. Alcuni lavaggi rapidi usano centrifughe più energiche per compensare il poco tempo e accelerare l’asciugatura.

Alla lunga, spiega il video, questo può contribuire all’usura delle fibre. “Rovina le fibre delle tue magliette”, viene detto in modo netto. Una semplificazione, forse, ma il punto è chiaro: cotone sottile, capi tecnici, maglie elasticizzate e indumenti delicati non reagiscono tutti bene a cicli intensi ripetuti.

Quando usare il programma breve e quando è meglio evitarlo

Il programma breve non va demonizzato. Serve, eccome, quando i capi sono poco sporchi, il carico è ridotto e bisogna rinfrescare in fretta una t-shirt indossata poche ore o pochi indumenti senza macchie evidenti. In questi casi è una soluzione pratica e coerente con la funzione per cui è stata pensata. Il problema nasce quando diventa l’unica scelta: lenzuola, asciugamani, abiti da palestra o cestelli pieni non sono il terreno ideale per un ciclo lampo. Per questi bucati è meglio puntare su programmi più lunghi, con tempi adeguati di ammollo, risciacquo e riscaldamento dell’acqua.

Roams VIP suggerisce anche lavaggi periodici ad alta temperatura per favorire l’igiene della lavatrice, indicando come esempio “un paio di cicli a 60 gradi a settimana”. La frequenza giusta, però, dipende dal modello, dalle indicazioni del produttore e dalle abitudini di casa. Il consiglio più prudente resta semplice: leggere il libretto, dosare bene il detersivo e scegliere il ciclo in base al bucato vero, non alla fretta del momento. Perché il tempo risparmiato, a volte, si paga da un’altra parte.