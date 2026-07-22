Se usi lo smartphone in auto fai attenzione, rischia il surriscaldamento veloce: solo così eviti di danneggiarlo

Milioni di automobilisti usano Android Auto durante i viaggi estivi. E proprio nelle ore più calde, con l’auto lasciata al sole e l’abitacolo bollente, il rischio è ritrovarsi con lo smartphone surriscaldato.

Non è colpa di un modello preciso o di una marca in particolare: quando il telefono resta acceso per ore, collegato all’auto e magari anche in carica, la temperatura sale. Basta una tratta in autostrada alle 14, con il cruscotto rovente. Le conseguenze? App più lente, ricarica che va a rilento e, nei casi peggiori, spegnimento temporaneo del dispositivo per protezione.

Perché Android Auto surriscalda lo smartphone nei viaggi estivi

Il motivo è piuttosto semplice: Android Auto costringe lo smartphone a lavorare su più fronti nello stesso momento. Deve gestire la navigazione GPS, aggiornare il traffico in tempo reale, tenere attiva la connessione dati, mandare l’interfaccia al display dell’auto e, spesso, riprodurre anche musica o podcast. Tutto questo genera calore. È normale, entro certi limiti. Ma quando fuori ci sono 32 o 35 gradi e l’auto è rimasta parcheggiata al sole, il problema si sente eccome.

Le alte temperature, come ricordano in generale i produttori di smartphone, possono pesare su prestazioni, autonomia e durata della batteria nel tempo. “Il telefono scotta, ma la mappa mi serve”: una scena familiare per molti automobilisti in partenza per le ferie. Il rischio cresce nei viaggi lunghi, quando il dispositivo non si ferma mai e magari resta appoggiato in un punto poco ventilato, vicino al tunnel centrale o sotto il parabrezza.

Le impostazioni da cambiare: cavo USB, mappe offline e musica scaricata

Il primo accorgimento riguarda il collegamento. Usare Android Auto via cavo USB, quando si può, riduce il lavoro del telefono rispetto alla modalità wireless, che mantiene attiva una connessione Wi-Fi continua con il sistema multimediale dell’auto. Non è un grande sacrificio, soprattutto su viaggi di tre o quattro ore, e può aiutare a contenere consumi e temperatura.

Poi ci sono le mappe offline: scaricarle prima di partire, per esempio su Google Maps, limita l’uso della rete dati e alleggerisce il processore. Meglio farlo a casa, sotto Wi-Fi, magari la sera prima. Anche la musica ha il suo peso. Lo streaming musicale, soprattutto nelle zone dove il segnale prende male, costringe lo smartphone a lavorare di più per restare connesso. Playlist e album scaricati in anticipo, invece, tolgono un’altra fonte di calore. Sono piccole scelte, ma in viaggio fanno la differenza.

Ricarica, cover e ventilazione: gli accorgimenti fisici per abbassare la temperatura

La ricarica wireless è comoda, ma nei lunghi tragitti estivi può diventare una delle principali cause del surriscaldamento. È meno efficiente del cavo e una parte dell’energia finisce dispersa in calore. Meglio partire con la batteria già carica e collegare lo smartphone solo quando serve davvero, usando un cavo USB stabile. Attenzione anche alla cover: quelle in silicone, TPU o pelle proteggono dagli urti, ma trattengono il calore. Se il telefono è fermo su un supporto, toglierla per un po’ può aiutare a farlo respirare.

Infine, il consiglio più pratico: sistemare lo smartphone vicino a una bocchetta dell’aria condizionata, evitando però getti troppo freddi e continui. L’aria del climatizzatore, di solito secca, aiuta a raffreddare il dispositivo senza particolari rischi di condensa, se si usa un minimo di buon senso. Meno calore significa meno stress per la batteria dello smartphone e meno possibilità di vedere Android Auto rallentare proprio mentre serve l’indicazione per l’uscita.