Spesso il problema è molto più banale: alcune impostazioni di fabbrica lasciate attive dai produttori per ridurre i consumi, spingere contenuti o rendere l’immagine “più pronta” per tutti. Il risultato si vede subito: film troppo fluidi, colori spenti, schermate iniziali piene di suggerimenti, richieste di consenso accettate in fretta. La buona notizia è che, tra menu e sotto-menu, bastano pochi interventi per riportare il televisore a una resa più naturale e riprendere il controllo.

La prima voce da cercare è quasi sempre la modalità Eco, chiamata anche risparmio energetico, “Eco Mode” o “modalità risparmio”. Molti televisori arrivano già così, nei negozi e poi in casa, perché questa funzione aiuta a tenere bassi i consumi e a rientrare nei parametri delle etichette energetiche. Sullo schermo, però, l’effetto può essere deludente: immagine più buia del previsto, luminosità ridotta, colori meno brillanti.

Di solito l’opzione si trova nelle impostazioni immagine o nel menu generale, vicino a voci come sensore luce ambiente, risparmio energetico o regolazione automatica della retroilluminazione. Disattivarla non trasforma un televisore economico in un top di gamma, sia chiaro. Però permette al pannello di lavorare più vicino alle sue reali possibilità. Non a caso, nei forum tecnici, capita spesso di leggere utenti convinti di avere un TV difettoso, salvo poi scoprire che era il televisore stesso a frenare luminosità e resa dei colori.

Il prezzo da pagare c’è: spegnendo il risparmio energetico, il consumo può aumentare. In genere non si tratta di grandi salti, e molto dipende da quante ore si guarda la TV, dalla diagonale dello schermo e dalla tecnologia usata, tra LED, OLED e Mini LED. Chi guarda soprattutto la sera può anche scegliere una via di mezzo, con una luminosità intermedia invece di spingere tutto al massimo.

Eliminare l’effetto soap opera spegnendo la fluidificazione dei movimenti

Il secondo intervento riguarda la fluidificazione dei movimenti, una funzione nata per rendere più scorrevoli le scene rapide ma spesso responsabile del famoso effetto soap opera. È quella sensazione strana, quasi finta, per cui un film pensato per il cinema sembra all’improvviso una fiction televisiva girata in studio: movimenti troppo lisci, profondità innaturale, immagine poco cinematografica.

Un telecomando davanti alla schermata impostazioni della TV, per ottimizzare subito i parametri di fabbrica.

Il televisore, in pratica, crea fotogrammi intermedi tra quelli originali per ridurre scatti e sfocature nelle azioni veloci. Può avere senso durante una partita di calcio o una gara di Formula 1, quando il pallone o l’auto attraversano lo schermo in un attimo. Su film e serie, invece, cambia il ritmo delle immagini voluto da registi e direttori della fotografia. Non a caso, negli ultimi anni diversi professionisti del cinema hanno invitato gli spettatori a spegnere queste elaborazioni quando guardano contenuti narrativi.

Il nome cambia da marchio a marchio: TruMotion sui televisori LG, Motionflow su Sony, Picture Clarity su Samsung, con formule simili sugli altri modelli. La voce si trova quasi sempre nelle impostazioni avanzate dell’immagine. Chi non vuole perdersi nei menu può cercare il Filmmaker Mode o la modalità cinema: su molti televisori disattiva da solo la fluidificazione e riduce altre correzioni artificiali. Ed è spesso lì che l’immagine torna finalmente più naturale.

Bloccare il tracciamento ACR e la pubblicità personalizzata sugli Smart TV

Il terzo punto riguarda la privacy sugli Smart TV, meno evidente della qualità video ma sempre più importante. Molti televisori connessi usano sistemi di ACR, cioè Automatic Content Recognition, per riconoscere che cosa passa sullo schermo: canali TV, app, film, videogiochi e, in alcuni casi, anche segnali da dispositivi esterni come console o decoder.

Queste informazioni vengono usate dai produttori e dai partner pubblicitari per proporre annunci personalizzati, suggerimenti nella schermata iniziale e statistiche sull’uso del televisore. Il consenso spesso viene chiesto alla prima accensione, proprio quando l’utente vuole soltanto finire la configurazione, collegare il Wi‑Fi e aprire Netflix o Disney+. Quelle autorizzazioni, però, si possono revocare anche dopo, entrando nelle sezioni dedicate a privacy, servizi intelligenti o informazioni di visione.

Anche in questo caso i nomi cambiano. Su alcuni televisori LG può comparire Live Plus, su modelli Samsung riferimenti ai Viewing Information Services, mentre su piattaforme come Roku si trovano formule legate all’uso dei dati degli ingressi TV. Meglio leggere con calma, senza premere “accetta tutto” per abitudine. Disattivare il tracciamento ACR non impedisce di guardare contenuti o usare le app principali, ma riduce la raccolta di informazioni e, spesso, limita la pubblicità mirata.

Quando conviene togliere il Wi‑Fi al televisore e come gestire gli aggiornamenti

La quarta scelta è la più drastica: disattivare il Wi‑Fi del televisore quando la connessione non serve davvero. Può sembrare eccessivo, ma ha senso per chi usa già una Apple TV, un Fire TV Stick, una PlayStation, una Xbox o un decoder esterno per tutte le app di streaming. In quel caso lo Smart TV diventa soprattutto uno schermo, mentre la parte “smart” viene affidata a un altro dispositivo.

Il vantaggio è concreto. Senza connessione, molti televisori smettono di mostrare consigli, banner pubblicitari e notifiche nella home. Il menu iniziale diventa più pulito e l’accensione può essere meno invadente. È la scelta di chi, in fondo, chiede al televisore una cosa semplice: fare bene il televisore, lasciando app e interfacce a un dispositivo separato, magari più veloce e più aggiornato.

Attenzione però agli aggiornamenti software. Un televisore scollegato da Internet non riceve patch di sicurezza, correzioni di bug o miglioramenti del firmware, e alla lunga questo può creare problemi, soprattutto sui modelli più recenti. La soluzione più prudente è riattivare ogni tanto il Wi‑Fi, controllare la presenza di aggiornamenti nel menu assistenza o supporto, installarli e poi scollegare di nuovo la rete se non serve. Per chi gioca, infine, resta consigliabile attivare il Game Mode: riduce il ritardo nei comandi e spegne molte elaborazioni video poco adatte a console e videogiochi.