Se usi il Phon solo per asciugarti i capelli stai sprecando il suo enorme potenziale

Il primo trucco riguarda le etichette adesive rimaste su barattoli, piatti, bicchieri o oggetti appena comprati. Basta scaldare la zona per circa un minuto con l’aria calda del phon: la colla si ammorbidisce e l’etichetta viene via più facilmente, senza quei residui appiccicosi che costringono poi a strofinare a lungo.

Lo stesso vale per la cera caduta su pavimenti, mobili o pareti. Il calore la rende più morbida e permette di rimuoverla con carta assorbente o con un panno, senza grattare superfici delicate. Più cautela, invece, con le vecchie foto incollate negli album o rimaste attaccate tra loro, magari dopo anni in cantina o in un cassetto. Un getto tiepido, tenuto ad almeno 15 centimetri, può aiutare a staccare la colla. Ma la carta fotografica soffre il calore: meglio procedere pochi secondi alla volta e fare prima una prova su un angolo.

Specchi appannati, polvere negli angoli e zip ghiacciate: il phon nelle piccole emergenze di casa

Dopo una doccia calda, il copione è sempre lo stesso: specchi appannati, vetri umidi, condensa ovunque. E magari si è già in ritardo. In questi casi il phon può risolvere in fretta: basta indirizzare l’aria sullo specchio e l’umidità evapora in pochi istanti. Non sostituisce l’aerazione del bagno, certo, ma nell’emergenza del mattino fa il suo lavoro. Con l’aria fredda, invece, l’asciugacapelli può servire per spostare la polvere negli angoli, dietro cornici, soprammobili o piccoli oggetti che non si sollevano ogni volta.

Un phon aiuta a scaldare la colla e rimuovere più facilmente le etichette adesive da barattoli e contenitori in cucina.

Meglio usare una potenza bassa, così da non spargere tutto nella stanza, e poi raccogliere i residui con un panno. C’è anche un uso più curioso: le zip ghiacciate dei sacchetti per alimenti surgelati. Se la chiusura si blocca per la brina, un getto caldo lungo le scanalature può sciogliere il ghiaccio e permettere di aprire senza forzare la plastica. Anche qui, però, serve misura: il calore va tenuto sotto controllo, soprattutto vicino agli alimenti.

Vestiti, scarpe e cerotti: piccoli aiuti rapidi, ma senza esagerare

Il phon può essere utile anche per scaldare in pochi secondi alcuni indumenti, come guanti, calze o l’interno delle scarpe, soprattutto nelle giornate fredde o quando un capo è rimasto un po’ umido. La regola è semplice: tenere l’apparecchio a 10-15 centimetri, muovere sempre il getto e non insistere troppo sullo stesso punto. Anche la griglia di aspirazione deve restare libera, perché coprirla può far surriscaldare il motore.

Meglio evitare, invece, materiali poco traspiranti o sensibili al calore, come gomma e alcune plastiche: possono deformarsi o lasciare cattivi odori. Nel campo della body care, poi, c’è un uso noto ma spesso dimenticato: i cerotti. Scaldarli per pochi secondi aiuta ad ammorbidire o seccare l’adesivo, rendendo il distacco meno fastidioso, soprattutto su braccia e gambe. “Uno strappo e via” si dice spesso ai bambini, ma non sempre è la soluzione più delicata. Meglio andare piano e controllare la pelle.

In cucina, l’asciugacapelli può aiutare a rendere più uniforme la glassa dei dolci, soprattutto quando la superficie è opaca o irregolare. Aria al minimo, distanza costante e movimento continuo: così si fonde appena lo strato superiore e la copertura appare più liscia. Non è però un passaggio da fare con leggerezza vicino a creme delicate o decorazioni leggere, perché il flusso d’aria può spostare zuccherini, cacao o piccoli dettagli. Chi prepara torte in casa lo sa: basta un secondo di troppo e il bordo cambia forma.

Infine, il phon può dare una mano anche con gli scarabocchi sui muri fatti con pastelli a cera. Il calore ammorbidisce il colore e facilita la rimozione con un fazzoletto o un panno morbido, senza partire subito con sfregamenti energici. Prima, però, conviene provare su una parte nascosta della parete: pitture lavabili, tempere e rivestimenti reagiscono in modo diverso. Sono rimedi domestici, non miracoli. Ma usati con buon senso, spesso fanno risparmiare tempo.