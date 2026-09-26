Se usano il tuo Wi-Fi con questo sistema blocchi tutti gli intrusi

Si può fare anche dal divano, con pochi passaggi, soprattutto quando la linea rallenta, cade spesso o compaiono dispositivi mai visti nella rete domestica. Tra telefoni, computer, smart tv, tablet, assistenti vocali ed elettrodomestici connessi, sapere chi usa davvero la propria connessione è diventato un gesto di sicurezza quotidiana: serve a proteggere router, dati personali e qualità della linea.

Il primo campanello d’allarme è quasi sempre lo stesso: una connessione WiFi lenta senza un motivo evidente. Pagine che si aprono a fatica, video che si fermano, videochiamate che saltano. Non è detto che dietro ci sia per forza un vicino collegato di nascosto. Possono pesare anche muri spessi, un router vecchio, interferenze o semplicemente troppi dispositivi accesi insieme. Però, se il problema torna sempre nelle stesse ore, un controllo è più che consigliato.

Un altro indizio è la presenza di dispositivi sconosciuti connessi alla rete. A volte compaiono con nomi chiari, altre solo con sigle, indirizzi IP o codici MAC. In una casa piena di apparecchi smart è facile confondersi: una lampadina, una presa intelligente, una tv. Per questo conviene andare con ordine. “Prima di cambiare tutto, conviene capire cosa è davvero collegato”, ripetono spesso i tecnici dell’assistenza clienti degli operatori telefonici.

Fing e app degli operatori: così si vede chi è connesso

Uno dei modi più semplici per controllare la rete WiFi domestica è usare Fing, app disponibile per iOS e Android. Dopo averla installata, basta aprirla mentre lo smartphone è collegato al WiFi di casa. In pochi secondi compare l’elenco dei dispositivi rilevati sulla stessa rete. Per le funzioni di base non serve nemmeno creare un account.

Controllo della rete WiFi domestica: router acceso e smartphone con lista dei dispositivi connessi in un salotto.

Nella lista possono comparire smartphone, computer, tablet, smart tv, console, stampanti e altri apparecchi connessi. A volte il nome aiuta, per esempio “iPhone di Marco” o “Samsung TV”. In altri casi si vede solo il produttore, l’indirizzo IP o il MAC address, cioè il codice fisico della scheda di rete. Qui serve un po’ di pazienza: si spegne un dispositivo alla volta, si controlla se sparisce dall’elenco e si annotano quelli riconosciuti.

Un controllo simile si può fare anche dalle app degli operatori telefonici, come quelle dei principali gestori. Molte mostrano una mappa della rete e indicano quali dispositivi sono collegati al router in quel momento. In alcuni casi permettono anche di sospendere temporaneamente la connessione di un apparecchio non riconosciuto. Utile, certo. Ma non sempre basta a risolvere il problema in modo definitivo.

Cambio password e reti 2,4 e 5 GHz: come buttare fuori gli intrusi

Quando si sospetta la presenza di un intruso nel WiFi, la mossa più efficace resta il cambio della password della rete. È una seccatura, perché poi bisogna ricollegare telefoni, tv, computer e tutti gli altri dispositivi di casa. Ma è anche il modo più rapido per tagliare fuori chi ha ottenuto la chiave di accesso, magari perché era stata condivisa in passato o perché troppo facile da indovinare.

Per cambiare la password bisogna entrare nel pannello del router. Di solito si fa digitando nel browser indirizzi come 192.168.1.1 o 192.168.0.1, anche se quello corretto è indicato sull’etichetta del dispositivo o nell’app dell’operatore. Dopo l’accesso con le credenziali di amministrazione, si cerca la sezione dedicata al WiFi. Qui va aggiornata la chiave sia per la rete 2,4 GHz sia per quella 5 GHz, se sono separate.

La nuova password deve essere lunga e non deve richiamare nomi di famiglia, date di nascita o indirizzi. Meglio usare lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli, evitando formule ovvie. Dopo il salvataggio, tutti i dispositivi verranno scollegati. Potrà rientrare solo chi conosce la nuova chiave. A quel punto la rete torna sotto controllo.

Filtro MAC e impostazioni del router: le difese da rafforzare

Per aumentare la sicurezza si può attivare anche il filtro MAC, una funzione presente in molti router. Serve ad autorizzare solo alcuni dispositivi, inserendo in una lista i rispettivi indirizzi MAC. È una protezione in più, utile soprattutto in case o uffici piccoli, dove gli apparecchi collegati sono pochi e facili da riconoscere. Va però gestita con attenzione: ogni nuovo telefono, computer o dispositivo smart dovrà essere aggiunto a mano.

Ci sono poi altre impostazioni da controllare. La rete dovrebbe usare sistemi di sicurezza aggiornati, come WPA2 o WPA3 quando disponibili. Le funzioni non necessarie, se non vengono usate, possono essere disattivate. Anche il nome della rete, il cosiddetto SSID, può essere cambiato, evitando riferimenti troppo personali come cognome, piano o interno dell’abitazione.

Infine, attenzione alle credenziali per entrare nel pannello del router. Lasciare username e password predefiniti espone a rischi evitabili. Meglio sostituirli con dati nuovi e conservarli in modo sicuro. Non serve essere esperti di informatica: bastano controlli periodici, una password robusta e un elenco aggiornato dei dispositivi connessi al WiFi per ridurre il rischio di accessi non autorizzati.