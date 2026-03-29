Se ti contatta l'ASL fai meglio ad agganciare o spegnere il telefono: la nuova truffa è devastante

Un messaggio sul vaccino, un numero da richiamare: così sta partendo in queste ore una nuova ondata di truffe via SMS.

Non è un episodio isolato, né un semplice fastidio digitale. È un fenomeno strutturato, che sfrutta la fiducia nelle istituzioni sanitarie per spingere le persone a compiere un gesto preciso: chiamare un numero o fornire dati personali. E proprio su questo punto le aziende sanitarie locali stanno intervenendo con comunicazioni ufficiali sempre più nette.

Il messaggio arriva sul telefono con un tono apparentemente istituzionale. Frasi come “si prega di contattare il centro gestionale vaccinale” oppure “comunicazioni urgenti sullo stato vaccinale del proprio figlio” sono costruite per generare allarme e spingere a un’azione immediata.

Non si tratta di comunicazioni reali. È un tentativo di phishing via SMS, progettato per raccogliere dati sensibili o attivare chiamate verso numeri a pagamento.

Diverse ASL italiane hanno preso posizione pubblicamente. Da Brindisi all’Abruzzo, fino alla provincia di Nuoro, il messaggio è lo stesso: non esiste alcun “centro gestione vaccinale” collegato ai servizi sanitari e, soprattutto, le ASL non utilizzano SMS per questo tipo di comunicazioni.

In alcuni casi, i messaggi invitano a contattare numeri con prefissi sospetti o numerazioni a pagamento, con il rischio concreto di ritrovarsi addebiti in bolletta oltre alla possibile sottrazione di informazioni personali.

Perché questi messaggi funzionano

Il punto non è solo tecnologico, ma psicologico. La parola “vaccinale”, soprattutto quando associata ai figli, attiva una reazione immediata. È una leva potente, costruita su preoccupazione e senso di responsabilità.

Chi riceve il messaggio non sempre ha il tempo o la lucidità di verificare la fonte. E proprio su questo margine di incertezza si inseriscono i truffatori.

Negli ultimi anni, questo tipo di attacco è diventato sempre più raffinato: testi brevi, tono credibile, riferimenti a enti reali. Tutti elementi che abbassano le difese e aumentano la probabilità di risposta.

Le aziende sanitarie stanno ribadendo un concetto chiave: non bisogna interagire in alcun modo con questi messaggi.

Questo significa non rispondere, non cliccare su eventuali link e, soprattutto, non chiamare i numeri indicati. Anche una semplice chiamata può essere sufficiente per attivare meccanismi a pagamento o esporre dati personali.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, in particolare, ha chiarito che non contatta i cittadini tramite numeri di cellulare e non invia SMS. Qualsiasi comunicazione sanitaria ufficiale segue canali verificabili, spesso tramite portali istituzionali o contatti diretti già noti all’utente.

Come difendersi davvero

La prima difesa resta la verifica. In caso di dubbio, il passaggio corretto è sempre lo stesso: contattare direttamente la propria ASL attraverso i canali ufficiali, evitando qualsiasi riferimento contenuto nel messaggio ricevuto.

Un altro segnale da non sottovalutare è il tono di urgenza. Le comunicazioni istituzionali raramente spingono a un’azione immediata senza fornire contesto chiaro e identificabile.

Infine, è utile ricordare che nessun ente pubblico chiede dati sensibili o finanziari tramite SMS. Quando questo accade, il sospetto non è solo legittimo: è necessario.

Un fenomeno che riguarda tutti

Questa nuova ondata di SMS truffa non colpisce categorie specifiche. Riguarda chiunque abbia un telefono, indipendentemente dall’età o dal livello di familiarità con la tecnologia.

Il rischio reale non è solo economico, ma anche legato alla protezione dei dati personali, sempre più al centro di queste operazioni.

E mentre le segnalazioni aumentano, resta un dato evidente: basta un messaggio, scritto nel modo giusto, per trasformare un gesto quotidiano come leggere un SMS in un potenziale problema concreto.