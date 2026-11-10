Se ti arriva questo messaggio il tuo telefono inizierà a riavviarsi di continuo: cosa fare

L’attacco non richiede clic, link aperti o messaggi letti: può bastare la ricezione del testo malevolo. Non si parla di furto diretto di dati personali, ma di un rischio concreto per il servizio telefonico: una chiamata può interrompersi, anche verso i numeri di emergenza, e il telefono può diventare complicato da usare finché non viene aggiornato o ripristinato.

La vulnerabilità CVE-2026-58882 è stata classificata da Google come critica e rientra nei casi di denial of service: in pratica, un attacco che può bloccare il normale funzionamento del dispositivo. Detto in modo semplice, l’utente non deve fare nulla. Non deve aprire un messaggio, non deve toccare un link, non deve installare app sospette. Basta che arrivi un messaggio preparato apposta per mandare in crisi una parte di Android legata alla telefonia.

A descrivere il problema è stato il ricercatore Mark Blaszczyk, che ha pubblicato i dettagli tecnici il 29 ottobre 2026, dopo aver segnalato il caso a Google a maggio. Il comportamento osservato è particolare: il messaggio non compare nella normale casella degli SMS, ma il telefono lo elabora lo stesso. Ed è qui che nasce il rischio. L’utente può non vedere nulla di strano fino a quando la chiamata si interrompe, l’interfaccia si blocca o il dispositivo comincia a riavviarsi.

Nel bollettino Android di novembre, Google spiega che la falla riguarda il modo in cui il sistema gestisce alcuni messaggi destinati ai servizi mobili. Non apre, almeno in base alle informazioni disponibili, un accesso diretto a foto, password o app bancarie. Ma può rendere inutilizzabile una funzione essenziale: telefonare. E su uno smartphone, soprattutto in emergenza, non è certo un dettaglio.

WAP Push, il messaggio invisibile che può far cadere le chiamate

Il punto passa dai messaggi WAP Push, comunicazioni usate dagli operatori e da alcuni servizi per inviare configurazioni o notifiche al telefono. Non funzionano come un normale SMS: possono essere gestiti in automatico dal sistema, senza avvisi visibili e senza comparire nell’app Messaggi.

Uno smartphone in riavvio o aggiornamento, simbolo dei disservizi legati alla vulnerabilità “SMS of Death” su Android.

Nei test condotti da Blaszczyk, un WAP Push modificato ad arte può mandare in crash il processo che gestisce la telefonia su Android. Quando quel processo si interrompe, la chiamata in corso può cadere all’improvviso. In alcuni casi, ha spiegato il ricercatore, il problema può ripresentarsi perché l’operatore tenta di consegnare di nuovo il messaggio, oppure perché il telefono continua a lavorare su un messaggio rimasto in coda.

È questo meccanismo a rendere la falla più insidiosa. Non si tratta soltanto di una telefonata interrotta. In base alle prove documentate, alcuni dispositivi sono entrati in una serie di riavvii continui, difficile da fermare per chi non ha competenze tecniche. Il ricercatore ha indicato anche una procedura di recupero tramite computer e ADB, lo strumento usato dagli sviluppatori Android. Ma non è una strada per tutti. In sostanza: bisogna sapere dove mettere le mani.

Pixel, Galaxy e altri Android: quali telefoni rischiano di più

La vulnerabilità SMS of Death è stata riprodotta, durante i test, su dispositivi Google Pixel e Samsung Galaxy. Questo però non vuol dire che il problema riguardi solo quei modelli. Sono, più semplicemente, quelli su cui il comportamento è stato verificato e documentato. La falla tocca componenti di Android, quindi l’esposizione può cambiare in base alla versione installata, alle modifiche fatte dal produttore e alla presenza o meno della patch.

Il riferimento ufficiale di Google parla di correzioni per Android 14, Android 15, Android 16 e Android 17 negli aggiornamenti di sicurezza più recenti. Per i telefoni rimasti ad Android 12 o Android 13, Blaszczyk segnala che la correzione descritta non risulta distribuita nelle rispettive versioni. In questi casi non c’è una risposta valida per tutti: bisogna controllare modello per modello e verificare le indicazioni del produttore.

Come spesso accade nel mondo Android, pesa anche la frammentazione. Un Pixel riceve di solito gli aggiornamenti direttamente da Google e in tempi più rapidi. Un Galaxy, uno Xiaomi, un OPPO o un altro marchio può invece dipendere dal calendario del produttore e, a volte, anche dall’operatore telefonico. Risultato: due telefoni con la stessa versione di Android possono avere livelli di sicurezza diversi.

Patch Android, come controllare se l’aggiornamento è già installato

Per capire se il telefono è protetto dalla falla CVE-2026-58882, il primo controllo va fatto dalle Impostazioni. Il percorso cambia leggermente a seconda della marca, ma di solito bisogna entrare in Informazioni sullo smartphone e cercare Versione di Android oppure Aggiornamento di sicurezza Android. In quella schermata compaiono sia la versione del sistema sia la data della patch installata.

Google indica come percorso generale Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software per cercare nuovi pacchetti. Se l’aggiornamento è disponibile, va scaricato e installato. E va completato anche il riavvio richiesto dal dispositivo, perché solo dopo quel passaggio le modifiche diventano effettive. Sembra una banalità, ma molti rimandano il riavvio per giorni. In casi come questo, aspettare significa restare esposti.

Chi usa un telefono non più supportato dovrebbe controllare sul sito del produttore se sono previsti altri aggiornamenti di sicurezza. Se il modello non riceve più patch, il rischio resta aperto e non sempre ci sono soluzioni semplici. Al momento non ci sono indicazioni pubbliche su furti di dati legati a questa falla. La raccomandazione, però, è netta: controllare la patch, installare gli update disponibili e non ignorare gli avvisi di sistema. A volte quel piccolo promemoria sullo schermo può fare davvero la differenza.