Se ti appare un numerino sul simbolo del Wi-Fi dovresti sapere cosa significa

La spiegazione è in realtà semplice e niente affatto preoccupante: quel numero indica lo standard Wi-Fi a cui il telefono è connesso in quel momento. Se vedi un 5, un 6 o un 7 accanto al simbolo delle tacche, significa che il dispositivo sta usando rispettivamente il Wi-Fi 5, il Wi-Fi 6 o il Wi-Fi 7, ovvero le diverse generazioni della tecnologia di connessione senza fili. Non c’entra nulla, quindi, con il numero di apparecchi collegati alla rete di casa, come a volte si crede.

Vederlo comparire è anzi una buona notizia. Il numero appare quando sia il router sia lo smartphone supportano una versione recente dello standard: il telefono lo segnala perché ti sta dicendo che stai sfruttando una connessione più moderna. Il Wi-Fi 6, per esempio, offre rispetto alle generazioni precedenti maggiore velocità, latenza più bassa, copertura migliore e meno interferenze quando molti dispositivi sono connessi alla stessa rete; il Wi-Fi 7 spinge questi vantaggi ancora più avanti.

Cosa indica il numero sul Wi-Fi

La comparsa di questo indicatore dipende dal produttore e dalla versione del sistema operativo. Su molti dispositivi, soprattutto Android personalizzati con interfacce come quelle di Samsung, il numero viene mostrato a partire da determinate versioni del software, mentre su altri telefoni potrebbe non comparire affatto pur essendo connessi a una rete di ultima generazione. È quindi normale che un amico con un modello diverso non veda lo stesso simbolo.

Vale la pena distinguere questo numero da altri segni che compaiono nella stessa zona, perché hanno significati diversi. Le frecce accanto al Wi-Fi, ad esempio, non riguardano lo standard ma il traffico dati: la freccia verso l’alto indica che il telefono sta inviando dati, quella verso il basso che li sta ricevendo, ed entrambe insieme segnalano uno scambio in corso. Sono utili per capire a colpo d’occhio se la connessione è attiva e sta lavorando.

Diverso ancora è il caso del punto esclamativo sull’icona del Wi-Fi, che invece è un avviso da non ignorare: segnala che il telefono è collegato a una rete nota ma quella rete non riesce a fornire accesso a internet. In quel caso la connessione c’è solo sulla carta, e per tornare a navigare di solito serve riavviare il router, dimenticare e riconnettere la rete o verificare che la linea funzioni.

In sintesi, quel piccolo numero non è un bug né un segnale di cui allarmarsi, ma un’informazione utile sulla qualità della connessione. Conoscerne il significato aiuta a leggere meglio lo stato del proprio telefono e, perché no, a valutare se vale la pena aggiornare un vecchio router per sfruttare appieno gli standard più recenti, sempre che anche i dispositivi di casa li supportino.