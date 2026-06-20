Se ti appare un numerino sul simbolo del Wi-Fi dovresti sapere cosa significa

Nella barra di stato dello smartphone compaiono spesso piccoli simboli a cui non diamo peso. Uno dei più curiosi è un numero accanto all'icona del Wi-Fi, che molti scambiano per un errore o per un dato sui dispositivi connessi.
Nella barra di stato dello smartphone compaiono spesso piccoli simboli a cui non diamo peso. Uno dei più curiosi è un numero accanto all'icona del Wi-Fi, che molti scambiano per un errore o per un dato sui dispositivi connessi.
Valentina Giungati
Pubblicato il 20 giu 2026
Se ti appare un numerino sul simbolo del Wi-Fi dovresti sapere cosa significa

La spiegazione è in realtà semplice e niente affatto preoccupante: quel numero indica lo standard Wi-Fi a cui il telefono è connesso in quel momento. Se vedi un 5, un 6 o un 7 accanto al simbolo delle tacche, significa che il dispositivo sta usando rispettivamente il Wi-Fi 5, il Wi-Fi 6 o il Wi-Fi 7, ovvero le diverse generazioni della tecnologia di connessione senza fili. Non c’entra nulla, quindi, con il numero di apparecchi collegati alla rete di casa, come a volte si crede.

Vederlo comparire è anzi una buona notizia. Il numero appare quando sia il router sia lo smartphone supportano una versione recente dello standard: il telefono lo segnala perché ti sta dicendo che stai sfruttando una connessione più moderna. Il Wi-Fi 6, per esempio, offre rispetto alle generazioni precedenti maggiore velocità, latenza più bassa, copertura migliore e meno interferenze quando molti dispositivi sono connessi alla stessa rete; il Wi-Fi 7 spinge questi vantaggi ancora più avanti.

Cosa indica il numero sul Wi-Fi

La comparsa di questo indicatore dipende dal produttore e dalla versione del sistema operativo. Su molti dispositivi, soprattutto Android personalizzati con interfacce come quelle di Samsung, il numero viene mostrato a partire da determinate versioni del software, mentre su altri telefoni potrebbe non comparire affatto pur essendo connessi a una rete di ultima generazione. È quindi normale che un amico con un modello diverso non veda lo stesso simbolo.

Cosa indica il numero sul Wi-Fi-melablog.it

Vale la pena distinguere questo numero da altri segni che compaiono nella stessa zona, perché hanno significati diversi. Le frecce accanto al Wi-Fi, ad esempio, non riguardano lo standard ma il traffico dati: la freccia verso l’alto indica che il telefono sta inviando dati, quella verso il basso che li sta ricevendo, ed entrambe insieme segnalano uno scambio in corso. Sono utili per capire a colpo d’occhio se la connessione è attiva e sta lavorando.

Diverso ancora è il caso del punto esclamativo sull’icona del Wi-Fi, che invece è un avviso da non ignorare: segnala che il telefono è collegato a una rete nota ma quella rete non riesce a fornire accesso a internet. In quel caso la connessione c’è solo sulla carta, e per tornare a navigare di solito serve riavviare il router, dimenticare e riconnettere la rete o verificare che la linea funzioni.

In sintesi, quel piccolo numero non è un bug né un segnale di cui allarmarsi, ma un’informazione utile sulla qualità della connessione. Conoscerne il significato aiuta a leggere meglio lo stato del proprio telefono e, perché no, a valutare se vale la pena aggiornare un vecchio router per sfruttare appieno gli standard più recenti, sempre che anche i dispositivi di casa li supportino.

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