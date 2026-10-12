Se ti appaiono questi messaggi mentre guardi la TV devi preoccuparti

E non è neppure una voce spuntata per caso dopo un aggiornamento. Dipende dal fatto che molte emittenti usano servizi collegati a Internet per offrire contenuti interattivi, pubblicità mirata e funzioni in più. La tv, insomma, non si limita più a trasmettere via etere: dialoga anche con la rete di casa. E così, tra un telegiornale e una fiction, può comparire un banner che chiede di accettare condizioni d’uso, trattamento dei dati o preferenze pubblicitarie.

Dietro molti di questi avvisi c’è HbbTV, sigla di Hybrid Broadcast Broadband TV. È la tecnologia che mette insieme la televisione tradizionale e i contenuti distribuiti via Internet. Il canale arriva attraverso il digitale terrestre, ma alcune funzioni — dal catalogo on demand alla possibilità di rivedere un programma — passano dalla connessione domestica.

Per chi guarda, spesso tutto si traduce in un messaggio in sovrimpressione, magari con l’indicazione del tasto rosso del telecomando. Da lì si aprono servizi extra: programmi già andati in onda, schede informative, applicazioni legate al palinsesto o strumenti per far ripartire una trasmissione dall’inizio. Comodo, certo. Almeno in teoria. Perché non tutti, seduti sul divano, hanno voglia di trasformare la tv in una schermata interattiva.

Dai servizi interattivi ai banner: perché compaiono pop-up e richieste di profilazione

Il punto è che la stessa tecnologia che permette i servizi interattivi HbbTV consente anche di mostrare messaggi commerciali, avvisi tecnici e finestre sulla gestione dei dati. Per questo, anche mentre si guarda un canale tramite antenna, possono comparire pop-up sulla smart TV molto simili a quelli che si vedono navigando su un sito. Cookie, consenso alla profilazione, condizioni di utilizzo: parole ormai normali sullo smartphone, molto meno davanti al televisore.

Un pop-up di consensi interrompe la visione su una smart TV, simbolo dei banner e delle richieste privacy legate ai servizi connessi.

La sensazione, per molti, è quella di essere finiti in una specie di “web televisivo” senza averlo davvero scelto. Nei forum di assistenza dei produttori, compreso quello di Samsung, non mancano segnalazioni di banner insistenti durante la visione dei canali del digitale terrestre. A un utente che lamentava il problema con l’antenna collegata, l’assistenza ha ricondotto la comparsa degli avvisi proprio alle funzioni HbbTV attive sul televisore. L’indicazione, in sostanza, è stata chiara: disattivando il servizio, i banner non vengono più mostrati.

Privacy e pubblicità personalizzata: il prezzo delle funzioni extra

Il nodo è la privacy sulla smart TV. Quando il televisore usa funzioni connesse, non riceve soltanto un segnale uguale per tutti: può caricare applicazioni, inviare richieste ai server delle emittenti, gestire identificativi tecnici e mostrare comunicazioni personalizzate. Da qui arrivano le schermate sui cookie, sul trattamento dei dati e sulle preferenze pubblicitarie, richieste dalle norme europee quando entrano in gioco strumenti di tracciamento o profilazione.

Questo non significa, di per sé, che ci sia qualcosa di illecito. Emittenti e fornitori dei servizi devono informare l’utente e chiedere il consenso quando serve. Il risultato, però, è una televisione meno lineare di quella a cui molti erano abituati. Si accende il canale, si abbassa il volume, si cerca il telecomando. E proprio lì compare una richiesta da accettare, rifiutare o configurare. Una scena normale sul web.

Molto meno in salotto. Il compromesso è evidente: più funzioni, più interazione, più dati da gestire. Chi accetta i servizi può accedere a contenuti aggiuntivi e strumenti più avanzati; chi non vuole essere disturbato, o preferisce limitare la raccolta di informazioni, può intervenire sulle impostazioni del televisore. Il problema è che i menu non sono sempre chiari. E cambiano da marca a marca, a volte anche da modello a modello.

Come disattivare HbbTV e cosa si perde spegnendo i servizi interattivi

Per eliminare molti banner sul digitale terrestre, la strada più semplice è disattivare HbbTV dalle impostazioni della smart TV. Nel percorso indicato dall’assistenza Samsung, per esempio, bisogna aprire Impostazioni, entrare in Trasmissione, poi in Impostazioni avanzate e infine in Impostazioni HbbTV, portando la funzione su Off. I nomi delle voci possono cambiare in base al modello e alla versione del software installata: su alcuni televisori l’opzione può trovarsi in un menu dedicato alla privacy, ai servizi dati o alle applicazioni interattive. Spegnere HbbTV non blocca la normale visione dei canali.

Il digitale terrestre continua a funzionare, così come restano le normali interruzioni pubblicitarie previste dal palinsesto. Quello che si perde sono le funzioni legate alla parte interattiva: accesso rapido ai contenuti on demand dell’emittente, servizi tramite tasto rosso, eventuali schede aggiuntive e strumenti per riprendere o rivedere alcuni programmi. In pratica: meno finestre e meno richieste di consenso, ma anche meno opzioni. La scelta, quindi, è più pratica che tecnica. Chi usa la smart TV come un televisore tradizionale può disattivare HbbTV senza grandi rinunce.

Chi invece usa i servizi extra dovrà convivere con avvisi e impostazioni sulla privacy, almeno finché emittenti e produttori non renderanno la gestione dei consensi più chiara e meno invasiva. Per molti utenti, intanto, la domanda resta la stessa: possibile che anche per guardare un canale in chiaro serva ormai comportarsi come davanti a una pagina web?