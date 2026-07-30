Se sul tuo smartphone compare una piccola icona a forma di scudo, dovresti sapere già cosa significa

Non è un errore e non segnala un guasto. L’icona, arrivata con One UI 7, indica che sul telefono è attiva la ricarica protetta, una funzione pensata per far lavorare meno la batteria e limitarne l’usura nel tempo.

Lo scudo nell’icona della batteria Samsung è semplicemente un avviso. Vuol dire che la funzione Battery protection è attiva e che il telefono sta gestendo la ricarica in modo diverso dal solito. In pratica, la batteria potrebbe non arrivare sempre al 100%, oppure farlo con più cautela. Il sistema, insomma, sta seguendo una regola pensata per proteggere la batteria.

La novità è legata a One UI 7, l’interfaccia Samsung basata su Android. Non è una scelta isolata: funzioni simili esistono già su altri telefoni Android e su iPhone. Il motivo è noto. Le batterie agli ioni di litio si consumano più in fretta se restano a lungo completamente cariche, soprattutto di notte o quando lo smartphone rimane ore attaccato alla presa. Da qui la logica della salute della batteria: rinunciare a un po’ di autonomia subito per provare a conservarla meglio nel tempo.

Battery protection in One UI 7: come frena la ricarica

Con Battery protection su Samsung si può decidere quanto deve essere rigido il limite di carica. Nella modalità più prudente, il telefono può fermarsi a una soglia scelta dall’utente, per esempio 80%, e bloccare la ricarica una volta raggiunto quel livello. È per questo che qualcuno, collegando il telefono al caricatore, potrebbe vedere la percentuale ferma prima del 100% e pensare a un problema.

Uno smartphone in carica mostra un’icona con scudo accanto alla batteria, richiamando la funzione di ricarica protetta.

In realtà non c’è alcun malfunzionamento. Il telefono sta solo rispettando le impostazioni attive. Per controllarle basta andare in Impostazioni > Batteria. Samsung mette a disposizione più opzioni: la modalità Basic, che lascia scendere la batteria fino al 95% prima di riportarla al 100%, e una modalità più severa, spesso indicata come Maximum, che applica un limite di carica scelto dall’utente. C’è anche la protezione legata al sonno: utile per chi lascia lo smartphone in carica durante la notte. In questo caso il dispositivo mantiene la batteria intorno all’80% e completa la ricarica poco prima del risveglio, in base alle abitudini rilevate.

Quando conviene attivarla e quando diventa un compromesso

La ricarica protetta Samsung ha senso soprattutto per chi arriva spesso a fine giornata con ancora il 20 o il 30% di batteria. In questi casi, non partire sempre dal 100% cambia poco nella vita di tutti i giorni, ma può aiutare a ridurre lo stress della batteria. Il principio è semplice: se il telefono resta molte ore collegato alla presa, una soglia più bassa può essere una buona precauzione.

Diverso il discorso per chi usa lo smartphone senza sosta, tra navigazione, video, hotspot e app di lavoro. Se si è già costretti a ricaricare più volte al giorno, fermarsi all’80% può diventare scomodo. In quel caso la priorità è arrivare a sera, non preservare la batteria tra due o tre anni. Conta anche la temperatura: un telefono che si scalda spesso durante la ricarica, magari con una cover spessa o con caricabatterie rapidi, può usurarsi prima. Calore e carica completa, insieme, restano una combinazione poco felice.

Foglia, risparmio energetico e impostazioni: le altre icone da conoscere

Oltre allo scudo della batteria, sui telefoni Samsung può comparire anche una foglia nell’icona della batteria. Il significato, però, è diverso: indica che è attivo il risparmio energetico. In questa modalità il telefono riduce alcuni consumi per allungare l’autonomia. Può intervenire sulla luminosità dello schermo, sulla frequenza di aggiornamento, sulle attività in background e su funzioni non indispensabili.

Per verificare tutto, il percorso resta lo stesso: Impostazioni > Batteria. Da qui si possono controllare i consumi delle app, attivare o disattivare Battery protection, scegliere il livello di protezione e vedere se il risparmio energetico è acceso. Lo scudo, quindi, non è un allarme. È un segnale nella barra di stato: il Samsung Galaxy sta ricaricando in modo meno aggressivo, con l’obiettivo di far durare più a lungo la batteria.