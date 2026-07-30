Se sul tuo smartphone compare una piccola icona a forma di scudo, dovresti sapere già cosa significa

Non è un errore e non segnala un guasto. L’icona, arrivata con One UI 7, indica che sul telefono è attiva la ricarica protetta, una funzione pensata per far lavorare meno la batteria e limitarne l’usura nel tempo.
Lo scudo nell’icona della batteria Samsung è semplicemente un avviso. Vuol dire che la funzione Battery protection è attiva e che il telefono sta gestendo la ricarica in modo diverso dal solito. In pratica, la batteria potrebbe non arrivare sempre al 100%, oppure farlo con più cautela. Il sistema, insomma, sta seguendo una regola pensata per proteggere la batteria.
La novità è legata a One UI 7, l’interfaccia Samsung basata su Android. Non è una scelta isolata: funzioni simili esistono già su altri telefoni Android e su iPhone. Il motivo è noto. Le batterie agli ioni di litio si consumano più in fretta se restano a lungo completamente cariche, soprattutto di notte o quando lo smartphone rimane ore attaccato alla presa. Da qui la logica della salute della batteria: rinunciare a un po’ di autonomia subito per provare a conservarla meglio nel tempo.
Battery protection in One UI 7: come frena la ricarica
Con Battery protection su Samsung si può decidere quanto deve essere rigido il limite di carica. Nella modalità più prudente, il telefono può fermarsi a una soglia scelta dall’utente, per esempio 80%, e bloccare la ricarica una volta raggiunto quel livello. È per questo che qualcuno, collegando il telefono al caricatore, potrebbe vedere la percentuale ferma prima del 100% e pensare a un problema.
In realtà non c’è alcun malfunzionamento. Il telefono sta solo rispettando le impostazioni attive. Per controllarle basta andare in Impostazioni > Batteria. Samsung mette a disposizione più opzioni: la modalità Basic, che lascia scendere la batteria fino al 95% prima di riportarla al 100%, e una modalità più severa, spesso indicata come Maximum, che applica un limite di carica scelto dall’utente. C’è anche la protezione legata al sonno: utile per chi lascia lo smartphone in carica durante la notte. In questo caso il dispositivo mantiene la batteria intorno all’80% e completa la ricarica poco prima del risveglio, in base alle abitudini rilevate.
Quando conviene attivarla e quando diventa un compromesso
La ricarica protetta Samsung ha senso soprattutto per chi arriva spesso a fine giornata con ancora il 20 o il 30% di batteria. In questi casi, non partire sempre dal 100% cambia poco nella vita di tutti i giorni, ma può aiutare a ridurre lo stress della batteria. Il principio è semplice: se il telefono resta molte ore collegato alla presa, una soglia più bassa può essere una buona precauzione.
Diverso il discorso per chi usa lo smartphone senza sosta, tra navigazione, video, hotspot e app di lavoro. Se si è già costretti a ricaricare più volte al giorno, fermarsi all’80% può diventare scomodo. In quel caso la priorità è arrivare a sera, non preservare la batteria tra due o tre anni. Conta anche la temperatura: un telefono che si scalda spesso durante la ricarica, magari con una cover spessa o con caricabatterie rapidi, può usurarsi prima. Calore e carica completa, insieme, restano una combinazione poco felice.
Foglia, risparmio energetico e impostazioni: le altre icone da conoscere
Oltre allo scudo della batteria, sui telefoni Samsung può comparire anche una foglia nell’icona della batteria. Il significato, però, è diverso: indica che è attivo il risparmio energetico. In questa modalità il telefono riduce alcuni consumi per allungare l’autonomia. Può intervenire sulla luminosità dello schermo, sulla frequenza di aggiornamento, sulle attività in background e su funzioni non indispensabili.
Per verificare tutto, il percorso resta lo stesso: Impostazioni > Batteria. Da qui si possono controllare i consumi delle app, attivare o disattivare Battery protection, scegliere il livello di protezione e vedere se il risparmio energetico è acceso. Lo scudo, quindi, non è un allarme. È un segnale nella barra di stato: il Samsung Galaxy sta ricaricando in modo meno aggressivo, con l’obiettivo di far durare più a lungo la batteria.