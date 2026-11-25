Il risparmio, però, ha un prezzo: prestazioni ridotte, possibili limiti grafici e qualche funzione in meno. Le prove e le discussioni online del 23 novembre 2026 hanno riportato al centro una domanda molto concreta: quanto conviene davvero la modalità risparmio energetico su PS5 Pro? Per ora la risposta non è così scontata.

La modalità Power Saver su PS5 Pro si attiva dalle impostazioni della console. Bisogna entrare in Sistema, poi in Risparmio energetico, selezionare Use Power Saver e scegliere i giochi compatibili su cui applicare il taglio dei consumi. Quando il titolo parte, la console segnala nel centro di controllo che la funzione è attiva. Un dettaglio utile, perché non sempre la differenza si nota subito.

Il nodo vero, però, è la compatibilità. Secondo PlayStation Universe, al momento il Power Saver funziona solo con una lista ridotta di giochi, circa una dozzina. Non è quindi un’impostazione valida per tutto il catalogo PlayStation 5. Alcuni titoli più leggeri, o già ben rifiniti sul piano tecnico, riescono a reggere senza grossi problemi. Altri, invece, possono mostrare limiti più evidenti. Ed è qui che il risparmio diventa meno lineare di quanto sembri.

Il compromesso tecnico: frame rate, prestazioni e funzioni limitate

Il risparmio energetico della PS5 Pro non arriva gratis. Per consumare meno, la console usa meno risorse durante il gioco. Il risultato può vedersi su frame rate, resa grafica e stabilità generale. In parole semplici, la macchina gira con il freno tirato. Non sempre in modo pesante, ma abbastanza da farsi notare da chi cerca fluidità, reattività e prestazioni costanti.

Una console collegata a un misuratore di energia: il contesto ideale per parlare di modalità risparmio e compromessi sulle prestazioni.

Su giochi meno pesanti, o su esclusive ben curate come God of War Ragnarök e Death Stranding Director’s Cut, l’impatto può restare contenuto. In altri casi il calo diventa più visibile, soprattutto con televisori ad alto refresh rate o con modalità grafiche più spinte. C’è anche un altro aspetto da non sottovalutare: con il Power Saver attivo, alcune funzioni possono essere limitate o disattivate, compresa la modalità VR, quando prevista. Per chi usa accessori e impostazioni avanzate, non è un dettaglio da poco.

Risparmio in bolletta: perché il beneficio può essere marginale

La domanda più semplice resta anche la più importante: quanto si risparmia davvero in bolletta con il Power Saver su PS5 Pro? Al momento Sony non ha diffuso stime ufficiali chiare, gioco per gioco, tra consumi normali e consumi ridotti. Senza quei numeri, ogni valutazione dipende da tre fattori: il titolo usato, le ore passate davanti alla console e il costo dell’energia nel Paese in cui si vive.

Nelle discussioni online, molti utenti si sono mostrati scettici. Un giocatore su Reddit, citato da BGR, ha scritto che la funzione “fa risparmiare solo pochi dollari l’anno” e finisce per limitare fps e prestazioni. È una frase da forum, diretta e poco diplomatica, ma riassume bene il dubbio di molti possessori di console: se il risparmio è minimo, ha senso rinunciare a parte della potenza della macchina? Su una console da salotto, sempre collegata alla presa, il discorso è diverso rispetto a una portatile, dove ogni watt può voler dire qualche minuto in più di autonomia.

Quando ha senso usarla e quando conviene lasciare la console al massimo

La modalità Power Saver può avere senso in casi precisi: sessioni lunghe su giochi poco pesanti, famiglie attente ai consumi, utenti che giocano molte ore alla settimana e non cercano sempre la massima resa grafica. Può tornare utile anche per chi usa la PS5 Pro come seconda console, magari collegata a un televisore non recente. In situazioni del genere, il compromesso pesa meno.

Il discorso cambia per chi ha comprato la console proprio per spingerla al massimo. Su schermi 4K, con modalità a 60 fps o superiori, ray tracing e impostazioni grafiche avanzate, lasciare la PS5 Pro libera di lavorare resta la scelta più logica. Il risparmio energetico, per come si presenta oggi, sembra una funzione utile ma non decisiva: da provare, non da attivare a occhi chiusi. Alla fine la scelta è personale: pagare qualcosa in più per avere tutte le prestazioni, oppure accettare qualche limite per ridurre consumi che, nella maggior parte dei casi, potrebbero restare modesti.