Se sei in vacanza e vedi questo sul tuo telefono, significa che è stato hackerato: ecco cosa fare per impedirlo

Sono segnali che possono indicare un attacco hacker, un tentativo di furto di dati o di controllo dell’identità digitale. Capirlo subito è fondamentale: nelle prime ore si possono ancora limitare i danni, recuperare gli account e bloccare nuovi accessi non autorizzati. La regola indicata dagli esperti di sicurezza informatica è semplice: non sottovalutare, controllare subito e muoversi con ordine.

Il primo campanello d’allarme, spesso, è anche il più banale: non si riesce più a entrare nel proprio account, anche se la password sembra giusta. Può succedere con la posta elettronica, con Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, oppure con un profilo Google o Apple.

In altri casi arrivano notifiche di accesso da città mai visitate, compaiono dispositivi sconosciuti collegati al profilo o richieste di cambio password mai avviate. “Mi sono arrivati tre codici sul telefono, ma non stavo facendo nulla”, raccontano spesso le vittime ai centri di assistenza. Poi ci sono i segnali più evidenti: amici che ricevono messaggi sospetti, link strani partiti dal proprio profilo, post pubblicati senza permesso, acquisti mai fatti o movimenti anomali sul conto.

I segnali da non ignorare: accessi bloccati, messaggi sospetti e attività anomale

Anche un telefono che consuma batteria troppo in fretta, mostra app comparse dal nulla o apre finestre pubblicitarie continue va controllato. Non sempre significa che il dispositivo sia compromesso. Ma far finta di niente è un rischio. Un attacco hacker può servire a rubare dati personali, entrare nei conti, chiedere soldi ai contatti della vittima o usare il profilo per altre truffe. Prima si individuano gli accessi anomali, prima si chiude la porta.

Controllo di accessi e notifiche su laptop e smartphone, un momento tipico in cui si sospetta un attacco hacker.

La prima cosa da controllare è il cellulare, perché oggi passa quasi tutto da lì: codici di sicurezza, app bancarie, posta elettronica, autenticazione a due fattori. Bisogna guardare le app installate, eliminare quelle sconosciute e aggiornare il sistema operativo. Se il telefono perde rete all’improvviso e la SIM smette di funzionare, può esserci il rischio di SIM swapping, cioè il trasferimento illecito del numero su un’altra scheda.

In quel caso va chiamato subito l’operatore telefonico. Poi c’è la e-mail, spesso il vero bersaglio dell’attacco: da lì si recuperano password, arrivano codici, si confermano pagamenti. Vanno controllati i messaggi inviati, le regole automatiche di inoltro, gli indirizzi di recupero e i dispositivi collegati. Un dettaglio piccolo può pesare molto: se compare un indirizzo alternativo mai visto, qualcuno potrebbe essersi preparato a riprendere il controllo dell’account anche dopo il cambio password.

Per gli account Google e Apple, la sezione sicurezza mostra dispositivi attivi, accessi recenti e tentativi bloccati. È lì che spesso si trova la traccia: un accesso alle 3.17 del mattino, magari da un Paese estero, mentre il titolare dormiva. A quel punto non serve perdere tempo. Serve agire.

Cosa fare subito: cambiare password, disconnettere dispositivi e attivare l’autenticazione a due fattori

La prima mossa è cambiare la password dell’account compromesso, ma da un dispositivo sicuro, non da quello che potrebbe essere infetto. La nuova password deve essere lunga, diversa da tutte le altre e mai riciclata da vecchi servizi. Meglio usare un gestore di password affidabile, per evitare combinazioni deboli o ripetute. “Nome del cane più anno di nascita” non basta più, e da tempo.

Subito dopo bisogna disconnettere tutti i dispositivi collegati dalle impostazioni di sicurezza. Molti servizi permettono di chiudere in una volta sola le sessioni aperte su computer, smartphone e browser sconosciuti. È un passaggio che molti saltano, ma è decisivo: cambiare la password non sempre butta fuori chi è già entrato.

Solo dopo conviene rientrare, controllare le impostazioni e verificare che non siano stati cambiati numero di telefono, indirizzo di recupero o metodi di pagamento. L’autenticazione a due fattori va attivata dove possibile, meglio con app dedicate o chiavi di sicurezza invece degli Sms, più fragili in caso di truffe sulla SIM. Anche app bancarie, social e servizi cloud vanno ricontrollati uno per uno. È noioso, certo. Ma necessario: un solo account lasciato aperto può diventare il punto di partenza per un nuovo attacco.

Quando il danno è confermato: recupero degli account, denuncia e supporto specializzato

Se l’accesso all’account è già stato perso, bisogna usare solo le procedure ufficiali di recupero account dei singoli servizi, evitando link arrivati via chat o via e-mail. Le piattaforme chiedono di solito documenti, codici inviati a recapiti sicuri o la conferma di attività precedenti.

Nel frattempo è utile avvisare contatti e familiari: “Non aprite messaggi dal mio profilo” è una frase semplice, ma può evitare altre vittime. Se ci sono pagamenti non autorizzati, furti di identità o minacce, bisogna contattare la banca, bloccare le carte e presentare denuncia alla polizia postale o alle autorità competenti. Servono prove: screenshot, orari degli accessi, e-mail ricevute, numeri di telefono usati dai truffatori. Non vanno cancellati d’impulso, anche se fanno paura o rabbia.

Possono essere utili per ricostruire l’accaduto. Chi ha una cyber assicurazione può rivolgersi al servizio di assistenza previsto dalla polizza. La Mobiliare, ad esempio, indica per i titolari della sua copertura informatica la possibilità di contattare l’Assistance IT al numero 00800 16 16 16 16, secondo le informazioni aggiornate ad aprile 2026. Un supporto specializzato può aiutare nel recupero dei dati, nella messa in sicurezza dei dispositivi e nella gestione delle conseguenze economiche. La priorità, però, resta una: riprendere il controllo, passo dopo passo.