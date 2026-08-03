Se salta la corrente è meglio spegnere o staccare la spina o lasciare tutto acceso? La risposta non è come pensi

Una spia rossa accesa, un alimentatore caldo, un portatile lasciato in sospensione: dettagli piccoli, quasi invisibili. Eppure, sommati giorno dopo giorno, fanno salire i consumi nascosti in bolletta e, in alcuni casi, aumentano anche i rischi legati a surriscaldamenti e usura.

Vale per le famiglie, per gli studenti, per chi lavora in smart working e per chiunque abbia apparecchi lasciati in stand-by per ore, soprattutto di notte. Perché molti dispositivi, anche quando sembrano spenti, continuano ad assorbire energia. Poco, certo. Ma alla lunga il conto cambia.

Lo stand-by domestico è uno di quei consumi che non si notano. La casa sembra spenta, ma qualcosa resta sempre acceso: la lucina del televisore, l’alimentatore del portatile, la console pronta a ripartire, il decoder in attesa. Secondo le stime diffuse da enti e operatori del settore energetico, gli apparecchi lasciati collegati possono pesare per diverse decine di euro l’anno sul bilancio di una famiglia.

La cifra cambia da casa a casa: contano il numero dei dispositivi, la loro età e le abitudini di chi li usa. Nelle abitazioni piene di elettronica — forni digitali, macchine del caffè automatiche, decoder, modem, console e schermi — il consumo “fantasma” può diventare una voce tutt’altro che marginale. Non significa staccare tutto senza pensarci: alcuni apparecchi devono restare accesi per funzionare bene. Ma conviene capire cosa serve davvero e cosa resta collegato solo per distrazione.

“Basta una presa con interruttore vicino alla scrivania”, spiegano spesso i tecnici dell’efficienza energetica. Un gesto minimo. Da ripetere ogni sera.

Televisori e lucine rosse: il costo annuale degli apparecchi lasciati accesi

Il caso più comune è la TV lasciata in stand-by. Si spegne con il telecomando, dal divano o già dal letto, e la spia rossa resta lì fino al mattino. Un televisore moderno, in attesa, consuma in genere poco: spesso circa 1-2 watt. Ma su base annua anche quel poco diventa qualche chilowattora per ogni apparecchio, soprattutto nelle case dove gli schermi sono più di uno. Il costo dipende dalla tariffa elettrica e dal modello del televisore, ma non è solo una questione di soldi.

Spegnere la ciabatta la sera aiuta a ridurre i consumi in stand-by di TV, caricabatterie e PC e a limitare i rischi in casa.

Una televisione collegata alla corrente 24 ore su 24 resta esposta a sbalzi di tensione, temporali e piccoli guasti dell’impianto domestico, anche se in una casa a norma il rischio rimane basso. Per questo, prima di andare a dormire o quando si parte per il fine settimana, staccare la spina o usare una ciabatta con interruttore può essere una scelta prudente. Semplice, quasi banale. Ma spesso dimenticata.

Caricabatterie sempre inseriti: sprechi minimi, rischi di surriscaldamento reali

Il caricabatterie dello smartphone lasciato nella presa, senza telefono collegato, consuma pochissimo. Molto meno di un elettrodomestico acceso. Però non è spento del tutto. Gli alimentatori moderni sono più efficienti di quelli vecchi e assorbono poca energia a vuoto; se però in casa ce ne sono diversi, collegati per molte ore, anche loro finiscono dentro il conto dei consumi inutili in casa. Poi c’è il tema sicurezza.

Un caricabatterie di buona qualità, integro e certificato, non dovrebbe creare problemi se resta inserito per qualche ora. Diverso il discorso per prodotti danneggiati, troppo economici, non conformi o collegati a prese multiple sovraccariche. In quei casi possono verificarsi surriscaldamenti, falsi contatti o cortocircuiti, soprattutto se la presa è nascosta dietro un mobile, vicino a tessuti o in una zona poco ventilata. “Meglio scollegarlo quando non serve”, consigliano spesso gli elettricisti. Non per fare allarmismo. Per buon senso.

Computer e prese multiple con interruttore: la routine serale per tagliare consumi e usura

Il computer, fisso o portatile, è tra i dispositivi che più spesso restano in sospensione a fine giornata, soprattutto nelle case dove si lavora da remoto.

La modalità sleep è comoda, perché permette di ripartire in fretta. Ma non è uno spegnimento vero: alcune funzioni restano attive, le periferiche possono continuare ad assorbire energia e, nel caso dei portatili, alla lunga può risentirne anche la gestione della batteria. Una buona abitudine serale è spegnere il PC, scollegare l’alimentatore e collegare monitor, stampante, casse e dock station a una presa multipla con interruttore, purché sia di buona qualità e non sovraccarica.

Così, con un solo gesto, si toglie corrente a più dispositivi e si riduce anche l’usura degli alimentatori. Prima, però, meglio salvare i documenti, chiudere i programmi e aspettare lo spegnimento completo. Solo dopo si preme l’interruttore. Pochi secondi, ogni sera, per tagliare sprechi, costi e piccoli rischi domestici.