Se pulisci la Tv in questo modo rischi di danneggiarla per sempre

Il gesto lo conoscono tutti: si nota un po’ di polvere sul televisore, un’impronta sullo schermo, magari una macchia vicino alla cornice, e si prende al volo un pezzo di carta da cucina. Sembra la soluzione più comoda. In realtà può essere proprio l’errore da evitare. Samsung lo dice chiaramente: “non bisogna mai usare spugne abrasive o tovaglioli di carta”, perché possono graffiare lo schermo e provocare danni che non si sistemano più.

Il motivo è più semplice di quanto sembri. Carta da cucina, fazzoletti e molti panni usa e getta sono fatti con fibre di cellulosa. Al tatto sembrano morbidi, certo. Ma su un pannello TV possono comportarsi come una superficie ruvida. Così nascono i micrograffi: segni sottili, spesso invisibili all’inizio, che poi saltano fuori quando la luce colpisce lo schermo di lato.

Nei televisori moderni c’è anche un altro problema: gli strati protettivi e i trattamenti antiriflesso. Una pulizia sbagliata può rovinarli, lasciando aloni, zone opache o chiazze più chiare.

Spegnere, aspettare, poi microfibra: la pulizia sicura

Per pulire il televisore senza rovinarlo bisogna partire senza fretta. Il TV va spento, meglio ancora staccato dalla presa, e lasciato raffreddare per circa 30 minuti. A schermo nero e freddo la polvere si vede meglio. E, soprattutto, si riduce il rischio che umidità o pressione creino problemi su un pannello ancora caldo. Sembra un passaggio banale, ma serve.

Pulizia corretta dello schermo TV con panno in microfibra, mentre la carta da cucina resta in disparte come metodo da evitare.

Il panno giusto è uno solo: microfibra pulita, asciutta, senza briciole o residui. Va passato con mano leggera, senza premere. Dall’alto verso il basso, oppure da sinistra a destra. Meglio evitare movimenti circolari energici e sfregamenti insistenti. Nella maggior parte dei casi basta così: la pulizia a secco del TV toglie polvere e particelle leggere senza stressare la superficie. Nei centri assistenza, raccontano spesso i tecnici, i pannelli puliti nel modo sbagliato si riconoscono subito: “Sono quei segni sottili, tutti nella stessa zona, come se qualcuno avesse insistito troppo”.

Se ci sono impronte o macchie più ostinate, si può usare pochissima acqua distillata. Non acqua del rubinetto. La differenza conta: l’acqua normale può lasciare calcare e aloni, mentre quella distillata riduce il rischio di striature. Il metodo corretto è semplice: inumidire appena un angolo del panno in microfibra — quasi asciutto, non bagnato — e passarlo solo sulla parte sporca. Mai spruzzare liquidi direttamente sullo schermo: l’acqua può scivolare verso la cornice, entrare nel telaio e arrivare all’elettronica.

Per cornice, fessure e prese posteriori servono invece altri strumenti. Un pennello morbido aiuta a togliere la polvere dai bordi e dalle griglie di ventilazione. Una bomboletta di aria compressa può essere utile nei punti più difficili, purché usata a distanza e con spruzzi brevi. Sui connettori posteriori, in alcuni casi, si può passare con cautela un aspiratore a bassa potenza con spazzola. La regola, però, non cambia: niente forza e niente fretta. Dopo il passaggio umido, la zona va asciugata subito con un secondo panno in microfibra asciutto, così da evitare aloni.

Alcol, spray e detergenti per vetri: i prodotti da tenere lontani

La lista dei prodotti da evitare è lunga, ma il criterio è chiaro: tutto ciò che può aggredire il rivestimento dello schermo deve restare lontano dal televisore. Da non usare alcol isopropilico, disinfettanti, spirito, detergenti per vetri e spray multiuso. Anche se funzionano bene su altre superfici di casa, su un pannello TV possono rovinare lo strato antiriflesso, scolorire alcune parti o lasciare macchie difficili da togliere.

Da escludere anche ammoniaca, cloro, acidi, creme abrasive, lucidanti per mobili e prodotti per auto. Non sono fatti per plastica, vetro trattato e materiali compositi dei televisori. Alcuni lasciano pellicole oleose, altri rendono opaca la superficie. Attenzione anche a molte salviette per occhiali: non sono tutte uguali e alcune contengono additivi o alcol.

Il consiglio più prudente resta quindi il più semplice: microfibra pulita, poca acqua distillata solo quando serve, e mano leggera. Per il resto, una pulizia settimanale a secco è più che sufficiente per tenere il TV in ordine senza accorciarne la vita.