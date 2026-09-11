Se pulisci la Tv in questo modo rischi di danneggiarla per sempre

Il gesto lo conoscono tutti: si nota un po’ di polvere sul televisore, un’impronta sullo schermo, magari una macchia vicino alla cornice, e si prende al volo un pezzo di carta da cucina. Sembra la soluzione più comoda. In realtà può essere proprio l’errore da evitare. Samsung lo dice chiaramente: “non bisogna mai usare spugne abrasive o tovaglioli di carta”, perché possono graffiare lo schermo e provocare danni che non si sistemano più.
Il motivo è più semplice di quanto sembri. Carta da cucina, fazzoletti e molti panni usa e getta sono fatti con fibre di cellulosa. Al tatto sembrano morbidi, certo. Ma su un pannello TV possono comportarsi come una superficie ruvida. Così nascono i micrograffi: segni sottili, spesso invisibili all’inizio, che poi saltano fuori quando la luce colpisce lo schermo di lato.
Nei televisori moderni c’è anche un altro problema: gli strati protettivi e i trattamenti antiriflesso. Una pulizia sbagliata può rovinarli, lasciando aloni, zone opache o chiazze più chiare.
Spegnere, aspettare, poi microfibra: la pulizia sicura
Per pulire il televisore senza rovinarlo bisogna partire senza fretta. Il TV va spento, meglio ancora staccato dalla presa, e lasciato raffreddare per circa 30 minuti. A schermo nero e freddo la polvere si vede meglio. E, soprattutto, si riduce il rischio che umidità o pressione creino problemi su un pannello ancora caldo. Sembra un passaggio banale, ma serve.
Il panno giusto è uno solo: microfibra pulita, asciutta, senza briciole o residui. Va passato con mano leggera, senza premere. Dall’alto verso il basso, oppure da sinistra a destra. Meglio evitare movimenti circolari energici e sfregamenti insistenti. Nella maggior parte dei casi basta così: la pulizia a secco del TV toglie polvere e particelle leggere senza stressare la superficie. Nei centri assistenza, raccontano spesso i tecnici, i pannelli puliti nel modo sbagliato si riconoscono subito: “Sono quei segni sottili, tutti nella stessa zona, come se qualcuno avesse insistito troppo”.
Se ci sono impronte o macchie più ostinate, si può usare pochissima acqua distillata. Non acqua del rubinetto. La differenza conta: l’acqua normale può lasciare calcare e aloni, mentre quella distillata riduce il rischio di striature. Il metodo corretto è semplice: inumidire appena un angolo del panno in microfibra — quasi asciutto, non bagnato — e passarlo solo sulla parte sporca. Mai spruzzare liquidi direttamente sullo schermo: l’acqua può scivolare verso la cornice, entrare nel telaio e arrivare all’elettronica.
Per cornice, fessure e prese posteriori servono invece altri strumenti. Un pennello morbido aiuta a togliere la polvere dai bordi e dalle griglie di ventilazione. Una bomboletta di aria compressa può essere utile nei punti più difficili, purché usata a distanza e con spruzzi brevi. Sui connettori posteriori, in alcuni casi, si può passare con cautela un aspiratore a bassa potenza con spazzola. La regola, però, non cambia: niente forza e niente fretta. Dopo il passaggio umido, la zona va asciugata subito con un secondo panno in microfibra asciutto, così da evitare aloni.
Alcol, spray e detergenti per vetri: i prodotti da tenere lontani
La lista dei prodotti da evitare è lunga, ma il criterio è chiaro: tutto ciò che può aggredire il rivestimento dello schermo deve restare lontano dal televisore. Da non usare alcol isopropilico, disinfettanti, spirito, detergenti per vetri e spray multiuso. Anche se funzionano bene su altre superfici di casa, su un pannello TV possono rovinare lo strato antiriflesso, scolorire alcune parti o lasciare macchie difficili da togliere.
Da escludere anche ammoniaca, cloro, acidi, creme abrasive, lucidanti per mobili e prodotti per auto. Non sono fatti per plastica, vetro trattato e materiali compositi dei televisori. Alcuni lasciano pellicole oleose, altri rendono opaca la superficie. Attenzione anche a molte salviette per occhiali: non sono tutte uguali e alcune contengono additivi o alcol.
Il consiglio più prudente resta quindi il più semplice: microfibra pulita, poca acqua distillata solo quando serve, e mano leggera. Per il resto, una pulizia settimanale a secco è più che sufficiente per tenere il TV in ordine senza accorciarne la vita.