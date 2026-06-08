Se pulisci così la TV rischi di bruciare i pixel senza nemmeno accorgertene: dopo è un disastro

Il pannello di un televisore è una superficie delicata, e il danno più frequente non arriva dallo sporco ma dal gesto con cui si cerca di toglierlo. Una pressione eccessiva durante la pulizia può compromettere il pannello in modo permanente, e il consiglio operativo è meno intuitivo di quanto sembri: controllare il risultato dopo ogni singola passata, invece di insistere fino a far sparire l’alone. L’errore tipico è proprio l’accanimento sulle macchie ostinate.

Sull’acqua e sui detergenti casalinghi la regola è netta: vanno evitati. Per le macchie più resistenti l’unica concessione è una quantità minima di alcol isopropilico, da applicare sul panno e mai direttamente sullo schermo. La distinzione non è formale. Il liquido versato sul pannello tende a infiltrarsi ai bordi, ed è lì — angoli e cornice — che lo sporco si accumula e passa più spesso inosservato. Il panno in microfibra resta lo strumento di riferimento, per morbidezza e capacità di trattenere la polvere senza lasciare residui.

Perché si rischia di rovinare la TV con un semplice errore

C’è un dettaglio che sposta l’attenzione dove quasi nessuno guarda. La parte che merita più cura non è quella che si vede: le griglie di ventilazione sul retro, se ostruite dalla polvere, compromettono il raffreddamento interno e portano a malfunzionamenti. Qui la frequenza consigliata è diversa da quella dello schermo: una pulizia profonda almeno una volta all’anno, o quando compaiono anomalie. Il fronte si pulisce spesso e con leggerezza, il retro raramente ma sul serio.

Poi c’è la collocazione, che incide più della pulizia stessa. Le temperature estreme degradano le prestazioni, e il limite indicato è preciso: l’apparecchio andrebbe tenuto dove la temperatura non supera i 30 gradi. L’esposizione diretta al sole, o a una luce intensa per ore, può addirittura provocare macchie sul pannello — un danno che nessun panno in microfibra recupera, perché non è sporco ma alterazione della superficie. La macchia che sembra impossibile da togliere, in certi casi, non si toglie perché non è mai stata sporco.

Prima ancora del panno viene un passaggio che in molti saltano: spegnere e staccare la spina. Non solo per il rischio di scosse o cortocircuiti. Con lo schermo nero, polvere e impronte diventano visibili nei punti dove a TV accesa sfuggono.

Resta un’asimmetria curiosa nel modo in cui trattiamo questi apparecchi. Sul display di uno smartphone interveniamo decine di volte al giorno, con dita, maglioni, qualsiasi cosa. Sul televisore, che ha lo stesso tipo di fragilità ottica, il timore del danno scatta solo quando si impugna un panno. La superficie più maltrattata non è quasi mai quella che puliamo con più ansia.