Se premi questo tasto nella tua auto si apre un menu segreto che nemmeno i meccanici conoscono

Android Auto nasconde un pannello avanzato che si attiva con una sequenza di tocchi e permette di modificare alcune impostazioni normalmente invisibili durante l’uso.

Non serve installare applicazioni esterne né intervenire sul software dell’auto: tutto parte direttamente dalle impostazioni dello smartphone. Il menu è pensato soprattutto per test e diagnostica, ma alcune opzioni possono tornare utili anche agli utenti comuni, purché vengano modificate con attenzione.

Il menu segreto di Android Auto: la procedura ufficiale per attivarlo

Per aprire le Impostazioni sviluppatore di Android Auto bisogna partire dal telefono, non dallo schermo dell’auto. Si entra nelle Impostazioni dello smartphone, si cerca Android Auto e si scende fino alla voce dedicata alla Versione. A quel punto, come indicato da Google, bisogna toccare per 10 volte “Informazioni su versione e autorizzazioni”.

Dopo alcuni tocchi compare un avviso: chiede di consentire le impostazioni di sviluppo. Si conferma e il menu viene sbloccato. Da lì basta aprire i tre puntini in alto a destra e scegliere Impostazioni sviluppatore.

Il percorso può cambiare un po’ tra Samsung, Xiaomi, Google Pixel, OPPO e altri marchi, perché ogni produttore sistema i menu Android a modo suo. Il meccanismo, però, resta quello. Attenzione a non confonderlo con le Opzioni sviluppatore di Android, quelle usate per debug USB, animazioni o parametri di sistema: qui si parla solo di Android Auto e delle funzioni legate all’auto.

Wireless, risoluzione e modalità giorno/notte: le opzioni che possono servire davvero

Dentro il menu nascosto di Android Auto ci sono voci pensate soprattutto per gli sviluppatori, ma alcune possono tornare utili anche a chi usa spesso l’auto. Una riguarda Android Auto wireless, quando disponibile. Disattivare il collegamento senza fili può servire per obbligare il sistema a usare il cavo USB: una scelta pratica nei viaggi lunghi o quando la connessione tra smartphone e infotainment fa i capricci. “Con il cavo almeno ricarico e non perdo il collegamento”, è il ragionamento che molti automobilisti fanno dopo qualche disconnessione in marcia.

C’è poi la voce Risoluzione video, utile se lo schermo dell’auto mostra rallentamenti, schermate tagliate o comportamenti strani. Abbassarla può aiutare a capire dove sta il problema, anche se non farà diventare migliore un display mediocre. Un’altra impostazione riguarda la modalità giorno/notte: di solito Android Auto la regola da solo, in base al telefono o ai dati dell’auto. Cambiarla manualmente può servire per fare prove o quando il tema scuro non parte al momento giusto. Nell’uso di tutti i giorni, però, lasciare l’automatismo resta spesso la scelta più sensata.

Sorgenti sconosciute e sicurezza: perché non tutte le app finiscono sul display dell’auto

La voce più facile da fraintendere è Sorgenti sconosciute. Può far pensare che basti installare un file APK sul telefono per vedere qualsiasi app sul display dell’auto. Non funziona così. Google, nella documentazione per Android for Cars, mantiene paletti precisi sulle categorie ammesse: app multimediali, notifiche di messaggistica e alcune applicazioni utilizzabili quando il veicolo è parcheggiato. Anche con Sorgenti sconosciute attiva, quindi, un’app installata a mano può non comparire nel launcher di Android Auto o funzionare solo in parte.

Il motivo è la sicurezza: mentre si guida, video, schermate poco adatte e notifiche troppo invadenti possono diventare una distrazione reale. Google indica anche canali affidabili per i test, come Google Play, la condivisione interna delle app e le tracce di prova. Il menu segreto esiste davvero e si attiva con 10 tocchi, ma non cancella i controlli della piattaforma. È uno strumento tecnico, utile per chi sa dove mettere le mani. Per tutti gli altri, meglio entrare, guardare e cambiare solo ciò che serve davvero.