Se passi molto tempo sui social media ma non pubblichi né commenti, la psicologia dice che hai queste caratteristiche

Roberto Arciola
Pubblicato il 2 apr 2026
Se passi molto tempo sui social media ma non pubblichi né commenti, la psicologia dice che hai queste caratteristiche

C’è una folla enorme che abita i social network senza lasciare traccia visibile, e non è un dettaglio marginale ma il comportamento dominante.

Secondo uno studio della Northeastern University, circa il 90% degli utenti si limita a osservare, scorrendo contenuti senza commentare, condividere o pubblicare. Una presenza costante ma discreta, che cambia il modo in cui interpretiamo l’attività online.

A guidare la ricerca è stata la data scientist Anees Baqir, che descrive questa platea come una “maggioranza silenziosa”. Non si tratta di utenti inattivi, ma di persone che scelgono deliberatamente un modo diverso di stare online. Guardano, leggono, si informano, ma evitano di esporsi.

Questo comportamento, spesso liquidato come passività, racconta invece qualcosa di più profondo: una trasformazione nel rapporto tra individui e piattaforme digitali. Non tutti cercano visibilità, approvazione o interazione. Per molti, i social sono diventati uno spazio di consumo più che di partecipazione.

Dietro il silenzio: una scelta psicologica

La lettura più interessante arriva dalla psicologia sociale. Il fenomeno si inserisce nella teoria della gestione dell’impressione elaborata dal sociologo Erving Goffman. Secondo questa visione, ogni individuo costruisce una sorta di “palcoscenico sociale” in cui decide cosa mostrare e cosa tenere nascosto.

I social amplificano questo meccanismo. Con un pubblico potenzialmente globale, l’esposizione diventa più rischiosa e più calcolata. Restare in silenzio, in questo contesto, può essere una strategia: osservare senza esporsi, informarsi senza essere giudicati.

instagram plus nuove funzioni

Non tutta la passività è uguale- melablog.it

Ridurre tutto a una semplice mancanza di partecipazione rischia però di essere fuorviante. Non esiste un solo tipo di utente passivo, e le conseguenze possono essere molto diverse.

C’è chi passa ore a confrontarsi con vite apparentemente perfette, rischiando frustrazione e insoddisfazione. Ma c’è anche chi utilizza i social in modo più selettivo, consumando contenuti utili, informativi o semplicemente leggeri, senza entrare nel gioco dell’esposizione continua.

Uno studio pubblicato nel 2024 su Frontiers in Psychology ha individuato alcune motivazioni ricorrenti: stanchezza da piattaforma, bisogno di privacy, rifiuto delle dinamiche economiche legate ai contenuti. In altre parole, non partecipare può essere una forma di difesa.

Una nuova idea di presenza online

Quello che emerge è un cambiamento culturale silenzioso ma rilevante. Essere online non significa più necessariamente essere visibili. La presenza può essere discreta, selettiva, persino invisibile agli algoritmi più superficiali.

Per le piattaforme, questo rappresenta una sfida concreta: progettate per incentivare l’interazione, si trovano a fare i conti con una maggioranza che preferisce osservare. Per gli utenti, invece, si apre una possibilità diversa: abitare i social senza esserne travolti.

Alla fine, la domanda non è più quanto partecipiamo, ma come scegliamo di farlo. E in un ambiente dove tutto spinge a parlare, il silenzio – sempre più spesso – diventa una forma consapevole di presenza.

Ti consigliamo anche

WhatsApp, anche se non stai scrivendo ti vedono online: l’ultimo aggiornamento che sfida la privacy degli utenti
Smartphone

WhatsApp, anche se non stai scrivendo ti vedono online: l’ultimo aggiornamento che sfida la privacy degli utenti
La truffa di Pasqua è servita, non cliccare su questi auguri o ti trovi con il conto in rosso
Smartphone

La truffa di Pasqua è servita, non cliccare su questi auguri o ti trovi con il conto in rosso
Il 40% degli italiani fa questo errore quando cambia smartphone: a rischio elevato la sicurezza dei propri dati
Smartphone

Il 40% degli italiani fa questo errore quando cambia smartphone: a rischio elevato la sicurezza dei propri dati
WhatsApp, modifica subito questa impostazione per evitare che il tuo telefono venga hackerato
Smartphone

WhatsApp, modifica subito questa impostazione per evitare che il tuo telefono venga hackerato
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×