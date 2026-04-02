Se passi molto tempo sui social media ma non pubblichi né commenti, la psicologia dice che hai queste caratteristiche

C’è una folla enorme che abita i social network senza lasciare traccia visibile, e non è un dettaglio marginale ma il comportamento dominante.
Secondo uno studio della Northeastern University, circa il 90% degli utenti si limita a osservare, scorrendo contenuti senza commentare, condividere o pubblicare. Una presenza costante ma discreta, che cambia il modo in cui interpretiamo l’attività online.
A guidare la ricerca è stata la data scientist Anees Baqir, che descrive questa platea come una “maggioranza silenziosa”. Non si tratta di utenti inattivi, ma di persone che scelgono deliberatamente un modo diverso di stare online. Guardano, leggono, si informano, ma evitano di esporsi.
Questo comportamento, spesso liquidato come passività, racconta invece qualcosa di più profondo: una trasformazione nel rapporto tra individui e piattaforme digitali. Non tutti cercano visibilità, approvazione o interazione. Per molti, i social sono diventati uno spazio di consumo più che di partecipazione.
Dietro il silenzio: una scelta psicologica
La lettura più interessante arriva dalla psicologia sociale. Il fenomeno si inserisce nella teoria della gestione dell’impressione elaborata dal sociologo Erving Goffman. Secondo questa visione, ogni individuo costruisce una sorta di “palcoscenico sociale” in cui decide cosa mostrare e cosa tenere nascosto.
I social amplificano questo meccanismo. Con un pubblico potenzialmente globale, l’esposizione diventa più rischiosa e più calcolata. Restare in silenzio, in questo contesto, può essere una strategia: osservare senza esporsi, informarsi senza essere giudicati.
Ridurre tutto a una semplice mancanza di partecipazione rischia però di essere fuorviante. Non esiste un solo tipo di utente passivo, e le conseguenze possono essere molto diverse.
C’è chi passa ore a confrontarsi con vite apparentemente perfette, rischiando frustrazione e insoddisfazione. Ma c’è anche chi utilizza i social in modo più selettivo, consumando contenuti utili, informativi o semplicemente leggeri, senza entrare nel gioco dell’esposizione continua.
Uno studio pubblicato nel 2024 su Frontiers in Psychology ha individuato alcune motivazioni ricorrenti: stanchezza da piattaforma, bisogno di privacy, rifiuto delle dinamiche economiche legate ai contenuti. In altre parole, non partecipare può essere una forma di difesa.
Una nuova idea di presenza online
Quello che emerge è un cambiamento culturale silenzioso ma rilevante. Essere online non significa più necessariamente essere visibili. La presenza può essere discreta, selettiva, persino invisibile agli algoritmi più superficiali.
Per le piattaforme, questo rappresenta una sfida concreta: progettate per incentivare l’interazione, si trovano a fare i conti con una maggioranza che preferisce osservare. Per gli utenti, invece, si apre una possibilità diversa: abitare i social senza esserne travolti.
Alla fine, la domanda non è più quanto partecipiamo, ma come scegliamo di farlo. E in un ambiente dove tutto spinge a parlare, il silenzio – sempre più spesso – diventa una forma consapevole di presenza.