Se noti questi segnali sul tuo condizionatore devi preoccuparti: il caldo lo sta distruggendo

Ma proprio questo lavoro continuo può far emergere prima del previsto guasti all’impianto di climatizzazione, consumi più pesanti e riparazioni costose nel momento peggiore. Per i tecnici del settore Hvac, cioè riscaldamento, ventilazione e aria condizionata, capire se un apparecchio è solo sotto sforzo o sta per cedere è il primo passo per non ritrovarsi senza fresco nel pieno di una ondata di calore.

Il primo segnale, spesso il più facile da notare, arriva dalle bocchette dell’aria. Se il condizionatore è acceso da tempo ma manda fuori aria tiepida invece che fresca, non basta dare la colpa al caldo fuori. Anche nelle giornate più pesanti, l’aria che entra nelle stanze dovrebbe essere più fredda di quella presente in casa.

Se non succede, dietro possono esserci una perdita di refrigerante, un problema al compressore o un ciclo di raffreddamento che non lavora più come dovrebbe. Durante una ondata di calore, poi, l’impianto ha meno pause tra un ciclo e l’altro e fatica a riprendersi. È in questi momenti che un difetto già presente viene a galla.

Molti, vedendo la casa ancora calda alle 14 o alle 15, abbassano di colpo il termostato. Ma chiedere di più alla macchina non significa raffreddare prima: molti impianti domestici sono pensati per ridurre la temperatura interna di circa 20 gradi Fahrenheit rispetto all’esterno, poco più di 10 gradi Celsius. Spingerli oltre, ricordano spesso i manutentori, aumenta solo lo sforzo.

Flusso debole e filtri sporchi: il segnale che il sistema sta lavorando troppo

Un altro campanello d’allarme è il flusso d’aria debole. L’aria può anche uscire fresca, ma se arriva dalle bocchette con poca forza il condizionatore impiega più tempo a raffreddare le stanze e resta acceso più a lungo. Così ventole, motore e parti interne lavorano di più, proprio quando il caldo esterno li mette già sotto pressione.

Una mano controlla il flusso d’aria da uno split domestico, segnale utile per capire se il condizionatore sta raffreddando bene durante il caldo estremo.

Nelle verifiche più comuni, la causa è spesso un filtro dell’aria sporco. Polvere, peli di animali, pollini e piccoli residui si fermano nel filtro e impediscono all’impianto di “respirare” bene. Sembra una cosa da poco, ma in piena estate può fare la differenza tra un apparecchio efficiente e uno vicino al blocco. In genere i filtri del condizionatore andrebbero controllati e cambiati ogni uno-tre mesi, a seconda del modello e dell’uso.

Non sempre, però, basta sostituirli: condotti ostruiti, ventole consumate o motori in difficoltà possono dare lo stesso sintomo. A quel punto serve un tecnico, prima che il calo del flusso diventi un fermo completo dell’impianto.

Rumori anomali e ghiaccio sull’unità: i campanelli d’allarme da non ignorare

Un condizionatore domestico non è mai muto. Un ronzio leggero, qualche vibrazione e il rumore del motore che parte fanno parte della normalità. Diverso è sentire colpi secchi, stridii, sfregamenti, rumori metallici o vibrazioni nuove, magari dopo giorni di uso continuo. In quel caso l’impianto sta dicendo che qualcosa non va.

Uno sfregamento può indicare parti meccaniche consumate; uno stridio può far pensare a una cinghia o a un motore in difficoltà; un rumore di componenti che battono può dipendere da elementi allentati o da un problema interno più serio. “Meglio non aspettare che si rompa del tutto”, ripetono spesso i tecnici chiamati nei giorni più caldi: una riparazione fatta in tempo costa meno di una sostituzione e riduce il rischio di restare senza aria condizionata proprio quando serve di più. Attenzione anche al ghiaccio sull’unità.

Vedere brina o ghiaccio sulle serpentine non significa che il sistema stia raffreddando bene, anzi. Può dipendere da scarso passaggio d’aria, problemi al refrigerante o guasti meccanici. Se compare ghiaccio, o se si trova acqua attorno all’impianto dopo lo scioglimento, la cosa più prudente è spegnere tutto e chiamare un tecnico qualificato.

Bollette in aumento e manutenzione preventiva: come evitare il guasto nel momento peggiore

Non tutti i segnali di un guasto al condizionatore si vedono o si sentono. A volte l’aria esce fresca, il flusso sembra normale e l’unità non fa rumori strani. Poi però arriva la bolletta elettrica, molto più alta dei mesi precedenti o dello stesso periodo dell’anno prima.

Se in casa non sono cambiate abitudini o consumi, quel rincaro può indicare che l’impianto deve restare acceso più a lungo per ottenere lo stesso risultato. Un sistema meno efficiente consuma più energia, soprattutto quando il caldo estremo lo costringe a lavorare per molte ore al giorno. Per questo la manutenzione preventiva resta la scelta più concreta: controllo dei filtri, pulizia delle unità interne ed esterne, verifica del refrigerante, controllo di ventole e collegamenti elettrici.

Gli operatori del settore consigliano una verifica professionale almeno prima dell’estate e, se l’impianto viene usato anche per riscaldare, anche in autunno. Piccole attenzioni, fatte per tempo. Perché nei giorni da 38 o 40 gradi il problema non è solo il caldo fuori: è scoprire troppo tardi che il condizionatore di casa aveva già iniziato a cedere.