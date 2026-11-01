Se non usi il telefono mentre ceni, questi ristoranti ti premiano subito

L’idea è semplice: invitare famiglie e clienti a mettere via lo smartphone durante la cena e ritrovare, almeno per il tempo di un pasto, attenzione, parole e presenza. L’iniziativa è promossa da Fipe Confcommercio Sardegna insieme all’Ufficio della Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza. Nessun divieto secco, nessuna imposizione. Chi accetta il patto riceve un piccolo premio, pensato soprattutto per genitori e bambini. Una proposta leggera, quasi di buon senso. Ma il tema, ormai, tocca tutti.

Il progetto “A tavola senza schermi” coinvolge oltre dodici locali sardi, da Cagliari ad Alghero, da Olbia a Oristano, fino a Santa Teresa Gallura e Porto Rotondo. Tra i ristoranti citati ci sono Antica Cagliari, Pani e Casu, Pappas Experience, Risto Fever, Terranostra, La Rosa dei Venti, S’Andira ed Eolo a Torre Grande. L’adesione, spiegano i promotori, durerà almeno un mese. Non nasce come una regola calata dall’alto, ma come un invito alla disconnessione a tavola.

L’idea arriva dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi della Sardegna e dall’ufficio della garante regionale, dentro un percorso più ampio sul rapporto tra minori, famiglie e dispositivi digitali.

Nei locali che partecipano, il personale propone ai clienti di aderire al patto: niente telefono sul tavolo, niente notifiche controllate tra una portata e l’altra, niente foto continue ai piatti. Il senso, spiegano gli organizzatori, è “restituire alla cena il suo tempo”. Un gesto piccolo. Ma, di questi tempi, tutt’altro che scontato.

Il patto volontario e il “kit dell’incontro”: come funziona davvero

Il patto volontario è molto semplice. Le famiglie che entrano nei ristoranti aderenti possono scegliere di mettere da parte lo smartphone per tutta la durata del pasto. In cambio ricevono un “kit dell’incontro”: un pacchetto con giochi, attività per diverse età, consigli pratici per i genitori e materiale informativo. Dentro, secondo la presentazione dell’iniziativa, c’è anche una guida della Federazione Italiana Medici Pediatri, pensata per aiutare gli adulti a gestire meglio il rapporto con gli schermi.

Una ciotola con smartphone messi da parte sul tavolo: il gesto simbolo dei ristoranti che invitano a disconnettersi durante la cena.

Non ci sono controlli, multe o richiami formali. Il punto è un altro: creare un accordo leggero tra ristoratore e cliente, basato sulla fiducia. Può bastare una scatola, un angolo del tavolo lasciato libero, oppure la scelta di tenere il telefono in borsa fino al caffè. Una madre, davanti al menù, può accorgersi che il figlio è ancora incollato allo schermo. E lì scatta la domanda: “Proviamo a lasciarlo via?”. È proprio in quel momento che l’iniziativa vuole entrare.

Dalle foto ai piatti alle notifiche: il telefono è il nuovo ospite fisso

Il telefono a cena è ormai una presenza abituale. Si usa per fotografare i piatti, controllare una recensione, rispondere a un messaggio di lavoro, cercare un indirizzo su Google Maps o guardare l’ennesima notifica arrivata durante l’antipasto. Nei ristoranti, raccontano molti gestori, capita spesso di vedere tavoli silenziosi: quattro persone sedute vicine, ognuna con gli occhi sul proprio schermo. Non è più una scena strana. È quasi normale.

Per questo alcuni ristoratori, in Italia e all’estero, hanno iniziato a paragonare gli smartphone ai “nuovi sigari” o alle vecchie sigarette. Non per gli effetti fisici immediati, ma perché entrano in uno spazio comune e cambiano il modo di stare insieme. C’è chi ha scelto divieti rigidi, chi chiede di non usarli in sala, chi li vieta solo in alcune zone. La Sardegna ha preso una strada più morbida: non proibire, ma premiare chi prova a disconnettersi. Una differenza non da poco.

Dalla Spagna alla Sardegna: famiglie e giovani davanti alla dipendenza digitale

In Spagna esperienze simili sono già state provate negli ultimi mesi: dal “Pacto de familias” nato in Catalogna al “Día Sin Móviles en Familia” promosso nei Paesi Baschi, tra Bilbao, San Sebastián e Vitoria. Anche lì l’obiettivo era ridurre l’uso del cellulare in famiglia, almeno in alcuni momenti della giornata, e riportare l’attenzione su conversazioni, gioco e rapporti diretti. Non una crociata contro la tecnologia, hanno ripetuto gli organizzatori, ma un tentativo di rimetterla al suo posto.

Il nodo resta quello della dipendenza digitale, soprattutto tra bambini e adolescenti. Pediatri, educatori e istituzioni segnalano da tempo la fatica di molti ragazzi a staccarsi dallo schermo, anche durante i pasti o nei momenti passati con gli altri. I promotori sardi parlano di consapevolezza, non di colpa: lo smartphone è utile, spesso necessario, ma può occupare ogni spazio libero. A tavola, per una sera, la sfida è diversa. Guardarsi, parlare, aspettare. Anche annoiarsi un po’.