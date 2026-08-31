Se non segui questi passaggi rischi di perdere il tuo account WhatsApp

L’accesso all’account passa ancora da lì, o da chiamate e controlli legati al profilo. Per evitare di ritrovarsi fuori dall’app, conviene muoversi prima: bastano tre protezioni da impostare direttamente nelle impostazioni di WhatsApp.

Il guaio arriva quasi sempre nello stesso momento: quando si reinstalla WhatsApp su un nuovo telefono o si prova a trasferire l’account dopo il cambio di numero. L’app chiede una verifica per accertarsi che chi sta entrando sia davvero il titolare del profilo. Se però il vecchio numero non funziona più, la SIM è stata disattivata o il codice via SMS non arriva, l’accesso può diventare complicato.

Non serve per forza pensare a un furto o a un attacco informatico. A volte basta una portabilità non ancora completata, un telefono perso, una scheda scaduta. Nelle sue pagine di assistenza, WhatsApp ricorda che il numero di telefono resta centrale per riconoscere l’account. Per questo intervenire prima dell’emergenza fa la differenza. Come spiega un tecnico che si occupa spesso di assistenza digitale: “Quando il codice non arriva e il vecchio numero non esiste più, recuperare tutto diventa una corsa a ostacoli”. Pochi minuti nelle impostazioni, in questi casi, possono evitare giorni di tentativi.

Verifica in due passaggi: il PIN da impostare prima dell’emergenza

La prima protezione è la verifica in due passaggi. In pratica, si aggiunge un PIN personale all’account WhatsApp. Non prende il posto del numero di telefono, ma mette un controllo in più: quando si registra di nuovo l’account su un dispositivo, l’app può chiedere quel codice a sei cifre.

Preparazione al cambio numero: smartphone e accessori SIM sul tavolo, utile per parlare di protezioni dell’account WhatsApp.

È una barriera semplice, e proprio per questo spesso viene ignorata. Eppure torna utile nei momenti più delicati, come il cambio di smartphone o di numero. Per attivarla bisogna aprire WhatsApp, andare su Impostazioni, poi su Account e scegliere Verifica in due passaggi. A quel punto si imposta un PIN, da ricordare e conservare con attenzione.

Meglio evitare combinazioni troppo facili, come date di nascita o sequenze banali. WhatsApp permette anche di collegare un indirizzo email per recuperare il PIN. Molti saltano questo passaggio, salvo poi cercarlo quando ormai non riescono più a entrare. Il punto è semplice: la sicurezza serve davvero solo se viene preparata in anticipo.

Passkey e biometria: come rafforzare l’accesso al profilo

Un secondo livello di protezione arriva dalle passkey. Sono sistemi di accesso che usano strumenti già presenti sul telefono, come impronta digitale, riconoscimento del volto o codice di sblocco. Invece di affidarsi soltanto a password o codici ricevuti via messaggio, l’utente conferma la propria identità con un elemento legato al dispositivo e protetto dal sistema operativo.

È un metodo sempre più usato da app e servizi online, anche perché riduce il rischio di phishing. Su WhatsApp si attiva di nuovo dalle Impostazioni: bisogna entrare in Account, poi nella sezione Passkey, e seguire le indicazioni mostrate dall’app.

A seconda del telefono, il sistema può proporre il salvataggio nel gestore password di Google, Apple o in un altro servizio compatibile. Qui è meglio non andare di fretta. Conviene leggere le schermate e controllare dove viene conservata la passkey. Non è un dettaglio da tecnici: se si cambia telefono, sapere dove si trova quella chiave può evitare parecchia confusione. Una passkey impostata bene rende più difficile a un estraneo prendere il controllo del profilo.

Email di recupero: il backup decisivo quando SMS e vecchio numero non funzionano

La terza protezione riguarda l’indirizzo email collegato a WhatsApp. È una funzione meno conosciuta, ma può diventare preziosa quando l’SMS di verifica non arriva o quando il vecchio numero non è più disponibile. L’email può essere usata come canale alternativo in alcune procedure di recupero e come aiuto se si dimentica il PIN della verifica in due passaggi.

Non sostituisce il numero di telefono, ma offre una strada in più. E quando l’account è bloccato, una strada in più può fare la differenza. Per aggiungerla bisogna aprire Impostazioni, entrare in Account e selezionare Indirizzo email. WhatsApp invia poi un messaggio di verifica alla casella indicata, così da confermare che appartenga davvero all’utente.

Secondo le indicazioni dell’app, l’indirizzo non viene mostrato agli altri contatti e non serve a rendere pubblico il profilo. Meglio scegliere una casella email attiva, protetta a sua volta con autenticazione a due fattori e accessibile anche da un altro dispositivo. Prima di cambiare numero, quindi, il percorso più prudente è breve: attivare PIN, configurare passkey e collegare una email di recupero. Tre passaggi, pochi minuti. Ma possono salvare l’account.